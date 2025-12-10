Perú Deportes

Iván Colman cuestiona el formato de ‘play-offs’ de la Liga 1 2025: “Lo justo sería que Cusco FC vaya Fase de Grupos de Copa Libertadores”

El máximo asistente de Cusco FC en la actual temporada ha quedado muy inconforme con la manera en cómo se ha organizado el desarrollo del campeonato peruano

Guardar
Iván Colman se destacó como
Iván Colman se destacó como máximo asistente de Cusco FC en Liga 1 2025. - Crédito: Difusión

Iván Colman, al igual que el resto de integrantes de Cusco FC, está preparado para afrontar la última llave que asegura el acceso a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026. El rival que se ubicará al frente es Sporting Cristal, que tiró de fuerza y épica en las semifinales.

Aunque ya todo está definido en el circuito, al volante argentino le ha hecho demasiado ruido la manera en cómo la Liga 1 2025 ha organizado el sistema actual, teniendo en cuenta que los ‘dorados’ pudieron amarrarse ese boleto de Perú 2 por tan solo haber quedado en la segunda plaza de la clasificación.

“Eso se habló con los chicos, porque el año pasado el 2do iba derecho. Ahora tocó otro formato. Hicimos una gran campaña, siento que lo justo sería que nosotros seamos los que vayamos a Fase de Grupos [de la Copa Libertadores] e iremos por eso. Sea cual sea el formato, estamos preparados para ganar ese lugar”, dijo en una entrevista concedida a Así es el Fútbol TV.

Temas Relacionados

Iván ColmanCusco FCLiga 1Sporting Cristalperu-deportes

Últimas Noticias

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Inicia la llave definitiva para el boleto de Perú 2 a la Copa Libertadores. ‘Celestes’ y ‘dorados’ buscan tomar ventaja en el primer choque. Sigue las incidencias del crucial duelo

Sporting Cristal vs Cusco FC

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido en el Nacional por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El cuadro ‘celeste’ intentará aprovechar su localía para tomar ventaja en la serie y llegar con mayores posibilidades al compromiso de vuelta en Cusco. Revisa aquí los horarios del encuentro

A qué hora juega Sporting

Esmeralda Sánchez explica la gran recuperación de Alianza Lima tras mal debut en Mundial de Clubes: “Fue un cambio radical”

La capitana y líbero de las ‘íntimas’ celebró el triunfo histórico en Sao Paulo y destacó el giro anímico y competitivo del equipo tras un debut complicado

Esmeralda Sánchez explica la gran

Ricardo Lagos se marcha de Alianza Lima: la emotiva publicación con la que anunciaron su adiós en La Victoria

El entrañable ‘Richy’ deja Matute después de varios años. Pasó de titular a residual con el avance de los años. Integró el bicampeonato de los periodos 2021-22 como inamovible

Ricardo Lagos se marcha de

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Real Madrid y Manchester City protagonizarán un gran duelo en el Bernabéu. Mientras que Alianza Lima disputará su segundo cotejo en el Mundial de Clubes de vóley

Partidos de hoy, miércoles 10
MALDITOS NERDS
EVO 2026 anuncia los doce

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

Call of Duty confirma que no volverá a tener lanzamientos consecutivos de Black Ops o Modern Warfare

Capcom afirma su intención de lanzar nuevas entregas de Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney

Where Winds Meet recibirá una expansión con nuevos jefes y una nueva región

ENTRETENIMIENTO
Gene Simmons pide al Congreso

Gene Simmons pide al Congreso corregir “una injusticia histórica” sobre regalías en la radio

Una red de cuentas falsas impulsó las acusaciones de simbolismo nazi contra Taylor Swift, según una nueva investigación

Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”

Jeffrey Garcia, la voz de Sheen en “Jimmy Neutrón”, murió tras graves complicaciones de salud

Médico implicado en la muerte de Matthew Perry reveló que ahora trabaja como conductor de Uber

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado pondrá fin

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

La gran hipocresía de algunos ‘demócratas’

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas