Esmeralda Sánchez elogia el crecimiento de Alianza Lima: “Nos estamos preparando para llegar bien al Mundial de Clubes”

La líbero y capitana ‘blanquiazul’ resaltó la fortaleza física del plantel para afrontar la intensa seguidilla de partidos en la liga local, en la antesala de su participación internacional

La capitana 'blanquiazul' señaló que el equipo busca llegar en óptimas condiciones al Mundial de Clubes 2025. (Video: La Cátedra Deportes)

Alianza Lima continúa mostrando un rendimiento convincente en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y su reciente triunfo por 3-0 ante Géminis volvió a ratificar el sólido presente del equipo. No obstante, el camino recién comienza: a las ‘blanquiazules’ les esperan semanas de alta exigencia en el torneo local antes de emprender su viaje a Brasil para disputar el Mundial de Clubes 2025.

En ese contexto, Esmeralda Sánchez analizó el rendimiento del plantel y resaltó la preparación física que vienen realizando para afrontar la exigente seguidilla de partidos en el Coliseo Miguel Grau del Callao, con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones a São Paulo para iniciar su participación internacional frente a los mejores sextetos del planeta.

En primer lugar, la líbero y capitana de Alianza Lima reconoció que, aunque el triunfo fue en sets corridos, superar a Géminis demandó plena concentración y solidez en los momentos decisivos. El cuadro de Facundo Morando tuvo que sostener el ritmo, especialmente en el parcial final, donde la defensa liderada por Sánchez volvió a ser determinante.

“Fue supercomplicado. Creo que el tercer set fue más apretado de lo normal, pero con mucha contundencia y con la experiencia que tenemos, pudimos estar tranquilas para cerrar el set. El trabajo que venimos haciendo en la semana se vio reflejado en el campo”, señaló, destacando que el conjunto ‘íntimo’ mostró orden, regularidad y la madurez necesaria para controlar la presión.

Esmeralda Sánchez es la líbero y capitana de Alianza Lima. Crédito: LPV

Preparación intensa pensando en la seguidilla y en el Mundial

Alianza Lima afronta una etapa cargada de partidos, con varios encuentros consecutivos en la liga local antes de viajar a Brasil para disputar el Mundial de Clubes 2025. En ese sentido, la capitana del equipo enfatizó que la exigente preparación física no es casualidad, sino parte del plan para llegar al torneo internacional en el mejor estado posible.

“Hemos hecho una buena pretemporada, el equipo ahora está trabajando bastante duro. La semana pasada tuvimos una preparación física bastante fuerte, pero es parte de. Pienso que nos estamos preparando muy bien para lo que son estos cinco partidos consecutivos en la liga local y para llegar bien al Mundial de Clubes”, indicó.

La líbero también subrayó que, aunque el rendimiento colectivo ha sido sólido, Alianza aún tiene detalles por pulir, en especial en la administración de los errores no forzados. El objetivo es reducir esos momentos de desconexión para llegar en la mejor versión posible a la competencia internacional y representar al Perú con autoridad.

“Siempre tenemos que mejorar. Por momentos cometimos muchos errores y el equipo rival también juega. Entonces, solamente tenemos que tener paciencia; en el último set lo tuvimos, y así pudimos cerrar el partido ante Géminis”, concluyó.

Esmeralda Sánchez brilló en la victoria de Alianza Lima ante Géminis. Crédito: LPV

Un equipo que apunta alto

Alianza Lima no solo encabeza la tabla de posiciones y mantiene su invicto, sino que continúa fortaleciendo su sistema de juego con miras a su mayor reto internacional. La presencia de referentes como Sánchez, junto a la madurez y jerarquía que han mostrado todas las jugadoras del plantel, ha permitido que las ‘íntimas’ exhiban un crecimiento sostenido desde el arranque de la temporada.

La consigna es clara: sostener el nivel, evitar errores en momentos clave y llegar al Mundial de Clubes con un equipo competitivo, sólido y mentalmente preparado. Con el ritmo que viene mostrando, el equipo ‘blanquiazul’ reafirma su candidatura al tricampeonato nacional y se ilusiona con representar al país de la mejor manera en Brasil.

