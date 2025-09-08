Beto da Silva acusa a exentrenador de Melgar por maltratarlo: “Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días; era insoportable”

Beto da Silva acusa a Pablo de Muner por maltrato. - Crédito: FBC Melgar

Beto da Silva ha afrontado distintos obstáculos que le permitieron fortalecer su espíritu. Algunos de ellos marcaron muy fuerte su carrera como una desafortunada experiencia en FBC Melgar donde se sintió doblegado. El culpable fue un profesional argentino, ya alejado de la institución, que lo marginó sin ofrecerle mayores razones.

En una entrevista concedida al programa ‘Hazme el Aguante’, el delantero peruano recordó como Pablo de Muner lo hizo al lado de los planes deportivos del club de Arequipa cuando se encontraba entero físicamente y a la par con el resto de sus compañeros, quienes nunca entendieron la medida ejecutada.

Beto da Silva, maltratado por Pablo de Muner en FBC Melgar. - Crédito: Difusión

“Dije que el 2024 lo iba a hacer bien, pelearía el titularato porque ya había firmado dos años, pero Mariano Soso se va y llegó un entrenador [Pablo de Muner] que no contaba conmigo, tendrá sus motivos pero no sabía cuáles fueron. Yo estuve casi dos meses trotando alrededor de la cancha y no me quería ir porque vivíamos muy bien, era una ciudad que me encantaba”, declaró Da Silva.

“Mi papá jugó en Melgar y quería triunfar ahí. No entendía la injusticia, porque hasta los mismos jugadores me querían un montón, pero nos tocó irnos y ahí fue que me fuí a ADT que nos abrió las puertas”, continuó un mortificado Beto.

La gran jugada de Beto Da Silva en el empate 0-0 entre Alianza Lima y Melgar (Liga 1 Max)

“Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días, era insoportable. A veces la gente dice que uno cobra su sueldo y eso no es todo, un futbolista no lo hace por plata, también quiere jugar. Fue un momento duro, no me merecía eso pero por algo pasan las cosas. Ha sido un proceso”, concluyó.

Beto da Silva era uno de los atacantes respaldados por Mariano Soso un año atrás; de hecho, el argentino exigió a la cúpula de FBC Melgar cerrar su incorporación. La historia dio un vuelco radical con la llegada de Pablo de Muner, un técnico sin mayores pergaminos que puede considerarse un error.

Beto da Silva debutó con Melgar ante Sporting Cristal en Arequipa en el Torneo Clausura 2023. - créditos: Beto da Silva

Desastre De Muner

Pablo de Muner asumió la dirección técnica del FBC Melgar en diciembre de 2023, con la misión de revitalizar al equipo en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2024. Sin embargo, su paso por el club fue breve y marcado por resultados insatisfactorios.

En la fase de clasificación de la CONMEBOL Libertadores, Melgar fue eliminado por Aurora de Bolivia, con un empate 1-1 en el partido de vuelta que dejó al equipo fuera por el gol de visitante. En la Liga 1, el equipo no mejoró su rendimiento, ubicándose en la parte baja de la tabla del Torneo Apertura.

Pablo de Muner habló sobre su posible salida de Melgar tras eliminación en Copa Libertadores 2024. (Daniel Rodríguez Hinojosa)

Ante esta situación, la administración de FBC Melgar decidió prescindir de los servicios de Pablo de Muner en marzo de 2024, agradeciendo su compromiso con el club. Su salida marcó el fin de una etapa que no cumplió con las expectativas de la hinchada arequipeña.

En la actualidad, el profesional argentino, de 44 años, se encuentra desempleado tras renunciar a Águilas Doradas por malos resultados. Meses atrás repitió esa misma tendencia al ubicarse al mando de Defensa y Justicia.