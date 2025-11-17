Perú Deportes

A qué hora juega Uruguay vs Estados Unidos HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

El elenco ‘charrúa’, sin dos de sus figuras, afrontará un duelo importante ante un cuadro estadounidense que viene de vencer a Paraguay. Conoce los horarios del partido

Guardar
A qué hora juega Uruguay
A qué hora juega Uruguay vs Estados Unidos por amistoso FIFA 2025.

La selección de Uruguay se enfrentará contra su similar de Estados Unidos hoy, martes 18 de noviembre, en un amistoso FIFA 2025. El Raymond James Stadium de Tampa, Florida, Estados Unidos, será el escenario de un encuentro entre dos escuadras que llegan de realidades similares.

El conjunto ‘charrúa’ viene de empatar con México sin goles, aunque en la fecha doble de octubre, le ganó 1-0 a República Dominicana y 2-1 a Uzbekistán. De todos modos, el resultado con los ‘aztecas’ no dejó satisfecho al técnico Marcelo Bielsa, quien afirmó que “a México lo evalúo por el partido de hoy (sábado 11 de noviembre), esperaba más de nuestro equipo y menos de México. Mi equipo jugó por debajo de lo que producimos y México jugó por encima de lo que imaginé que iban a producir".

A ello se le suma que el equipo sudamericano no podrá afrontar este cotejo con dos jugadores claves como Federico Valverde ni Darwin Núñez por problemas físicos. Empero, el DT argentino ha probado a diversos futbolistas y podría hacer lo mismo contra Estados Unidos.

Rodrigo Bentancur es el volante
Rodrigo Bentancur es el volante organizador de juego de la selección de Uruguay. - créditos: REUTERS/Henry Romero

Por otro lado, la selección de Estados Unidos encadena cuatro partidos sin conocer la derrota (venció a Japón, Australia y Paraguay, y empató con Ecuador). Justamente, el choque más reciente fue ante el cuadro ‘guaraní’, que lo sacó adelante por 2-1 con los goles de Giovanni Reyna y Folarin Balogun.

El entrenador del conjunto de los 50 estados, Mauricio Pochettino, busca que su equipo tenga variantes de cara a encarar la cita mundialista que, de la mano de México y Canadá, organizará entre junio y julio del 2026.

Uruguay vs Estados Unidos: posibles alineaciones

Uruguay: Santiago Mele, Guillermo Varela, José María Giménez, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Manuel Ugarte, Nahitan Nández, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez, Cristian Olivera y Rodrigo Aguirre. DT: Marcelo Bielsa

Estados Unidos: Matthew Freese, Miles Robinson, Joseph Scally, Tim Ream, Sergiño Dest, Cristian Roldán, Tanner Tessmann, Maximilian Arfsten, Giovanni Reyna, Sebastian Berhalter y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino

A qué hora juega Uruguay vs Estados Unidos por amistoso de fecha FIFA 2025

El Uruguay vs Estados Unidos, por la actual fecha FIFA, se jugará el martes 18 de noviembre. El partido está programado para las 19:00 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador; en Estados Unidos (Miami), Venezuela y Bolivia comenzará a las 20:00 horas.

En Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Chile el inicio será a las 21:00 horas, mientras que en México arrancará a las 18:00 horas y en España está pautado para las 01:00 horas del miércoles 19.

Canal TV del Uruguay vs Estados Unidos por amistoso de fecha FIFA 2025

El encuentro amistoso entre las selecciones de Uruguay y Estados Unidos se jugará en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida. Los fanáticos ‘charrúas’ podrán ver el partido por intermedio de AUFTV y FLOW, mientras que en Estados Unidos la transmisión estará a cargo de Universo y la plataforma de streaming, Peacock.

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Uruguay y Estados Unidos se han enfrentado en nueve ocasiones en toda la historia del mundo del fútbol. Y si hacemos un balance general, nos daremos cuenta de que los ‘charrúas’ tienen tres victorias, contra dos de los norteamericanos, además de haber cuatro empates.

El último compromiso se dio el 1 de julio del año pasado, en el marco de la fecha 3 del grupo C de la Copa América. El Arrowhead Stadium fue testigo de un triunfo para la ‘celeste’ por 1-0 con el gol de Mathías Olivera.

Copa América 2024 - Estados Unidos vs Uruguay - Gol Uruguay

Temas Relacionados

Selección de UruguaySelección de Estados Unidosperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Venezuela vs Canadá HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

Ambos combinados atraviesan etapas decisivas en su planificación deportiva: uno inicia un nuevo ciclo competitivo y el otro ajusta su estrategia pensando en la próxima Copa del Mundo. Revisa el horario del choque

A qué hora juega Venezuela

A qué hora juega Ecuador vs Nueva Zelanda HOY: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

Los norteños buscarán cerrar el 2025 con un triunfo tras el empate con Canadá el amistoso anterior. Conoce los horarios del emocionante duelo internacional

A qué hora juega Ecuador

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ pretende irse invicto de su gira en Rusia cuando se vea las caras con un cuadro ‘sureño’ que venció a los anfitriones. Conoce las posibles formaciones

Alineaciones de Perú vs Chile

A qué hora juega Brasil vs Túnez HOY: partido amistoso en Lille por fecha FIFA 2025

El equipo de Carlo Ancelotti buscará nuevo triunfo, ahora en tierras francesas, que le permita seguir firme de cara al Mundial de fútbol. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Brasil

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

El equipo de Manuel Barreto tendrá una nueva oportunidad de probar jugadores y salir airoso frente a a ‘roja’, con el que perdió en octubre en Santiago. Conoce los horarios del cotejo internacional en tierras rusas

A qué hora juega Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller descarta irrumpir en la

Canciller descarta irrumpir en la embajada de México para arrestar a Betssy Chávez y detalla estrategia que planteará ante la OEA

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

CAL acusa a la JNJ y Tomás Gálvez de desacatar reposición de Delia Espinoza por “intereses políticos”

Iván Paredes, jefe del INPE implicado en sobornos e incumplimiento de funciones, no acudió a citación del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina refutó sobre el

Magaly Medina refutó sobre el supuesto guion de Pamela Franco en entrevista: “Ahí se vendió solita, no seas mentirosa”

Hija de Federico Salazar y Katia Condos celebró sus 15 años en fiesta íntima, pero un detalle que sorprendió a todos: “Te amamos”

Christian Domínguez dice que saludó a su hija, pero Magaly Medina lo desmiente con chats: “Mandar flores y no llamar no significa nada”

Christian Domínguez tilda de ‘violenta’ a Karla Tarazona y ella responde con fuerte advertencia: “Los males se cortan de raíz”

Yolanda Medina admite que fue ‘alcahueta’ de Pamela Franco y revela por qué lo hizo: “La vi destrozada”

DEPORTES

A qué hora juega Venezuela

A qué hora juega Venezuela vs Canadá HOY: partido amistoso en Florida por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Ecuador vs Nueva Zelanda HOY: partido amistoso en New Jersey por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Brasil vs Túnez HOY: partido amistoso en Lille por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025