Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez a semifinales: Perú sueña con medallas en el tenis de los Juegos Bolivarianos 2025

Los representantes nacionales consiguieron imponerse en cuartos de final y se instalaron entre los cuatro mejores de la modalidad de ‘singles’

Juan Pablo Varillas y Lucciana
Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez avanzaron a semifinales en 'singles' de tenis de los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: FPT

Gran jornada para el tenis peruano en los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025. Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez avanzaron a las semifinales de la modalidad de ‘singles’ tras firmar sólidas victorias este miércoles 3 de diciembre que los colocan entre los cuatro mejores del torneo y mantienen intacta la ilusión de sumar nuevas medallas para el Perú en el evento multideportivo.

‘Juanpi’ volvió a demostrar su jerarquía internacional al derrotar 2-1 al colombiano Juan Sebastián Gómez con parciales de 6-2, 2-6 y 6-2 en el primer turno de la cancha central del club Lawn Tennis de la Exposición. Con un juego firme y mucha determinación, el tenista peruano reafirmó su ambición de regalarle otra medalla al país, como ya lo ha hecho en anteriores oportunidades.

Varillas, una de las cartas más sólidas de la delegación nacional, afrontará su próximo gran desafío este viernes 5 de diciembre, cuando busque su pase a la final ante el chileno Benjamín Torrealba, actual 823 del ránking ATP. El tenista sureño llega en racha, sin ceder sets tras vencer a los venezolanos Brandon Pérez y Ricardo Rodríguez, por lo que se perfila como un duelo exigente que pondrá a prueba la consistencia de la raqueta nacional.

La alegría también llegó desde el cuadro femenino. Lucciana Pérez había debutado con una contundente victoria por 6-1 y 6-4 ante la venezolana Sabrina Balderrama, y ahora volvió a mostrar su mejor versión para vencer a la colombiana Carol Lizarazo por un doble 6-2. Con este resultado, la joven promesa peruana avanzó a semifinales sin haber perdido un solo set.

Juan Pablo Varillas se aproxima
Juan Pablo Varillas se aproxima a la final de los Juegos Bolivarianos 2025.

En busca de la final bolivariana, Pérez tendrá que enfrentar a la chilena Fernanda Labraña, quien llega tras superar 2-1 a la paraguaya Leyla Britez y luego imponerse por 2-0 ante su compatriota Jimar Gerald.

Con ambos tenistas ya instalados entre los cuatro mejores, el Perú mantiene encendida la ilusión de asegurar medallas en esta disciplina de los Juegos Bolivarianos 2025. Arklon Huertas del Pino también intentará instalarse en esa ronda decisiva. Mientras tanto, el positivo desempeño de Varillas y Pérez ya refleja crecimiento y madurez competitiva de parte de todo el equipo.

La lucha también está en dobles

El gran momento del tenis peruano en los Bolivarianos 2025 no solo se refleja en singles, sino también en la modalidad de dobles, donde los representantes nacionales continúan avanzando con paso firme. El buen desempeño de las duplas confirma la solidez del equipo peruano y su capacidad para competir al más alto nivel en ambas ramas.

En el cuadro masculino, Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino sellaron su clasificación a las semifinales tras imponerse con autoridad sobre los bolivianos Federico Zeballos y Santiago Lora, a quienes derrotaron por un contundente 6-1 y 6-0.

La dupla peruana mostró un juego muy compacto, con un excelente entendimiento en la red y una agresividad constante que les permitió dominar sin inconvenientes. Ahora deberán enfrentarse a los chilenos Nicolás Villalón y Benjamín Torrealba, quienes llegan con buen ritmo y prometen un duelo exigente en la lucha por un lugar en la final.

En la rama femenina, Lucciana Pérez y Romina Ccuno también mantienen vivo el sueño de meterse en la definición del torneo. Las peruanas han mostrado un rendimiento sólido en las rondas previas y buscarán acceder a la final cuando se midan contra la pareja dominicana integrada por Ana Carmen Zamburek y Kelly Williford, una dupla de buen nivel que exigirá lo mejor del binomio nacional.

Con ambos equipos instalados en semifinales, Perú sostiene intactas sus aspiraciones de sumar nuevas medallas en dobles y redondear una destacada participación en esta edición de los Juegos Bolivarianos.

