André Carrillo cumplió con éxito su proceso de recuperación tras rotura de ligamentos: Corinthians alista su retorno contra todo pronóstico

Después de dos meses apartado de los campos de juego, con una intervención quirúrgica de por medio, la ‘Culebra’ vive la expectativa de regresar a la estructura deportiva del ‘timao’

Renzo Galiano

André Carrillo se alista para regresar al campo con Corinthians. - Crédito: Difusión

André Carrillo ha dejado atrás un episodio difícil por una lesión en el tobillo izquierdo que ameritó una intervención quirúrgica. Aunque todo hacía indicar que perdería la temporada producto de esa delicada dolencia, después de dos meses en el dique seco, cumpliendo un exigente programa de rehabilitación tanto en el área de sanidad como en el gimnasio, la ‘Culebra’ prepara su retorno con Corinthians.

Hace una semana, el seleccionado peruano había realizado un paso alentador al presentarse en los campos del CT Dr Joaquim Grava con el propósito de cumplir su transición física con trabajos técnicos y con balón a nivel grupal. Con ello quedó más que claro que Carrillo se asomaba al 100% de su estado de forma.

André Carrillo se lesionó los ligamentos del tobillo a inicios de agosto. - Crédito: Corinthians

Aun así, el comando técnico de Dorival Junior prefirió recortarlo de la lista oficial para el encuentro contra Santos, enfocándose en una recuperación total e ideal. Ahora, el polifuncional futbolista cuenta con todos los boletos listos para, siquiera, aparecer en la banca de suplentes contra Atlético Mineiro (MG), en el marco de la jornada 29° del Brasileirao.

Con el retorno de André Carrillo, Corinthians suma un puntual demasiado importante y crucial en el armado de la dinámica de juego en la primera línea del mediocampo. También su llegada, a todas luces, impactará en la moral del grupo pensando en la lucha por la permanencia en la resolución del campeonato local.

De 34 años, la ‘Culebra’ ha contribuido con tres goles y la misma cantidad de asistencias en la temporada. Ha sido titular, además, en 29 partidos de 41 disputados. No ha visto ninguna tarjeta roja, pero en cinco oportunidades fue amonestado.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

