Paola Rivera coloca a la Liga Peruana de Vóley como modelo a seguir para la nueva liga en México: "Aquí se vive increíble"

La armadora mexicana de San Martín habló sobre la creación del torneo doméstico en México y destacó al campeonato peruano como referencia

La armadora mexicana elogió el campeonato peruano en medio de la creación de una Liga Profesional en su país. (Video: La Cátedra Deportes)

Paola Rivera atraviesa un gran presente en la Liga Peruana de Vóley. Tras su paso por Regatas Lima y ahora defendiendo los colores de la Universidad San Martín, la armadora mexicana no ha dejado de destacar y su adaptación al torneo local fue rápida, al punto de consolidarse como una pieza importante dentro del entorno competitivo. Su positiva experiencia en el campeonato peruano, además, la ha llevado a considerar al país como una referencia para el desarrollo de esta disciplina.

Rivera fue una de las protagonistas en la victoria por 3-1 ante Atlético Atenea, por la fecha 8 del torneo, y tras el encuentro analizó con la prensa local el rendimiento del equipo, el crecimiento colectivo que viene mostrando San Martín y los factores que marcaron la diferencia en el resultado. Para la armadora, el trabajo realizado en los días previos fue determinante. “Trabajamos bien toda la semana, entrenamos fuerte como siempre y bien enfocadas. Yo creo que estudiamos bien al rival y se vio”, señaló.

Desde su visión dentro de la cancha, la jugadora destacó el orden táctico y la solidez defensiva como claves del nuevo triunfo ‘santo’. “Bloqueamos muy bien, marcamos muy bien y creo que esa fue la diferencia”, explicó, remarcando la correcta lectura del juego en los momentos más exigentes del compromiso.

Asimismo, Paola Rivera subrayó la evolución del grupo a lo largo del campeonato y el proceso de consolidación del equipo. “Cada juego nos estamos uniendo y disfrutando más. Debemos mejorar en la confianza y saber concretar, no quedarnos en el error y seguir intentándolo”, añadió, dejando en claro que, pese al buen momento, aún hay aspectos por seguir fortaleciendo de cara a las próximas fechas.

Paola Rivera es figura de
Paola Rivera es figura de la Universidad San Martín. Crédito: Prensa USMP Vóley

La Liga Peruana como referencia para el vóley mexicano

Uno de los temas centrales de la conversación fue el lanzamiento oficial de la Liga de Voleibol Profesional de México, una noticia que ha generado gran expectativa en el país norteamericano. Para Paola Rivera, el proyecto representa un paso fundamental para el desarrollo de este disciplina y debe tener al campeonato peruano como modelo a seguir.

“La verdad es que me siento muy feliz, la noticia me llena de emoción. Yo veo a la liga peruana como modelo. Aquí se vive increíble, la gente le da mucha difusión al vóley”, afirmó la armadora, quien destacó el ambiente, la organización y el respaldo del público como elementos clave del torneo local. “Me gustaría que así fuera en México también”, añadió.

Rivera consideró que la creación de la liga profesional en su país abrirá nuevas oportunidades para las jugadoras mexicanas y fortalecerá la base del deporte. “Nos ayuda a seguir buscando talentos, formar mejores jugadoras y también nos da una oportunidad a nosotras de poder jugar en nuestras casas”, remarcó.

La Liga de Voleibol Profesional de México iniciará su primera temporada el 17 de enero de 2026. El proyecto contempla comenzar con ocho equipos y una expansión progresiva hasta alcanzar 18 sextetas en los próximos años, marcando oficialmente un nuevo capítulo para el vóley mexicano.

La Federación Mexicana de Voleibol
La Federación Mexicana de Voleibol lanzó su nueva liga profesional. Crédito: Norceca

La relación con Guilherme Schmitz y su rol en el equipo

Finalmente, la armadora mexicana se refirió a su vínculo con el entrenador Guilherme Schmitz y a la confianza que viene ganando dentro del equipo. “Es muy fácil comunicarnos. En cada juego nos estamos entendiendo más el entrenador y yo, ahora manejo el ritmo del juego”, explicó.

Rivera valoró el respaldo constante del técnico y su influencia en su crecimiento personal y deportivo. “Me siento muy apoyada por su parte, me habla mucho, me dice las opciones y, más que nada, me motiva a mejorar en lo que puedo hacer”, concluyó.

