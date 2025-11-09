Perú Deportes

Gonzalo Bueno se despide en semifinales del Challenger de Lima y alarga la sequía del torneo sin campeones peruanos

Ignacio Buse fue apeado en cuartos de final a manos de Lucas Reis da Silva, quien hizo lo propio ante Bueno para instalarse en la final de la tercera edición anual del evento capitalino

Gonzalo Bueno se despidió del Challenger de Lima en semifinales, prolongando la ausencia de campeones peruanos en el torneo pese a su destacada actuación durante la semana. | X / @PeruanoTenis

Este 2025, Lima ha acogido tres torneos Challenger por primera vez desde su inclusión a esta categoría en 1996. La capital peruano ha estado a la altura de ciudades importantes de la región como Buenos Aires o Santiago, a nivel de atractivo tenístico. En este contexto, los deportistas peruanos no han capitalizado el acicate que representa jugar en el país de origen.

En la tarde de este sábado, Gonzalo Bueno le dijo adiós al Challenger de Lima 3. En el polvo de ladrillo del Club Terrazas de Miraflores, el trujillano no pudo ante el brasileño Lucas Reis da Silva, verdugo la noche anterior de Ignacio Buse. La primera raqueta nacional atraviesa un momento incómodo en su carrera, que atribuye más a lo psicológico, que a lo físico.

En octavos, Juan Pablo Varillas no hizo pie en la arcilla miraflorina. El tenista de 30 años aún continúa en un proceso para recuperar su nivel luego de dos años cargados de altibajos y marcados por lesiones. En este curso, Juampi se mantuvo al margen de los campos de juego por cerca de cuatro meses a causa de una lesión en el cartílago de la cadera.

Gonzalo Bueno fue el peruano
Gonzalo Bueno fue el peruano de mejor rendimiento en las tres ediciones del Challenger de Lima en 2025.

En el balance de las tres competencias de este año, el tenista nacional con mejor desempeño es Gonzalo Bueno. En el primer Challenger, accedió a la final y se convirtió en el primer peruano en instalarse en esta instancia. En el segundo certamen, se despidió en primera ronda por lesión.

El rendimiento de Bueno en el Igma Open, el tercer Challenger, fue notable. En primera ronda, venció con autoridad al lituano Vilius Gaubas, séptimo mejor preclasificado. En octavos, apeó al argentino Álex Barrena en un infartante tercer set con tiebreak.

Pero sin dudas, su performance más sobresaliente tuvo lugar en los cuartos de final cuando eliminó al chileno Cristian Garín, tercer mejor preclasificado y ex Top 20 del mundo. Con esa victoria, el trujillano de 21 años aseguró su pase a la qualy del Australian Open 2026.

Gonzalo Bueno se impuso ante
Gonzalo Bueno se impuso ante el litano Vilius Gaubas.

La final del Challenger de Lima 3: Reis da Silva vs Tomás Barrios

El brasileño Lucas Reis da Silva y el chileno Tomás Barrios Vera se darán cita este domingo 9 de noviembre en la cancha principal del Club Terrazas de Miraflores. En el distrito limeño, se conocerá al campeón del Igma Open. El juego está programado para iniciar a las 13:30 horas del Perú.

Este envite sobre polvo de ladrillo será transmitido gratuitamente por la plataforma gratuita Challenger TV a través de su página web: puede ser sintonizado desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.

Será la sexta oportunidad que ambos tenistas sudamericanos se midan en el circuito Challenger. El sureño mantiene la ventaja por 3-2. En el último enfrentamiento, Barios Vera sacó ventaja en el historial en el cotejo por la primera ronda del Challenger de Curitiba.

Ignacio Buse y la explicación a su bajo rendimiento en Lima

”Venía de la semana pasada experimentando situaciones emocionalmente no muy buenas”, expuso a las cámaras de Punto en Juego. Esta afirmación representa un indicio en la explicación de por qué Buse no compitió al más alto nivel en la capital peruana. ”Estaba compitiendo bien, pero emocionalmente no tan bien”, prosiguió.

“Estoy tratando de encontrarme un poco con mi juego y cómo me siento en la cancha para sentirme bien. Hoy lo pude hacer, pero espero que en el próximo partido lo pueda hacer y pueda, sobre todo, sentirme emocionalmente bien”, concedió. Y en su siguiente encuentro luego de sus declaraciones no consiguió retomar su mejor estado de forma y cayó por doble 6-3 ante Reis da Silva.

El tenista peruano admitió dificultades emocionales y apuntó a la necesidad de reencontrarse con su mejor versión en la cancha. | X / @PuntoEnJuego

