Horacio Calcaterra confesó las burlas que recibía su hija antes de su gol a Alianza Lima en la final del 2023: “Me saqué esa espina”

El centrocampista uruguayo evocó una jugada puntual que, a su criterio, merecía la expulsión de Carlos Zambrano. Ese hecho provocó que la hija del exvolante de Sporting Cristal se negara a ir a la escuela

La hija de Horacio Calcaterra fue el motor de la promesa que el mediocampista cumplió con su gol decisivo ante Alianza Lima en la final, tras un difícil episodio familiar vivido tras el partido de ida. | YouTube / CONSEÑAL TV

El tanto de Horacio Calcaterra en la final del 2023 entre Universitario de Deportes y Alianza Lima representó el fin de la sequía copera del club de Odriozola. La diana del nacido en Santa Fe entró a la historia de la U, pero poco o nada se sabía de los días que vivió Calca entre el encuentro de ida y la vuelta en Matute.

En el primer compromiso, Jorge Fossati dio ingreso a Horacio Calcaterra. El ex Sporting Cristal pisó el gramado cuando los cremas se imponían por la mínima. Sin embargo, presenció desde el campo el empate final de Gabriel Costa y fue objeto de una infracción de Carlos Zambrano que pasó desapercibida para el árbitro.

En conversación con Aldo Olcese en el El VAR de Olcese, Calcaterra se refirió a la vehemencia del Kaiser a la hora de disputar un balón. “Tienes que ir fuerte arriba con el Kaiser”, concedió y evocó: “Bueno, a mí me metió en la final. Esta historia nunca la conté”, sostuvo.

Horacio Calcaterra rompió en llanto
Horacio Calcaterra rompió en llanto al darle la estrella 27° a Universitario. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol.

“Me metió por la banda un manazo. Yo me quedé tirado. Dije ‘lo van a echar’. Nada. Ni tarjeta”, relató. Al día siguiente, “a mi hija la jodían en el colegio” con una burla vinculada a la acción de la noche anterior: “¿Lo conoces a Zambrano, el que te pega con la mano?”.

En este contexto, Sofi, la hija de Horacio, se negaba a ir al colegio. “Yo estaba envenenado”, confesó. Esa molestia del futbolista se tradujo en un compromiso, premonitorio. “Le dije a mi esposa que le diga que voy a ir y vamos a ganar y la medalla se la va a mostrar a sus compañeros”, contó.

Y precisamente el pronóstico se cumplió. Calca otra vez fungió como pieza de recambio y selló una victoria antológica. “Cuando se dio, me saqué esa espina”, aseguró y sostuvo que su relación con Carlos Zambrano es “la mejor”.

El golpe de Carlos Zambrano a Horacio Calcaterra que el VAR no consideró como tarjeta roja (GOLPERU).

La salida de Sporting Cristal

Horacio Calcaterra reveló detalles de su salida de Sporting Cristal. La versión del jugador señala el motivo principal radicó en la ausencia de un acuerdo con Joel Raffo, presidente del club rimense, y el rápido interés de Manuel Barreto, director deportivo de Universitario de Deportes.

“Yo me fui porque no llegué a un acuerdo con Joel Raffo, pero no llegué a un acuerdo a pesar de que ya había cedido un montón en las condiciones”, comentó. Un punto importante en el contrato para el argentino nacionalizado peruano era la extensión del vínculo por dos años.

La propuesta contractual ofrecida por el club era un acuerdo de “uno más uno” (un año fijo con opción a otro), en el cual la renovación automática del segundo año estaba estrictamente condicionada a que el jugador participara en más del 70% de los partidos. De no alcanzar este umbral de participación, su salario se vería afectado por una reducción significativa del 30%.

Sporting Cristal anunció la salida
Sporting Cristal anunció la salida de Horacio Calcaterra luego de 10 años en el club

En ese momento, se interpone en la historia la figura de Manuel Barreto. “Un día después me llamó y preguntó si ahora sí podía negociar. Cristal me llamó recién a la semana que terminó el campeonato”, sumó. “Lo llamé a Joel y le dije que me iba a ir, con todo el dolor, o sea la voz la tenía quebrada”, concluyó.

De esta manera, Calcaterra selló su vuelta a Universitario luego de una etapa exitosa en el club de La Florida donde añadió cuatro títulos nacionales a sus vitrinas. Su traspaso a los ‘merengues’ también vino acompañado de gloria, pues se coronó tricampeón de la Liga 1.

