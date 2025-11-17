Perú Deportes

Eddie Fleischman explotó contra Jean Ferrari tras críticas a Ricardo Gareca: “Ya quisiera tener un mínimo de influencia que tuvo en la selección”

El periodista deportivo cuestionó al director deportivo de la FPF por sus duros comentarios contra el ‘Tigre’, a quien consideró como el mejor DT que dirigió a la ‘bicolor’

Ricardo Gareca volvió al Perú para recordar la hazaña que consiguió con la selección nacional con la clasificación al Mundial (Rusia 2018) luego de 36 años, que se dio un 15 de noviembre. Aprovechando su estadía en el país, brindó varias entrevistas y dio a conocer detalles de su salida de la ‘bicolor’. Varias declaraciones no cayeron bien en Jean Ferrari, quien no dudó en criticarlo. A propósito, Eddie Fleischman explotó contra el director general de fútbol de la FPF y consideró al ‘Tigre’ como el mejor DT que pasó por el elenco nacional.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista deportivo recordó que Ferrari asumió su rol en la Federación hace cuatro meses y hasta el momento no ha presentado ningún informe claro sobre su diagnóstico o sobre el llamado “nuevo amanecer” prometido al asumir el cargo. Señaló que, en ese lapso, Jean optó por cambiar de director técnico interino sin argumentos sólidos y dejó de lado la atención de la Unidad Técnica de Menores, instancia clave para el desarrollo de nuevos talentos en el país. En esa línea, cuestionó la influencia real de Ferrari dentro de la ‘blanquirroja’ y remarcó: “Ya quisieran tener un mínimo porcentaje de la influencia que ha tenido Gareca en la selección”.

La polémica creció luego de que Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana, avalara el rol de los jugadores de mayor recorrido en lugar de ejecutar el recambio generacional. Frente a esto, Ferrari manifestó su desacuerdo y señaló que, bajo la gestión del argentino, no se impulsó el recambio generacional esperado. La respuesta de Fleischman no tardó en llegar, recordando al directivo que, durante su etapa como administrador de Universitario, no fue frecuente la promoción de juveniles surgidos de la cantera al primer equipo.

El 'Tigre' opinó sobre la participación de los jugadores experimentados en la 'bicolor' y el no emplear a los jóvenes. (Video: Fútbol Como Cancha / RPP)

“¿Dónde están los jugadores formados en la ‘U’ en los últimos 4 años? ¿Alguno promovido al primer equipo?”, lanzó el comunicador, exponiendo la falta de coherencia entre las críticas de Ferrari a Gareca y sus propias decisiones cuando era administrador de Universitario de Deportes. De la misma manera, Fleischman subrayó que Ferrari es subalterno de un dirigente sancionado por la reventa de entradas, haciendo alusión al presidente de la FPF, Agustín Lozano.

El periodista también puso en cuestión la postura de Ferrari respecto a la exposición mediática de Gareca. “¿Ahora Ferrari también pretende cuestionar cuántas entrevistas da el mejor DT de selección que hemos tenido?”, señaló Fleischman, al tiempo que recordó que el directivo lo bloqueó en redes sociales. Consideró que esa actitud fortalece sus propias convicciones acerca de lo que está bien y lo que no respecto al manejo de la opinión pública.

Eddie Fleischman colocó a Ricardo Gareca como el mejor DT de la historia de la selección peruana

Por otro lado, Eddie Fleischman afirmó que Ricardo Gareca es el mejor entrenador que ha dirigido a la selección peruana por encima de otros referentes como Didí, Roberto Chale, Juan Carlos Oblitas y Marcos Calderón. “Mejor que todos ellos. Didí dirigió 4 partidos para ir al Mundial, ante Argentina y Bolivia, y 4 más en el torneo con la mejor generación de jugadores. Calderón, con parte de esa generación, dirigió 9 partidos en Copa América 75, 6 en Eliminatorias y 6 en el Mundial 78, con 0 goles a favor y 10 en contra en la segunda ronda”, argumentó.

Sobre Chale, Fleischman consideró que no dejó huella como seleccionador y apuntó que el ‘Ciego’ resultó un buen estratega aunque no logró clasificar al Mundial. El periodista puntualizó que el ciclo de Gareca abarcó 36 partidos en dos procesos de Eliminatorias, ambos con el formato de todos contra todos, donde la selección finalizó en quinto puesto en ambas ocasiones. A esto sumó la presencia en dos semifinales de Copa América y una final, además del logro de que Perú alcanzara el puesto 10 del ránking mundial de selecciones.

Fleischman destacó que todos esos resultados se lograron con una generación de futbolistas peruanos menos talentosa en comparación con épocas pasadas, lo que a su juicio potencia el mérito de Gareca. También remarcó que el ‘Flaco’ con un material humano bastante menos talentoso y calificado que tuvo que recomponer en el camino. Ni punto de comparación”.

Ricardo Gareca clasificó con la selección peruana a la Copa del Mundo Rusia 2018 luego de 36 años.

