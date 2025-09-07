Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 7 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada con los encuentros por las Eliminatorias 2026, pero también con la disputa de algunas ligas de América. Conoce la programación completa

Joaquín Parra

Joaquín Parra

Partidos de hoy, domingo 7 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 7 de setiembre se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el aficionado del fútbol. Y es que la pelota no deja de rodar y será la protagonista de los encuentros que se disputarán por las Eliminatorias 2026, pero también en algunas ligas sudamericanas. Entérate de todos los detalles.

En las Eliminatorias de la UEFA, el duelo del día será jugado entre España y Turquía. La ‘furia roja’ viene de golear por 3-0 en condición de locla a Bulgaria en la fecha 1 del grupo E y sumó tres puntos claves. En tanto, los ‘otomanos’ vencieron con lo justo en su visita a Georgia por 3-2 y llegan con la intención de hacer respetar la localía para clasificar al Mundial.

Sin duda, las miradas estarán puestas sobre Lamine Yamal, figura de Barcelona a sus 18 años y ya es uno de los jugadores más determinantes del panorama internacional. Además, la ‘joya’ de Real Madrid, Arda Guler, también buscará aportar para darle una alegría al conjunto de ‘la luna y la estrella’.

Lamine Yamal es un peligro
Lamine Yamal es un peligro partiendo desde la banda izquierda. - créditos: REUTERS/Stoyan Nenov

Asimismo, la selección de Alemania recibirá a Irlanda del Norte para limpiarse la mala imagen que dio ante Eslovaquia, con el que perdió 2-0. Pese a contar con grandes figuras como Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Florian Wirtz, Serge Gnabry, entre otros, los ‘germanos’ no pudieron llevarse el triunfo y necesitan ganar en esta ocasión para mantener intactas las ilusiones mundialistas. Eso sí, no será fácil, ya que delante tendrá a un adversario que superó por 3-1 a Luxemburgo.

De otro lado, un duelo llamativo será el que protagonizarán Lituania y Países Bajos. La ‘naranja mecánica’ viene de empatar 1-1 con Polonia y tratará de imponerse ante un elenco que igualó 1-1 con Malta.

Por último, las ligas sudamericanas que tendrán actividad este día son la uruguaya, la paraguaya, la colombiana y la chilena. Inclusive, la Liga 2 de Perú tendrá tres compromisos cruciales.

Partidos de Eliminatorias 2026

- Georgia vs Bulgaria (08:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Lituania vs Países Bajos (11:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Macedonia del Norte vs Liechtenstein (11:00 horas / Disney+)

- República Centroafricana vs Comoras (11:00 horas / FIFA+)

- Bélgica vs Kazajistán (13:45 horas / Disney+)

- Polonia vs Finlandia (13:45 horas / Disney+)

- Turquía vs España (13:45 horas / Disney+)

- Luxemburgo vs Eslovaquia (13:45 horas / Disney+)

- Alemania vs Irlanda del Norte (13:45 horas / Disney+)

Partido amistoso internacional

- Qatar vs Rusia (10:15 horas)

Partidos de Liga 2

- Academia Cantolao vs San Martín (11:00 horas / YouTube FPF)

- Comerciantes FC vs FC San Marcos (15:00 horas / YouTube FPF)

- Carlos A. Mannucci vs Bentín Tacna Heroica (19:30 horas / YouTube FPF)

Partido de MLS

- Sporting Kansas City vs Austin FC (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de fútbol uruguayo

- CA Cerro vs Cerro Largo (09:00 horas / GolTV, Disney+)

- Progreso vs Miramar Misiones (13:30 horas / GolTV, Disney+)

- Nacional vs Racing de Montevideo (16:00 horas / GolTV, Disney+)

- Montevideo City Torque vs Liverpool (18:30 horas / GolTV, Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Envigado vs Águilas Doradas (14:00 horas / Win Sports)

- América de Cali vs Deportivo Cali (16:10 horas / RCN, Win Sports)

- DIMn vs Atlético Nacional (18:20 horas / RCN, Win Sports)

- Fortaleza CEIF vs La Equidad (20:30 horas / Win Sports)

Partido de fútbol paraguayo

- 2 de Mayo vs Olimpia (14:00 horas / Tigo Sports)

Partido de fútbol chileno

- Cobresal vs Palestino (13:00 horas / TNT Sports, Max)

Partido de Copa Chile

- Deportes Limache vs La Serena (18:00 horas / TNT Sports)

