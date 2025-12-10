Perú Deportes

Esmeralda Sánchez explica la gran recuperación de Alianza Lima tras mal debut en Mundial de Clubes: “Fue un cambio radical”

La capitana y líbero de las ‘íntimas’ celebró el triunfo histórico en Sao Paulo y destacó el giro anímico y competitivo del equipo tras un debut complicado

Guardar
La capitana 'blanquiazul' resaltó el giro anímico y competitivo del equipo tras un debut complicado en el torneo. (Video: aquiTVO)

Alianza Lima consiguió este miércoles 10 de diciembre una victoria histórica en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 tras superar por 3-1 al campeón asiático, Zhetysu VC. El triunfo no solo permitió a las íntimas recuperar terreno en el Grupo A, sino que también marcó un hito para el voleibol peruano, al convertirse en el primer equipo del país en ganar un partido en este certamen de élite.

Al finalizar el reñido encuentro en Sao Paulo, la capitana y líbero Esmeralda Sánchez no ocultó su emoción y subrayó el profundo cambio anímico que experimentó el plantel ‘blanquiazul’ tras la dura caída ante el anfitrión Osasco São Cristóvão Saúde en la primera fecha de la competencia.

“Estamos contentas por el resultado de hoy, vinimos a tener esta experiencia. Después del debut, el equipo tuvo un cambio bastante radical. Somos el primer equipo peruano que gana un partido en un Mundial, este es el equipo que venimos trabajando durante todo este tiempo”, declaró en Latina visiblemente emocionada.

Esmeralda Sánchez señaló que el grupo sabía que la exigencia del Mundial de Clubes sería máxima, pero que el plantel estaba preparado para competir ante las mejores escuadras del planeta. Por ello, rescató la capacidad de reacción que mostraron tan solo un día después del traspié inicial para alcanzar este triunfo valioso frente al monarca asiático.

Esmeralda Sánchez es capitana y
Esmeralda Sánchez es capitana y líbero de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

“Sabíamos que iba a ser duro, pero el equipo está preparado para esto. Desde la liga local no perdíamos un partido. Ayer nos tocó, pero supimos remontar eso con otra actitud y otra mentalidad. Como nos dijo Facundo (Morando, el DT), no teníamos nada que perder y hoy lo demostramos”, comentó la líbero en declaraciones recogidas por ‘Aquitvo’.

Una transformación emocional

El triunfo llegó apenas un día después de la caída en sets corridos ante el anfitrión Osasco, uno de los planteles más poderosos del continente. La derrota había sido dura, no solo por el marcador, sino también por las sensaciones que dejó el rendimiento colectivo. Sin embargo, el equipo peruano supo recomponerse rápidamente, tal como lo relató la propia Sánchez.

Esa transformación emocional fue clave para que Alianza Lima mostrara una versión más sólida y agresiva frente al campeón de Asia. La capitana reconoció que superar el impacto del debut fue determinante para liberar tensiones y recuperar la esencia del juego que el equipo había venido construyendo a lo largo de la temporada. “Es un torneo muy importante al cual es la primera vez que venimos, así que es cuestión de pasar el mal rato. Hoy lo disfrutamos, lo vivimos e hicimos lo que tenemos que hacer”, indicó.

Alianza Lima gana 3-1 a Zhetysu VC y sigue firme en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. | Latina

El impulso de la hinchada en Sao Paulo

Esmeralda Sánchez también se tomó un momento para destacar el respaldo de los hinchas aliancistas que llenaron de color y cánticos el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu. Muchos de ellos viajaron desde distintas ciudades del Perú para acompañar al equipo en esta histórica participación internacional, un gesto que no pasó desapercibido para el plantel.

“Es bastante importante tener apoyo acá. En algún lugar del mundo siempre va a haber un aliancista, hoy no es la excepción. Estamos contentas de que nos vengan a apoyar en un torneo tan importante para nosotras”, señaló con orgullo, reconociendo el impulso emocional que les brindó la afición.

El respaldo se hizo sentir antes, durante y después del partido, generando un ambiente especial para el elenco peruano en tierras brasileñas. Ahora, con la motivación renovada, Alianza Lima afrontará este jueves 11 de diciembre su último partido del Grupo A ante Savino Del Bene Scandicci, un duelo decisivo en el que buscará sellar su clasificación a las semifinales del Mundial de Clubes.

Temas Relacionados

Esmeralda SánchezAlianza Lima VóleyMundial de Clubes de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas Noticias

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Inicia la llave definitiva para el boleto de Perú 2 a la Copa Libertadores. ‘Celestes’ y ‘dorados’ buscan tomar ventaja en el primer choque. Sigue las incidencias del crucial duelo

Sporting Cristal vs Cusco FC

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido en el Nacional por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El cuadro ‘celeste’ intentará aprovechar su localía para tomar ventaja en la serie y llegar con mayores posibilidades al compromiso de vuelta en Cusco. Revisa aquí los horarios del encuentro

A qué hora juega Sporting

Iván Colman cuestiona el formato de ‘play-offs’ de la Liga 1 2025: “Lo justo sería que Cusco FC vaya Fase de Grupos de Copa Libertadores”

El máximo asistente de Cusco FC en la actual temporada ha quedado muy inconforme con la manera en cómo se ha organizado el desarrollo del campeonato peruano

Iván Colman cuestiona el formato

Ricardo Lagos se marcha de Alianza Lima: la emotiva publicación con la que anunciaron su adiós en La Victoria

El entrañable ‘Richy’ deja Matute después de varios años. Pasó de titular a residual con el avance de los años. Integró el bicampeonato de los periodos 2021-22 como inamovible

Ricardo Lagos se marcha de

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Real Madrid y Manchester City protagonizarán un gran duelo en el Bernabéu. Mientras que Alianza Lima disputará su segundo cotejo en el Mundial de Clubes de vóley

Partidos de hoy, miércoles 10
MALDITOS NERDS
EVO 2026 anuncia los doce

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

Call of Duty confirma que no volverá a tener lanzamientos consecutivos de Black Ops o Modern Warfare

Capcom afirma su intención de lanzar nuevas entregas de Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney

Where Winds Meet recibirá una expansión con nuevos jefes y una nueva región

ENTRETENIMIENTO
Gene Simmons pide al Congreso

Gene Simmons pide al Congreso corregir “una injusticia histórica” sobre regalías en la radio

Una red de cuentas falsas impulsó las acusaciones de simbolismo nazi contra Taylor Swift, según una nueva investigación

Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”

Jeffrey Garcia, la voz de Sheen en “Jimmy Neutrón”, murió tras graves complicaciones de salud

Médico implicado en la muerte de Matthew Perry reveló que ahora trabaja como conductor de Uber

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado pondrá fin

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

La gran hipocresía de algunos ‘demócratas’

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas