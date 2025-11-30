Alex Valera relata pasaje de discriminación cuando se trasladó a Al-Fateh en Arabia Saudí: “Pasé por mucho rechazo”

Alex Valera tuvo un paso fugaz e indigno por Al Fateh. - Crédito: Difusión

No todo ha sido color de rosa en la vida del goleador Alex Valera. El delantero, nacido en la localidad de Pomalca, ha tenido que luchar mucho y salir adelante en cada obstáculo que se le ha presentado en el camino. Uno de ellos, incluso, estuvo demasiado cargado de rechazo.

Durante una entrevista con el programa ‘Habla Chino’, el delantero de Universitario de Deportes recordó cómo su experiencia infausta y denigrante en Al-Fateh, hasta ahora la única en el extranjero, trajo consigo un capítulo indelicado de discriminación por parte del cuerpo técnico y las autoridades administrativas, mas no de los compañeros.

Alex Valera durante un partido de la Saudi Pro League. - Crédito: Difusión

“Pasé muchas cosas de discriminación. Pasé por mucho rechazo del entrenador y por los dirigentes del club. Yo en ningún lugar he tenido problemas, siempre he tratado de ser profesional en todo. Pero bueno, así es el fútbol. ¿Qué vamos a hacer? No estuve 100% entregado por cosas extradeportivas", recordó Valera.

“Son costumbres diferentes, distintas, pero sobre todo que fui solo. No sabía el idioma. No, son cosas que te ayudan a madurar. Fue mi primera experiencia afuera. Me tocó la más dura, pero son experiencias que uno tiene por si toca salir de nuevo”, agregó el futbolista de la selección peruana.

El 'Cholo' recuerda con pesar un capítulo indigno en Arabia Saudí. | VIDEO: Habla Chino