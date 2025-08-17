Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes pasó la página de la dura caída que sufrió en la Copa Libertadores 2025 y está concentrado en su lucha por el Torneo Clausura 2025. Los ‘cremas’ pasaron por uno de sus peores momentos tras caer goleado por 4-0 frente Palmeiras por los octavos de final en el estadio Monumental, pero tendrán la oportunidad perfecta para levantarse.

El cuadro de Jorge Fossati visitará a Sport Huancayo hoy, domingo 17 de agosto, a las 12:00 horas en el estadio IPD de Huancayo, por la fecha 6 del campeonato nacional. Los ‘merengues’ están punteros junto a Sporting Cristal, ambos con 13 puntos y este duelo es importante para asegurar la punta rumbo al tricampeonato.

Sin Rodrigo Ureña y Andy Polo por lesión, el popular ‘Nono’ pondrá a sus mejores jugadores para mantener el invicto en su condición de visita: no ha perdido hasta el momento. La ‘U’ lleva celebrando cuatro victorias y un empate, y esa estadística lo apuntan como favorito frente el ‘rojo matador’.

El chileno es una dura baja para el plantel de Ate y no solo se perderá este encuentro, también la vuelta con el ‘verdao’ en Brasil y el clásico. El volante presenta un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda. Está en proceso de recuperación y se especula que estará fuera de las canchas entre 3 a 6 semanas.

“Hay que ser primero autocríticos, no hicimos un buen partido. Fueron desconcentraciones que a cualquier tipo de nivel te cuesta. Ahorita lo que más importa es el domingo. Es un partido súper importante que nos tiene que mantener firmes en el torneo local y luego pensaremos. El domingo es el partido más importante”, apuntó Aldo Corzo.

El lamento de los jugadores de Universitario por la goleada de Palmeiras | América TV

El choque entre los ‘cremas’ y el ‘rojo matador’ será televisado por L1 Max, canal oficial del campeonato nacional y podrá ser sintonizado por los diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Huancayo con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, polémicas, goles, palabra de los protagonistas, tabla de posiciones, y mucho más.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo?

El equipo de Jorge Fossati visitará al ‘rojo matador’ hoy, domingo 17 de agosto, en el estadio IPD de Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado es a las 12:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 13:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 14:00 horas.

Universitario vs Sport Huancayo: posibles alineaciones

Universitario de Deportes : Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; José Rivera y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Johan Madrid; Ricardo Salcedo, Edu Villar, Piero Magallanes; Javier Sanguinetti, Isais Luján y Janio Pósito. DT: Richard Pellejero.