Resultados de octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: así van los partidos de la ronda decisiva del torneo

Las 16 selecciones que superaron la fase de grupos en Tailandia medirán fuerzas por la corona mundial. Aquí te compartimos los marcadores de cada encuentro de esta ronda

Eliezer Benedetti

Se disputan los octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025. Crédito: Volleyball World

La emoción del Campeonato Mundial Femenino de Vóley 2025 alcanza un nuevo nivel con el inicio de los octavos de final, etapa donde ya no hay margen de error. Desde este viernes 29 de agosto, las 16 mejores selecciones del torneo se enfrentan en duelos de eliminación directa, con el objetivo de avanzar a los esperados cuartos de final y mantener viva la ilusión de alcanzar la corona mundial en Tailandia.

Los partidos se juegan en Bangkok, la capital tailandesa, y el ambiente es electrizante: estadios llenos, hinchadas apasionadas y escuadras que han demostrado nivel, carácter y mucha ambición durante la fase de grupos. Cada encuentro representa un duelo de alto voltaje, con figuras consagradas, potencias históricas y revelaciones que sueñan con dar el golpe.

Un dato curioso es que, de los ocho cruces programados para esta ronda, seis son entre equipos del mismo continente, lo que añade una carga especial de estrategia y rivalidad. Entre los encuentros más esperados figura el choque entre Japón y Tailandia, una auténtica final anticipada del vóley asiático, con el ingrediente extra de una hinchada local que busca empujar a las suyas hacia la hazaña.

También llamará la atención el cruce europeo entre Italia y Alemania, dos de las grandes candidatas al trofeo. Sea como fuere, a lo largo de cuatro jornadas —del viernes 29 de agosto al lunes 1 de septiembre— se desarrollan todos los partidos de octavos, y el ritmo no da tregua. Cada jornada sugiere una nueva sorpresa, una ovación distinta, una tensión que se respira en cada set.

Terminó la fase de grupos del campeonato con muchos duelos emocionantes. Ahora arranca una etapa decisiva en Bangkok. (Video: Volleyball World)

Ya es inevitable ver cómo se vislumbra el camino hacia los cuartos, donde solo ocho equipos seguirán en carrera, y luego las semifinales y la gran final del 7 de septiembre. En cada saque y en cada defensa, se percibe que la corona mundial está cada vez más cerca o al alcance de quienes saben jugar bajo presión.

Programación y resultados de octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025

A continuación, te presentamos la programación completa de los octavos de final, los partidos que se viven en este momento y los resultados que ya empiezan a marcar el rumbo de esta electrizante etapa en el Mundial Femenino de Vóley 2025:

Viernes 29 de agosto

  • 5:00 horas | Países Bajos vs. Serbia
  • 8:30 horas | Japón vs. Tailandia

Sábado 30 de agosto

  • 5:00 horas | Italia vs. Alemania
  • 8:30 horas | Polonia vs. Bélgica

Domingo 31 de agosto

  • 5:00 horas | China vs. Francia
  • 8:30 horas | Brasil vs. República Dominicana

Lunes 1 de septiembre

  • 5:00 horas | Estados Unidos vs. Canadá
  • 8:30 horas | Turquía vs. Eslovenia
Llaves de octavos de final
Llaves de octavos de final del Mundial de Vóley 2025. Crédito: Volleyball World

Transmisión de octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025

En Perú, los octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025 pueden verse por Latina Televisión (canal 2), que transmite en señal abierta los partidos más relevantes de esta fase. Para quienes buscan una cobertura más amplia, DirecTV Sports ofrece todos los encuentros en vivo, con análisis y contenido especial desde Bangkok.

Por otro lado, los fanáticos que prefieren ver el torneo en línea pueden optar por DGO o suscribirse a VBTV, la plataforma oficial de la FIVB. Esta última ofrece todos los partidos en directo, repeticiones y entrevistas por 9,99 dólares al mes. Además, las redes sociales de la FIVB brindan actualizaciones, estadísticas y los mejores momentos del torneo.

