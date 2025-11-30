Perú Deportes

Felipe Vizeu apareció en las graderías del estadio Monumental para celebrar el histórico título de Flamengo en Copa Libertadores 2025

El delantero de Sporting Cristal había realizado una promesa: ir como sea al recinto de la ‘U’ para apoyar a su amado ‘mengao’ como un espectador más. “Tengo un vínculo muy especial”, dijo

Guardar
Felipe Vizeu creció en Ninho
Felipe Vizeu creció en Ninho do Urubú, el complejo deportivo de Flamengo. - Crédito: EFE

Felipe Vizeu no quiso perderse la fiesta que iba a protagonizar su querido Flamengo, en Lima. Aprovechando el inicio del fin de semana, el delantero brasileño se trasladó pronto al estadio Monumental, como un simpatizante más, con el propósito de hallar un asiento que le permitiera observar, a plenitud, el envite contra Palmeiras, por la definición de la Copa Libertadores 2025.

El sentimiento llamó a su corazón. No solamente porque hace un tiempo defendió con amor al ‘mengao’, compartiendo incluso vestuario con Paolo Guerrero, también porque es un simpatizante declarado que dejó la voz durante los 90′ minutos que duró la contienda.

Felipe Vizeu compartiendo su felicidad
Felipe Vizeu compartiendo su felicidad por la consecución del Flamengo de la Copa Libertadores 2025. - Crédito: @vizeu9

Tras el silbatazo final, con el que se dio pase a la coronación del Flamengo como tetracampeón de América, Felipe Vizeu empleó su cuenta de Instagram para elevar una historia en donde se aprecia su felicidad por el título de su entrañable club: ”Sí, así es. ¡Flamengo ganó el campeonato!

No solamente el actual atacante de Sporting Cristal se hizo presente en el recinto de Ate. También estuvo, aunque mejor ubicado en uno de los palcos, el histórico Paolo Guerrero, quien llevó a su prometida y menor hijo a atestiguar el desarrollo del partido final de la CONMEBOL Libertadores.

Flamengo venció 1-0 a Palemiras en la final de la Copa Libertadores 2025. | ESPN

Vizeu debutó como profesional en Flamengo en el periodo 2016 y marcó su primer gol apenas ocho minutos después de ingresar como titular en el duelo contra Cabofriense, por el Campeonato Carioca. En total, disputó 75 partidos con el club y anotó 20 goles. Su arranque generó expectativas como futura promesa del ‘mengao’, aunque no pudo consolidarse.

Aun así, el atacante siente una conexión única: “Soy producto de la cantera del Flamengo. Como aficionado, como todos saben, soy un apasionado del Flamengo. Siempre lo he sido. Este vínculo que tengo con el club es muy especial. Animaré a mi equipo para que gane”.

Felipe Vizeu se mantuvo solo
Felipe Vizeu se mantuvo solo dos temporadas en Flamengo sin la trascendencia esperada. - Crédito: AFP

Temas Relacionados

Felipe VizeuFlamengoCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ se medirán con las latinas con la misión de asegurar el triunfo para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Universitario vs Olva Latino EN

Paolo Guerrero celebró título de Flamengo en la Copa Libertadores 2025 junto a su familia en el estadio Monumental de Lima

El ‘Depredador’ estuvo presente en el coloso de Ate y vivió de cerca la consagración de su exequipo, que venció 1-0 a Palmeiras

Paolo Guerrero celebró título de

Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025: así celebró el ‘mengao’ en el estadio Monumental de Lima por segunda vez

El cuadro de Filipe Luis derrotó 1-0 a Palmeiras con gol de Danilo y se consagró en el coloso limeño, tal y como lo hizo en el 2019

Flamengo campeón de la Copa

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se inicia una nueva jornada de la competición: Alianza Lima tendrá su último duelo previo al Mundial de Clubes, Universitario hará lo suyo con Olva Latino, Regatas Lima buscará afianzarse ante Kazoku No Perú, y mucho más

Resultados de la fecha 6

Alex Valera relata pasaje de discriminación cuando se trasladó a Al-Fateh en Arabia Saudí: “Pasé por mucho rechazo”

El ‘Cholo’ vivió una experiencia indigna en su primer paso por el extranjero. Recordó con mucho pesar cómo fue marginado por el entrenador de aquel club. “Fue duro”, indicó

Alex Valera relata pasaje de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran

¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran qué el país tiene un sistema de justicia firme contra la corrupción?

Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por presunta corrupción

Congreso: candidatos que operen granjas de bots para manipular una elección podrían ir a la cárcel hasta por 10 años

Víctor Rodríguez Monteza también busca volver como fiscal supremo: TC decidirá si anula su destitución

Hugo de Zela expondrá ante la OEA posición del Perú sobre asilo de Betssy Chávez: el gasto asciende a S/ 25 mil

ENTRETENIMIENTO

Michael Jackson de ‘Yo Soy’:

Michael Jackson de ‘Yo Soy’: así fue su impactante presentación de “Thriller”

Pati Lorena, exproductora de ‘Mi mamá Cocina’ rompe su silencio y aclara rumores entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

Dua Lipa, Mauricio Mesones y su homenaje a ‘Cariñito’ abrieron el debate: “¿Cómo así que este temazo no es colombiano?”

Dua Lipa cantó “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’: “Se vienen cositas buenas”

DEPORTES

Universitario vs Olva Latino EN

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Paolo Guerrero celebró título de Flamengo en la Copa Libertadores 2025 junto a su familia en el estadio Monumental de Lima

Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025: así celebró el ‘mengao’ en el estadio Monumental de Lima por segunda vez

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alex Valera relata pasaje de discriminación cuando se trasladó a Al-Fateh en Arabia Saudí: “Pasé por mucho rechazo”