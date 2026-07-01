Qué se celebra el 1 de julio en el Perú: una fecha que condensa prensa, ciudad y Estado en disputa

La fecha reúne hechos ligados a la independencia, el crecimiento de Lima, las telecomunicaciones y la conservación de Áncash, Piura y Tumbes, con episodios que aún ayudan a entender cambios profundos del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 1 de julio reúne acontecimientos que dejaron huella en la historia del Perú en los ámbitos político, urbano, ambiental y cultural.

En 1824 comenzó a circular el semanario Nuevo Día del Perú, que respaldó la causa independentista y promovió los ideales republicanos. En 1872 nació el poblado que daría origen a Magdalena del Mar, contribuyendo a la expansión de Lima.

En 1967 se inauguró la Vía Expresa del Paseo de la República, transformando la movilidad capitalina. Además, se recuerda la nacionalización de la Compañía Nacional de Teléfonos en 1972 y la creación, en 1975, del Parque Nacional Huascarán y del Coto de Caza El Angolo.

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1 de julio de 1824 - Comienza a circular el semanario Nuevo Día del Perú, vocero de la causa independentista

Bajo la dirección de Hipólito Unanue, el semanario Nuevo Día del Perú se convirtió en una tribuna de ideas y esperanza que acompañó la etapa final de la lucha por la emancipación nacional. (Fuentes Históricas del Perú)

El 1 de julio de 1824 comenzó a circular en Trujillo el semanario Nuevo Día del Perú, dirigido por Hipólito Unanue e impreso en la Imprenta del Estado.

Su publicación se extendió hasta septiembre de ese mismo año, en plena etapa decisiva de la independencia peruana. El periódico nació con el propósito de fortalecer el respaldo popular a la causa libertadora y defender la libertad de prensa.

Sus páginas difundieron análisis de la guerra, noticias de las campañas de Simón Bolívar, reflexiones sobre los valores republicanos y artículos dedicados a la educación pública y la formación de las mujeres en la nueva nación.

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1 de julio de 1872 - Se funda Magdalena del Mar, distrito que impulsó la expansión urbana de Lim

Hace más de un siglo nació el poblado que daría origen a Magdalena del Mar, una zona que acompañó el crecimiento urbano de Lima y se transformó en un importante balneario. (Andina)

El 1 de julio de 1872 fue fundado el poblado que más tarde daría origen al actual distrito de Magdalena del Mar.

La iniciativa surgió tras la adquisición de terrenos por parte de empresarios y vecinos que impulsaron la creación de una nueva urbanización en la costa limeña. Inicialmente recibió el nombre de Marbella, aunque posteriormente adoptó la denominación de Magdalena del Mar.

Con el paso de las décadas, la zona se convirtió en uno de los principales balnearios y polos de desarrollo urbano de Lima. En 1920 obtuvo oficialmente la categoría de distrito mediante la Ley N° 4101.

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1 de julio de 1967 - Lima inaugura la Vía Expresa y abre paso a una nueva era de modernidad urbana

Conocida por generaciones como “El Zanjón”, la Vía Expresa nació como una ambiciosa obra de ingeniería destinada a transformar el tránsito y conectar mejor la capital peruana. (Héctor Becerra)

El 1 de julio de 1967 fue inaugurado el primer tramo de la Vía Expresa del Paseo de la República, una de las obras viales más importantes de Lima durante el siglo XX.

Conocida popularmente como “El Zanjón”, la infraestructura fue concebida para aliviar el creciente tránsito de la capital y conectar de manera más rápida distintos sectores de la ciudad.

La ceremonia contó con la presencia del presidente Fernando Belaúnde Terry y del alcalde Luis Bedoya Reyes. Considerada una apuesta visionaria para la época, la vía marcó un hito en el desarrollo urbano limeño y transformó la movilidad de miles de ciudadanos.

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1 de julio de 1972 - El Estado peruano expropia la Compañía Nacional de Teléfonos y fortalece ENTEL

La nacionalización de la Compañía Nacional de Teléfonos marcó una nueva etapa en la gestión estatal de servicios estratégicos y en la expansión de la infraestructura tecnológica. (Captura YouTube)

El 1 de julio de 1972, el Estado peruano asumió el control total de la Compañía Nacional de Teléfonos mediante la expropiación de sus acciones, en el marco de la política de nacionalizaciones impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado.

La medida permitió que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL Perú) absorbiera los activos, el personal y las operaciones de la compañía, consolidando la administración estatal de los servicios de telecomunicaciones.

Esta decisión formó parte de una estrategia orientada a ampliar la presencia del Estado en sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional y modernizar la infraestructura de comunicaciones del país.

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1 de julio de 1975 - Crean el Parque Nacional Huascarán para proteger la joya natural de Áncash

Entre nevados imponentes, glaciares y lagunas de aguas cristalinas, nació una de las áreas protegidas más importantes del Perú y símbolo de la conservación ambiental. (Andina)

El 1 de julio de 1975, el Estado peruano creó el Parque Nacional Huascarán con el objetivo de proteger los ecosistemas de la Cordillera Blanca, considerada la cadena montañosa tropical más alta del mundo.

Ubicado en la región Áncash, este espacio natural resguarda una extraordinaria diversidad de flora, fauna, lagunas, glaciares y nevados, entre ellos el Huascarán, la montaña más alta del Perú. Su establecimiento marcó un hito en la conservación ambiental del país.

Con el paso de los años, el parque obtuvo reconocimiento internacional al ser declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera y Patrimonio Natural de la Humanidad.

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1 de julio de 1975 - Nace el Coto de Caza El Angolo, refugio de biodiversidad en el norte peruano

En los bosques secos del norte peruano se estableció un espacio destinado a proteger la fauna silvestre y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. (Andina)

El 1 de julio de 1975 fue creado el Coto de Caza El Angolo, un área natural protegida ubicada entre las regiones de Piura y Tumbes.

Su establecimiento tuvo como finalidad conservar los ecosistemas del bosque seco ecuatorial y garantizar el manejo sostenible de especies de fauna silvestre características de la zona. Este espacio alberga una importante diversidad biológica, incluyendo venados, zorros, pumas y numerosas aves.

Además de su valor ecológico, el coto contribuye a la investigación científica, la educación ambiental y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, consolidándose como una de las áreas protegidas más representativas del norte del Perú.

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