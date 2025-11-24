Perú Deportes

Pedro Díaz desestima al finalista entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la resolución del pase a Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

El guardameta de Cusco FC resta importancia al primer encuentro de los play-offs por la definición de la serie Perú 2. “Prefiero a cualquiera”, dijo

Pedro Díaz se ha establecido
Pedro Díaz se ha establecido como el arquero titular de Cusco FC. - Crédito: Liga 1

Cusco FC ha cerrado la temporada regular de la Liga 1 2025 ubicándose en la segunda plaza de la Tabla Acumulada. En teoría, esa posición le debería permitir una clasificación directa a la Fase de Grupos de la siguiente edición de la Copa Libertadores, pero el sistema del campeonato evita ello y ahora deberá disputar un play-off con que deberá asegurar el boleto definitivo.

En ese sentido, el portero Pedro Díaz ha salido al frente en el programa Mano a Mano para ofrecer un comentario puntual acerca de la resolución, donde los suyos deberán esperar una disputa —a doble partido— entre Alianza Lima y Sporting Cristal. En cualquier caso, el futbolista ha restado importancia al rival que deberá instalarse en el final del circuito.

Pedro Díaz sostiene a Cusco
Pedro Díaz sostiene a Cusco FC en cada jornada de Liga 1 2025. - Crédito: Difusión
Prefiero a cualquiera, en realidad. Si bien es cierto Alianza Lima nos ganó la primera fecha, pero el equipo recién estaba cuajando de todas las piezas. El sistema del profesor [Miguel Rondelli] es un poco complicado. Entonces, cualquiera vendría bien", mencionó.

“Nosotros estamos preparados para eso y hemos demostrado que podemos jugarle tú a tú a cualquiera de visita o de local. Y bueno, yo creo que si hemos quedado Perú 2, en este momento, todavía es porque hemos demostrado que hemos hecho una buena campaña tanto”, complementó el guardameta.

El arquero de Cusco FC se dice preparado para recibir a cualquier oponente por la resolución del boleto para la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. | VIDEO: Mano a Mano

Consultado sobre su mejor recuerdo frente a alguno de los dos protagonistas de la recta final de la Liga 1 2025, Pedro Díaz manifestó que con los ‘rimenses’ conserva una grata exhibición de Cusco FC, a partir de su ensamblaje total sobre la hierba.

Creo que contra Sporting Cristal [jugamos mejor] porque ya teníamos más tiempo trabajando juntos cuando jugamos en Lima. Si bien es cierto perdimos 1-0, pero fue por un penal y nosotros tuvimos la oportunidad de empatarlo con otro penal que Diego Enríquez atajó. Y en Cusco ganamos 3-2. Fue un partido de ida y vuelta y se vio en el marcador", zanjó.
Pedro Díaz, de 27 años,
Pedro Díaz, de 27 años, llegó por primera vez a la selección peruana. - Crédito: Cusco FC

Pedro Díaz, el guardián

Existía un seguimiento especial en Cusco FC por Pedro Díaz. Fue un pedido expreso del entrenador para que reforzara la portería en el arranque del año. No bien recibió la propuesta oficial, el guardameta aceptó y armo valijas hacia el Ombligo del Mundo.

“El profesor Miguel Rondelli me llamó y también el gerente deportivo, Rolando Escajadillo. El proyecto que siguen armando es muy interesante y es poco visto en el Perú. Entonces me pareció atractivo. Firmé con Cusco FC por eso mismo, por el proyecto que estaban armando, por el juego que es vistoso hoy en día y el cual a mí también me gustaba mucho. Por eso lo hice", dijo a Infobae.

Entrevista exclusiva a Pedro Díaz
Entrevista exclusiva a Pedro Díaz en Infobae Perú. - Crédito: Renzo Galiano
La temporada, tanto individual como colectivamente, está siendo muy buena. Estamos segundos en Clausura y segundos en el acumulado. Hemos podido recomponernos y simplemente estoy disfrutando esto, porque no todos los años, se pelea arriba“, añadió.

Debido a su brillante rendimiento anual, Pedro Díaz recibió hace no mucho su primer llamado a la selección peruana, aunque no pudo hacer su debut oficial. En cualquier caso, deberá redoblar esfuerzos con los ‘dorados’ para cumplir el sueño del estreno nacional.

El nacido en Chicama reconoce que el club ‘dorado’ presenta un proyecto único para el crecimiento del fútbol local.

Cusco FC ha vuelto a la Copa Libertadores tras una extraordinaria campaña en la Liga 1 2025. El equipo dirigido por Miguel Rondelli aseguró su clasificación al momento que alcanzó los 63 puntos, tras una victoria clave por 1-0 ante Atlético Grau, mientras que otros rivales no lograron alcanzar su ritmo.

Después de seis años de ausencia, los “dorados” celebraron su retorno al máximo torneo continental con un emotivo mensaje: “Volvemos al lugar donde merecemos estar, entre los grandes de Sudamérica”.

