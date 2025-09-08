Perú Deportes

Beto da Silva acusa a exentrenador de Melgar por maltratarlo: “Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días; era insoportable”

El futbolista peruano tenía toda la intención de trascender en Arequipa hasta que chocó con un profesional argentino que lo relegó sin ofrecerle mayores explicaciones. “No entendía la injusticia”, sostuvo Da Silva

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Beto da Silva acusa a
Beto da Silva acusa a Pablo de Muner por maltrato. - Crédito: FBC Melgar

Beto da Silva ha afrontado distintos obstáculos que le permitieron fortalecer su espíritu. Algunos de ellos marcaron muy fuerte su carrera como una desafortunada experiencia en FBC Melgar donde se sintió doblegado. El culpable fue un profesional argentino, ya alejado de la institución, que lo marginó sin ofrecerle mayores razones.

En una entrevista concedida al programa ‘Hazme el Aguante’, el delantero peruano recordó como Pablo de Muner lo hizo al lado de los planes deportivos del club de Arequipa cuando se encontraba entero físicamente y a la par con el resto de sus compañeros, quienes nunca entendieron la medida ejecutada.

Beto da Silva, maltratado por
Beto da Silva, maltratado por Pablo de Muner en FBC Melgar. - Crédito: Difusión

“Dije que el 2024 lo iba a hacer bien, pelearía el titularato porque ya había firmado dos años, pero Mariano Soso se va y llegó un entrenador [Pablo de Muner] que no contaba conmigo, tendrá sus motivos pero no sabía cuáles fueron. Yo estuve casi dos meses trotando alrededor de la cancha y no me quería ir porque vivíamos muy bien, era una ciudad que me encantaba”, declaró Da Silva.

“Mi papá jugó en Melgar y quería triunfar ahí. No entendía la injusticia, porque hasta los mismos jugadores me querían un montón, pero nos tocó irnos y ahí fue que me fuí a ADT que nos abrió las puertas”, continuó un mortificado Beto.

La gran jugada de Beto Da Silva en el empate 0-0 entre Alianza Lima y Melgar (Liga 1 Max)

“Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días, era insoportable. A veces la gente dice que uno cobra su sueldo y eso no es todo, un futbolista no lo hace por plata, también quiere jugar. Fue un momento duro, no me merecía eso pero por algo pasan las cosas. Ha sido un proceso”, concluyó.

Beto da Silva era uno de los atacantes respaldados por Mariano Soso un año atrás; de hecho, el argentino exigió a la cúpula de FBC Melgar cerrar su incorporación. La historia dio un vuelco radical con la llegada de Pablo de Muner, un técnico sin mayores pergaminos que puede considerarse un error.

Beto da Silva debutó con
Beto da Silva debutó con Melgar ante Sporting Cristal en Arequipa en el Torneo Clausura 2023. - créditos: Beto da Silva

Desastre De Muner

Pablo de Muner asumió la dirección técnica del FBC Melgar en diciembre de 2023, con la misión de revitalizar al equipo en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2024. Sin embargo, su paso por el club fue breve y marcado por resultados insatisfactorios.

En la fase de clasificación de la CONMEBOL Libertadores, Melgar fue eliminado por Aurora de Bolivia, con un empate 1-1 en el partido de vuelta que dejó al equipo fuera por el gol de visitante. En la Liga 1, el equipo no mejoró su rendimiento, ubicándose en la parte baja de la tabla del Torneo Apertura.

Pablo de Muner habló sobre su posible salida de Melgar tras eliminación en Copa Libertadores 2024. (Daniel Rodríguez Hinojosa)

Ante esta situación, la administración de FBC Melgar decidió prescindir de los servicios de Pablo de Muner en marzo de 2024, agradeciendo su compromiso con el club. Su salida marcó el fin de una etapa que no cumplió con las expectativas de la hinchada arequipeña.

En la actualidad, el profesional argentino, de 44 años, se encuentra desempleado tras renunciar a Águilas Doradas por malos resultados. Meses atrás repitió esa misma tendencia al ubicarse al mando de Defensa y Justicia.

Temas Relacionados

Beto da SilvaMelgarPablo de MunerLiga 1peru-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Venezuela vs Colombia en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘vinotinto’ depende de sí misma para clasificar al Mundial de Norteamérica, y delante tendrá a un clasificado elenco ‘cafetero’. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Venezuela

A qué hora juega Chile vs Uruguay: partido en Santiago por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘roja’, en condición de colista, recibe a una ‘celeste’ clasificada al Mundial 2026, a costa de Perú, que quiere asaltar Ñuñoa para cerrar el circuito en la segunda plaza. Conoce los horarios

A qué hora juega Chile

Édgar González: la recurrencia con Paolo Guerrero, por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú y reflexión sobre Paraguay

El ‘Negro’, exfutbolista de Alianza Lima, analiza con Infobae Perú el partido de cierre entre la ‘bicolor’ y la ‘albirroja’, que llega a Lima con el boleto al Mundial 2026 en el bolsillo. “Van a enfrentarnos ya eliminados”, acota

Édgar González: la recurrencia con

Fernando Gaibor quedó deslumbrado con juvenil de Alianza Lima y lo comparó con figura de PSG: “Está para trabajarlo nomás”

El mediocampista ecuatoriano se deshizo de elogios por un canterano del cuadro ‘blanquiazul’, y no dudó en asemejarlo con un reciente campeón de Champions League

Fernando Gaibor quedó deslumbrado con

¿Óscar Ibáñez se va después del Perú vs Paraguay? DT dio firme respuesta tras conversar con Agustín Lozano

El entrenador nacional habló en la previa del último duelo por las Eliminatorias 2026 y si es que seguirá al mando de la ‘bicolor’

¿Óscar Ibáñez se va después
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez anunció peritaje

Juan José Santiváñez anunció peritaje de parte para impugnar informe fiscal que concluyó “alta probabilidad” de su voz en audio

Mujer se desmaya frente a Dina Boluarte al recibir su título de propiedad en Palacio de Gobierno

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

“Dina Boluarte está en jaque”: peritaje fiscal desmiente a Juan José Santiváñez y confirma su voz en audio de capitán ‘Culebra’

Ley de amnistía promulgada por Dina Boluarte “representa un retroceso”, asegura la ONU

ENTRETENIMIENTO

Madre de Milenka Nolasco llama

Madre de Milenka Nolasco llama “vieja” a Janet Barboza: la conductora responde con duras críticas

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones y más para el concierto

Isabella Ladera habría regresado con Beéle, pese a románticos mensajes de Hugo García

Milena Zárate exigió a Edwin Sierra dinero, casa y una camioneta tras descubrir su infidelidad con Greissy Ortega

DEPORTES

A qué hora juega Venezuela

A qué hora juega Venezuela vs Colombia en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Chile vs Uruguay: partido en Santiago por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Édgar González: la recurrencia con Paolo Guerrero, por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú y reflexión sobre Paraguay

Fernando Gaibor quedó deslumbrado con juvenil de Alianza Lima y lo comparó con figura de PSG: “Está para trabajarlo nomás”

¿Óscar Ibáñez se va después del Perú vs Paraguay? DT dio firme respuesta tras conversar con Agustín Lozano