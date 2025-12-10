Iván Colman cuestiona el formato de ‘play-offs’ de la Liga 1 2025: “Lo justo sería que Cusco FC vaya Fase de Grupos de Copa Libertadores”

Iván Colman se destacó como máximo asistente de Cusco FC en Liga 1 2025. - Crédito: Difusión

Iván Colman, al igual que el resto de integrantes de Cusco FC, está preparado para afrontar la última llave que asegura el acceso a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026. El rival que se ubicará al frente es Sporting Cristal, que tiró de fuerza y épica en las semifinales.

Aunque ya todo está definido en el circuito, al volante argentino le ha hecho demasiado ruido la manera en cómo la Liga 1 2025 ha organizado el sistema actual, teniendo en cuenta que los ‘dorados’ pudieron amarrarse ese boleto de Perú 2 por tan solo haber quedado en la segunda plaza de la clasificación.

“Eso se habló con los chicos, porque el año pasado el 2do iba derecho. Ahora tocó otro formato. Hicimos una gran campaña, siento que lo justo sería que nosotros seamos los que vayamos a Fase de Grupos [de la Copa Libertadores] e iremos por eso. Sea cual sea el formato, estamos preparados para ganar ese lugar”, dijo en una entrevista concedida a Así es el Fútbol TV.