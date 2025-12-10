Esmeralda Sánchez explica la gran recuperación de Alianza Lima tras mal debut en Mundial de Clubes: “Fue un cambio radical”

La capitana 'blanquiazul' resaltó el giro anímico y competitivo del equipo tras un debut complicado en el torneo. (Video: aquiTVO)

Alianza Lima consiguió este miércoles 10 de diciembre una victoria histórica en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 tras superar por 3-1 al campeón asiático, Zhetysu VC. El triunfo no solo permitió a las íntimas recuperar terreno en el Grupo A, sino que también marcó un hito para el voleibol peruano, al convertirse en el primer equipo del país en ganar un partido en este certamen de élite.

Al finalizar el reñido encuentro en Sao Paulo, la capitana y líbero Esmeralda Sánchez no ocultó su emoción y subrayó el profundo cambio anímico que experimentó el plantel ‘blanquiazul’ tras la dura caída ante el anfitrión Osasco São Cristóvão Saúde en la primera fecha de la competencia.

“Estamos contentas por el resultado de hoy, vinimos a tener esta experiencia. Después del debut, el equipo tuvo un cambio bastante radical. Somos el primer equipo peruano que gana un partido en un Mundial, este es el equipo que venimos trabajando durante todo este tiempo”, declaró en Latina visiblemente emocionada.

Esmeralda Sánchez señaló que el grupo sabía que la exigencia del Mundial de Clubes sería máxima, pero que el plantel estaba preparado para competir ante las mejores escuadras del planeta. Por ello, rescató la capacidad de reacción que mostraron tan solo un día después del traspié inicial para alcanzar este triunfo valioso frente al monarca asiático.

Esmeralda Sánchez es capitana y líbero de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

“Sabíamos que iba a ser duro, pero el equipo está preparado para esto. Desde la liga local no perdíamos un partido. Ayer nos tocó, pero supimos remontar eso con otra actitud y otra mentalidad. Como nos dijo Facundo (Morando, el DT), no teníamos nada que perder y hoy lo demostramos”, comentó la líbero en declaraciones recogidas por ‘Aquitvo’.

Una transformación emocional

El triunfo llegó apenas un día después de la caída en sets corridos ante el anfitrión Osasco, uno de los planteles más poderosos del continente. La derrota había sido dura, no solo por el marcador, sino también por las sensaciones que dejó el rendimiento colectivo. Sin embargo, el equipo peruano supo recomponerse rápidamente, tal como lo relató la propia Sánchez.

Esa transformación emocional fue clave para que Alianza Lima mostrara una versión más sólida y agresiva frente al campeón de Asia. La capitana reconoció que superar el impacto del debut fue determinante para liberar tensiones y recuperar la esencia del juego que el equipo había venido construyendo a lo largo de la temporada. “Es un torneo muy importante al cual es la primera vez que venimos, así que es cuestión de pasar el mal rato. Hoy lo disfrutamos, lo vivimos e hicimos lo que tenemos que hacer”, indicó.

Alianza Lima gana 3-1 a Zhetysu VC y sigue firme en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. | Latina

El impulso de la hinchada en Sao Paulo

Esmeralda Sánchez también se tomó un momento para destacar el respaldo de los hinchas aliancistas que llenaron de color y cánticos el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu. Muchos de ellos viajaron desde distintas ciudades del Perú para acompañar al equipo en esta histórica participación internacional, un gesto que no pasó desapercibido para el plantel.

“Es bastante importante tener apoyo acá. En algún lugar del mundo siempre va a haber un aliancista, hoy no es la excepción. Estamos contentas de que nos vengan a apoyar en un torneo tan importante para nosotras”, señaló con orgullo, reconociendo el impulso emocional que les brindó la afición.

El respaldo se hizo sentir antes, durante y después del partido, generando un ambiente especial para el elenco peruano en tierras brasileñas. Ahora, con la motivación renovada, Alianza Lima afrontará este jueves 11 de diciembre su último partido del Grupo A ante Savino Del Bene Scandicci, un duelo decisivo en el que buscará sellar su clasificación a las semifinales del Mundial de Clubes.