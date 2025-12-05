Perú Deportes

El fixture de Francia en el Mundial 2026: partidos, rivales y fechas en la fase de grupos de la Copa del Mundo

El vigente subcampeón ya tiene definida su ruta para buscar un nuevo título mundial en Norteamérica. Descubre cuándo y contra quién jugará.

Francia, liderada por Kylian Mbappé,
Francia, liderada por Kylian Mbappé, competirá en el Grupo I del Mundial 2026. Crédito: Agencias

El viernes 5 de diciembre se realizó en Washington D. C. el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 26, ceremonia que definió la composición de los doce grupos del torneo más grande en la historia de la competencia. Con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas repartidas entre Canadá, México y Estados Unidos, la edición marcará un antes y un después en la organización del evento futbolístico más importante del planeta.

Francia, vigente subcampeona tras perder la final contra Argentina en Qatar 2022, quedó ubicada en el Grupo I. El conjunto europeo forma parte de una serie competitiva que pondrá a prueba la jerarquía de su plantel desde el primer partido. La primera ronda será clave para definir la clasificación a los dieciseisavos de final y el lugar que ocuparán los ‘galos’ en la siguiente etapa.

Su primer rival será Senegal, un equipo africano de gran nivel internacional que combina fuerza física y velocidad. Este encuentro permitirá medir la capacidad de adaptación del equipo francés frente a un estilo de juego intenso y dinámico.

En el segundo partido, Francia se medirá al ganador del Repechaje 2, un rival aún por definir entre Bolivia, Surinam e Irak. Por último, el grupo se completa con Noruega, selección escandinava reconocida por su orden táctico, disciplina y capacidad para sorprender en partidos decisivos y que tiene a Erling Haaland como figura.

Francia competirá en el Grupo I del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Stephanie Scarbrough

Fixture de Francia – Grupo I

  • Martes 16 de junio 2026: Francia vs. Senegal – New York New Jersey Stadium
  • Lunes 22 de junio 2026: Francia vs. Repechaje 2 – New York New Jersey Stadium
  • Viernes 26 de junio 2026: Noruega vs. Francia – Boston Stadium

*Los horarios de cada enfrentamiento se darán a conocer este sábado 6 de diciembre.

Un duelo entre dos de los mejores jugadores del mundo

Lo más atractivo del Grupo I será el enfrentamiento entre Francia y Noruega, que promete un choque de talentos excepcionales encabezado por Kylian Mbappé y Erling Haaland. Ambos son los máximos goleadores de sus selecciones y llegan en un gran momento con sus respectivos clubes, considerados entre los más importantes del fútbol europeo.

Para Haaland, esta Copa del Mundo será especial. El delantero del Manchester City pone fin a una espera de 27 años sin presencia noruega en un Mundial y registrará su debut en un torneo de esta magnitud, con la posibilidad de anotar su primer gol en la cita más importante del fútbol.

Por su parte, Mbappé, ahora en Real Madrid, buscará su segundo título mundial. Con apenas 19 años, en Rusia 2018, ya había conquistado su primer Mundial tras la victoria de Francia sobre Croacia en la final por 4-2, contribuyendo con uno de los goles que selló la histórica conquista.

Dos de los mejores jugadores del planeta se enfrentarán en la fase de grupos del Mundial 2026. REUTERS/Phil Noble

¿Cuándo arranca el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026, con el partido inaugural en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México. La fase de grupos se extenderá del 11 al 27 de junio, periodo en el que Francia disputará sus tres encuentros iniciales en el Grupo I, enfrentando a Senegal, al ganador del Repechaje 2 y a Noruega.

El torneo completo culminará con la gran final programada para el domingo 19 de julio de 2026, a la que el conjunto ‘galo’ aspira llegar por tercera edición consecutiva. Los dirigidos por Didier Deschamps buscarán avanzar con paso firme y ganarse nuevamente un lugar en la definición del título.

