Derlis Orué, capitán de Ayacucho FC, fue detenido en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Paraguay: ¿a qué se debió la aprehensión?

Derlis Orué, detenido en el Departamento de Investigaciones del aeropuerto Silvio Petrossi. - Crédito: Difusión

Derlis Orué, de 36 años, tuvo un arribo bastante accidentado a Asunción. A su llegada al aeropuerto Silvio Pettirossi fue detenido por agentes del Departamento de Investigaciones ocasionando una enorme sorpresa entre los presentes en el terminal de Luque. La razón de la aprehensión fue incumplimiento del deber alimentario a sus menores hijos.

El pivote paraguayo, de temporada irregular en Ayacucho FC durante la Liga 1 2025, al observar el acercamiento de las fuerzas del orden no opuso resistencia y se dejó enmarrocar para así agilizar el trabajo de la ley. Una vez que fue detenido, Orué quedó a disposición del Ministerio Público.

Derlis Orué, capitán de Ayacucho FC. - Crédito: Difusión

“El aeropuerto tuvo conocimiento, a través del área de migraciones, que el jugador Derlis Orué fue detenido cuando estaba haciendo su arribo al país procedente de Lima, Perú, por una causa de prestación alimentaria y está siendo trasladado al juzgado que dictó su detención”, sostuvo el subcomisario del Departamento de Investigaciones.

“Al llegar al aeropuerto, a las 06:00 horas de la mañana, mientras estaba en el área de Migraciones saltó la cuestión de su captura”, mencionó añadiendo que “en ese momento se puso en contacto con su abogado para que lo puedan asistir ya en el juzgado”.

El capitán de Ayacucho FC fue aprehendido por el Departamento de Investigaciones a causa de incumplimiento del deber alimentario de su menor hijo. | VIDEO: C9N

No es la primera vez que Orué cae en las redes policiales por la misma causa. En marzo del año pasado había sido detenido por el mismo motivo vinculado a la negativa de pensión alimentaria para su único menor hijo, quien radica en su país natal al lado de su madre.

Derlis Orué asumió la capitanía de Ayacucho FC en 2025, tras consolidarse como pieza clave del plantel. Como mediocampista paraguayo de experiencia, su liderazgo dentro del campo y continuidad en la titularidad lo convirtieron en referente para sus compañeros, aunque su continuidad se da por descartada no bien se consumó el descenso.

Derlis Orué en acción ante Universitario, en el Ciudad de Cumaná. - Crédito: Difusión

Ayacucho FC, a Liga 2

Ayacucho FC quedó fuera de la Liga1 2025 luego de que la Comisión de Justicia resolviera declarar ganador a Comerciantes FC en el encuentro suspendido entre ambos equipos, de por sí una decisión controversial del silbante Diego Haro.

El partido, interrumpido en los minutos finales cuando Ayacucho FC llevaba la ventaja, terminó con un fallo en favor de Comerciantes FC, determinando así el descenso del club ayacuchano.

El delantero argentino no ocultó su tristeza y alzó su voz por la polémica del club ayacuchano con la Comisión Disciplinaria de la FPF. (Video: L1 MAX)

La dirigencia de los ‘zorros’ manifestó que agotará las instancias legales con el objetivo de revertir la medida. “Acudiremos a todas las instancias porque tenemos derecho a participar”, explicó la directiva mediante un comunicado. Además, el club exigió a la Comisión de Justicia una solución rápida, reclamando la revisión del fallo que los aparta de la élite del fútbol peruano.

La decisión tuvo repercusión directa en la tabla, ya que Cienciano aseguró su cupo en la Copa Sudamericana y Ayacucho FC terminó dando un paso seguro hacia su condena a la categoría de plata. A partir de esa inefable caída, el plantel comenzó a desarmarse. Primero se oficializó la salida de Juan Lucumí, de sus mejores futbolistas y posteriormente se conoció que Franco Caballero le seguiría los pasos.