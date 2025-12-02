Gonzalo Núñez regresó a la radio y reveló por qué se ausentó por varios meses: su cambio físico y su nueva rutina.

El periodista deportivo se sumó a su programa y habló de su nuevo estilo de vida. (Exitosa Deportes)

Gonzalo Núñez es uno de los personajes más queridos por la audiencia futbolera en el Perú. El periodista conformó una dupla de oro con su colega Erick Osores durante las mañanas y noches con el bloque deportivo en el noticiero de América TV y el programa ‘Fútbol en América’, informando a todo el país con un estilo innovador y sobre todo divertido.

Pero, meses atrás, el ‘Castor’ -apelativo que le colocaron en el mundo del streaming- se alejó de las cámaras sin dar aviso. Su ausencia se notó en los espacios como Exitosa Deportes y ‘Erick y Gonzalo’. Sus seguidores se preguntan el por qué, sin tener una respuesta clara. Lo cierto es que su compañero Osores daba pistas y lo vinculaba con un tema de salud, evitando entrar en detalles.

El lunes 1 de diciembre, como si fuese un adelanto de regalo de navidad para sus fans y como parte del inicio de un nuevo mes, Ñúnez reapareció en el programa radial Exitosa Deportes después de varios meses de estar fuera de cámaras, provocando múltiples comentarios positivos en las distintas redes sociales.

En octubre, en el marco de la celebración por los 15 años de su programa, Gonzalo envió su saludo y adelantó que regresaría a su lugar lo más pronto posible: “Hola, qué tal, cómo están amigos de Exitosa, 15 años han pasado, mi hermano me dice ‘tienes que decir número 1, si tú no le revientas cuete, quién los va a reventar’, no es así, siempre hemos tenido baja onda. Estamos aquí para volver dentro de poco y darles lo mejor. Esperemos que esto mejore en algunos días, salga como cañón, ahí estamos, ya volvemos pronto”.

En octubre, el periodista deportivo señaló que volvería a la radio. (Exitosa Deportes)

El periodista cumplió lo manifestado después de dos meses y tuvo un recibimiento caluroso de sus compañeros, quienes quisieron darle un poco de intriga a su regreso, pero él -fiel a su estilo- arruinó la sorpresa para los seguidores. “Vamos a presentar a un nuevo integrante, nadie va a acertar en los comentarios, no tiene pasado, no es el ‘Tigrillo’, no es Elejalder Godos”, exclamó Óscar Paz, integrante del espacio radial. “No es Gonzalo Núñez”, interrumpió el ‘Castor’, poniéndole fin al suspenso.

“‘Castor’, bienvenido, carajo, me mataste la sorpresa”, añadió Paz. En ese momento, los camarográfos abrieron la toma y mostraron a Gonzalo, quien lucía distinto a su última aparición ya sea en radio o Youtube. Sus compañeros rápidamente destacaron su gran cambio físico: “Te veo fit”, “el ‘castor’ de América”, “volvió al gimnasio” y “es el Gonzalo tenista”, fueron algunos de los comentarios.

Su nuevo estilo de vida de Gónzalo Núñez

Gonzalo Núñez aprovechó los halagos para revelar su nuevo estilo de vida y qué estuvo haciendo durante los meses de alejamiento de las cámaras. El periodista deportivo contó que comenzó a hacer actividades que mejoren su salud, como caminar rutas largas, dejando de lado al gimnasio como una opción.

“Hay que salir a caminar, hay que darle y le dimos. Tengo gimnasio, pero salgo a caminar. Me inspiro en ‘Chemo’ (del Solar), él se viene de San Isidro a Barranco, yo también, el sol no es mi enemigo porque salgo temprano”, detalló el reconocido comunicador, provocando la sorpresa de sus compañeros en la mesa.

Núñez, con su estilo perspicaz, volvió a bromear con sus compañeros luego de contar su rutina implementada para mejorar su condición física. “Pero me han traído para hablar de mí o para hablar de fútbol”, expresó, desatando risas en el set. “Ya comenzó”, añadieron sus colegas en Exitosa Deportes, los cuales se mostraron muy contentos por su regreso a la radio.