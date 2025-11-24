DT de Ayacucho FC consternado tras polémico descenso: “La presencia en Liga 1 no se mendiga, duele ver a los chicos llorar”

El entrenador Sergio Castellanos reclamó “injusticia” y criticó las decisiones de la FPF que dejaron al equipo fuera de la máxima categoría. (Video: L1MAX)

Ayacucho FC tuvo un cierre de temporada devastador. El equipo que dirige Sergio Castellanos afrontó su último compromiso del Torneo Clausura 2025 con el cuchillo entre los dientes, tras una polémica derrota administrativa en su encuentro anterior que los había dejado al borde de la Liga 2. A pesar de la entrega de los jugadores, los ‘zorros’ no lograron superar a Cienciano y prácticamente consumaron su descenso.

Tras el pitazo final en Cusco, Castellanos se mostró profundamente afectado en conferencia de prensa. Frente a los medios locales, el entrenador del cuadro ayacuchano calificó la situación como una “injusticia” y defendió la valía de sus dirigidos a lo largo de la campaña, al mismo tiempo que cuestionó decisiones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que incidieron directamente en el destino del club.

“Recién hablé en el vestuario y les decía que el descenso era una injusticia muy grande. Salvarse del descenso no es para festejar, pero hoy por lo menos deberíamos tener un vestuario con alegría de haberle dado a la gente de Ayacucho la plaza en Liga 1. Creo que fue muy injusto lo que se manejó, hoy por hoy el equipo hubiera estado salvado, pero la Federación dijo que no”, declaró el DT, evidenciando su desacuerdo con la sanción que afectó al equipo en el partido contra Comerciantes Unidos.

Castellanos enfatizó que, a pesar de la entrega del plantel dentro del campo, la situación resultó insalvable frente a un Cienciano que luchaba por obtener el último cupo a la Copa Sudamericana 2026. El encuentro terminó en una derrota por 1-2, pero lo que más dolió fue la caída de la fecha anterior, un resultado que colocó al club al borde del abismo.

Sergio Castellanos, DT de Ayacucho FC, calificó el descenso como una “injusticia”. Crédito: Prensa club

“Nosotros dentro de la cancha hoy no lo pudimos hacer, porque tuvimos que ganar el partido para no depender de nada. Pero ya quedará en manos del club y del cuerpo de abogados en cómo se van a manejar frente a esta situación que me pareció injusta. No estoy de acuerdo con las decisiones que se tomaron, después se verá”, agregó, dejando entrever que la lucha del club podría continuar incluso ante instancias como el TAS.

Llanto en el vestuario: “la presencia en Liga 1 no se mendiga”

El aspecto más doloroso para Castellanos fue la reacción de sus jugadores al conocer el descenso. “Entrar al vestuario y ver a todos los chicos llorando y amargados, eso me duele mucho, porque ellos se lo ganaron en la cancha y, por tres minutos que quedaban de partido (ante Comerciantes Unidos), es muy injusto lo que se decidió”, expresó el técnico.

“No nos queda otra que aceptar las reglas como lo manifestó la FPF, después se verá en el TAS o donde sea si fallan a favor nuestro o no. Esa no era la idea, el objetivo era terminar bien y como les dije a los chicos en la charla: ‘la presencia en Liga 1 no se mendiga’. Hay que jugarla y ganarla en la cancha, nosotros lo hicimos”, añadió.

Ayacucho FC cayó en su último partido del Torneo Clausura 2025 frente a Cienciano. Crédito: Liga 1

Castellanos también destacó la disciplina, el profesionalismo y el sacrificio del plantel en este cierre de temporada. “Para mí fue una injusticia. Seguiremos adelante, estoy muy contento con el grupo y la entrega de los jugadores. No les puedo reprochar nada. Siempre les dije que terminemos el torneo mirándonos a las caras, que todos entregaron todo y nadie se guardó nada. Eso es lo que se vio hoy dentro de la cancha y durante toda la fase de Clausura que estuve yo al frente del equipo”, sentenció.

La situación de Ayacucho FC ha generado además un debate más amplio sobre la administración y regulación de la Liga 1. La combinación de sanciones disciplinarias, decisiones de la FPF y resultados en la cancha ha dejado al club descendido, pero con la posibilidad de apelar. La declaración de Castellanos, cargada de indignación y humanidad, refleja no solo un fracaso deportivo, sino también un reclamo por justicia y transparencia en la competencia.