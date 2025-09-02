Perú Deportes

Gerente deportivo de Alianza Lima respaldó a Renzo Garcés ante posible sanción que calificó de “imputación infundada”

Franco Navarro Mandayo indicó que el club ya entregó a la Comisión de Disciplina de la Federación los descargos para evitar el correctivo al defensor central ‘blanquiazul’

Por José Manuel Quintana

Franco Navarro Mandayo indicó que
Franco Navarro Mandayo indicó que Alianza Lima ya presentó los descargos contra el informe arbitral que señala a Renzo Garcés. Crédito: Alianza Lima

Los rezagos del último clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima en el Estadio Monumental no cesan. A la polémica instalada por el altercado que involucró a Hernán Barcos y Álex Valera, se suman unos informes arbitrales que apuntan contra el central nacional Renzo Garcés y el volante chileno Rodrigo Ureña.

De acuerdo con el parte de los colegiados, el zaguero peruano de 29 años insultó a uno de los referís tras ser expulsado del compromiso en la última acción. “Eres un vendido de mie..., localista de mie...”, son las frases consignadas por el reporte.

En ese sentido, desde Alianza Lima se han puesto manos a la obra con el objetivo de amainar la sanción o librar de todo castigo al nacido en Pucallpa. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, respaldó al actual seleccionado nacional.

Franco Navarro Mandayo respaldó a
Franco Navarro Mandayo respaldó a Renzo Garcés. Crédito: X (antes Twitter)

La Comisión de Disciplina ya cuenta con los descargos del Alianza Lima frente a una imputación infundada contra un profesional como Renzo Garcés, quien además integra con orgullo la selección nacional”, compartió el directivo ‘íntimo’.

Navarro Mandayo aseguró que la línea de comportamiento de Garcés “representa” los valores del cuadro de La Victoria. Además, afirmó que el deportista es “un ejemplo de profesionalismo”. Por lo tanto, desde las oficinas del Alejandro Villanueva exhortaron a los órganos disciplinarios de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a atender a su petición.

“Solicitamos a los Órganos de Administración de Justicia de la FPF que actúen con imparcialidad, equidad y amplios fundamentos técnicos en todos los casos que se analicen”, acotó el representante ‘blanquiazul’ para sentenciar su mensaje: “En el club Alianza Lima defenderemos siempre los intereses de la institución y los de nuestro equipo”.

Horas antes, luego de hacerse público el informe de los colegiados, Garcés —desde la concentración en Uruguay— se pronunció a través de sus redes sociales con una cita bíblica: “El señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Proverbios 12:22”. Asimismo, sostuvo que “la verdad siempre será mejor que la mentira”.

Renzo Garcés y su mensaje
Renzo Garcés y su mensaje tras el informe arbitral del clásico ante Universitario. Crédito: Instagram

Informe incluye a Rodrigo Ureña

Otro de los señalados como infractor en el informe arbitral del último clásico es Rodrigo Ureña. El futbolista de Universitario de Deportes no participó de la contienda, pero asistió al compromiso. De acuerdo con lo consignado por los jueces, el chileno habría proferido improperios contra los árbitros.

“El señor Rodrigo Ureña, jugador del club Universitario, no estaba en lista de jugadores; pero estuvo en las inmediaciones del terreno de juego. En el minuto 90+5 de juego, insultó al primer asistente desde el túnel de los camerinos diciendo: ‘Eres un ca..., hijo de p...; para luego entrar al camerino”, se lee en la documentación.

Más adelante, detallaron que “la actitud del jugador de Universitario, Sr. Rodrigo Ureña al ingresar al campo de juego para ir al vestuario faltando minutos para que finalice el partido (...). De ahí empieza a proferir insultos al juez de línea Michael Orué”, añadieron.

Rodrigo Ureña y Renzo Garcés,
Rodrigo Ureña y Renzo Garcés, pilares de sus respectivos clubes en Perú. - Crédito: Difusión

Clásico sin muchas luces

El gramado del Estadio Monumental se preparó para ser escenario de un clásico que pintaba para ser uno de los más destacados de los últimos años. Los niveles de ambos equipos elevaron la expectativa, pero lo mostrado sobre el césped distó de los mostrado previamente.

Alianza Lima llegaba al duelo con un importante presente tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana; mientras que los ‘merengues’ se despidieron de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras.

En el ‘Coloso de Ate’, la atención estuvo puesta sobre las declaraciones y las disputas de los jugadores de ambos bandos. Fue un encuentro más disputado que jugado: dos expulsiones, siete tarjetas amarillas y 24 infracciones en total.

