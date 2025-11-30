Felipe Vizeu apareció en las graderías del estadio Monumental para celebrar el histórico título de Flamengo en Copa Libertadores 2025

Felipe Vizeu creció en Ninho do Urubú, el complejo deportivo de Flamengo. - Crédito: EFE

Felipe Vizeu no quiso perderse la fiesta que iba a protagonizar su querido Flamengo, en Lima. Aprovechando el inicio del fin de semana, el delantero brasileño se trasladó pronto al estadio Monumental, como un simpatizante más, con el propósito de hallar un asiento que le permitiera observar, a plenitud, el envite contra Palmeiras, por la definición de la Copa Libertadores 2025.

El sentimiento llamó a su corazón. No solamente porque hace un tiempo defendió con amor al ‘mengao’, compartiendo incluso vestuario con Paolo Guerrero, también porque es un simpatizante declarado que dejó la voz durante los 90′ minutos que duró la contienda.

Felipe Vizeu compartiendo su felicidad por la consecución del Flamengo de la Copa Libertadores 2025. - Crédito: @vizeu9

Tras el silbatazo final, con el que se dio pase a la coronación del Flamengo como tetracampeón de América, Felipe Vizeu empleó su cuenta de Instagram para elevar una historia en donde se aprecia su felicidad por el título de su entrañable club: ”Sí, así es. ¡Flamengo ganó el campeonato!“

No solamente el actual atacante de Sporting Cristal se hizo presente en el recinto de Ate. También estuvo, aunque mejor ubicado en uno de los palcos, el histórico Paolo Guerrero, quien llevó a su prometida y menor hijo a atestiguar el desarrollo del partido final de la CONMEBOL Libertadores.

Flamengo venció 1-0 a Palemiras en la final de la Copa Libertadores 2025. | ESPN

Vizeu debutó como profesional en Flamengo en el periodo 2016 y marcó su primer gol apenas ocho minutos después de ingresar como titular en el duelo contra Cabofriense, por el Campeonato Carioca. En total, disputó 75 partidos con el club y anotó 20 goles. Su arranque generó expectativas como futura promesa del ‘mengao’, aunque no pudo consolidarse.

Aun así, el atacante siente una conexión única: “Soy producto de la cantera del Flamengo. Como aficionado, como todos saben, soy un apasionado del Flamengo. Siempre lo he sido. Este vínculo que tengo con el club es muy especial. Animaré a mi equipo para que gane”.

Felipe Vizeu se mantuvo solo dos temporadas en Flamengo sin la trascendencia esperada. - Crédito: AFP