Jefferson Cáceres deslumbra con asistencia en amistoso de Sheffield United rumbo a la Championship

El peruano jugó todo el segundo tiempo y brindó un pase gol. (Video: Twitter)

El traspaso de Jefferson Cáceres desde FBC Melgar al Sheffield United fue una sorpresa que pocos anticipaban. El joven atacante peruano, que venía destacando en el fútbol peruano con el cuadro arequipeño, llamó la atención de los scouts del conjunto inglés, quienes no dudaron en apostar por su talento. Hoy, Cáceres forma parte del plantel profesional que realiza la pretemporada en Girona, España, con miras a la Championship 2025/26.

En su segunda temporada en Inglaterra, la situación ha cambiado notablemente para él. Bajo la dirección del nuevo entrenador, Rubén Sellés, Cáceres ha comenzado a tener un protagonismo mayor dentro del equipo. A diferencia de la campaña anterior, donde su participación fue en el equipo Sub-23, ahora empieza a consolidarse como una pieza útil en el armado táctico del club.

Sellés, conocido por apostar por la juventud y por su mirada detallada del juego, ha decidido reconvertir a Cáceres: de delantero a mediocampista. Aunque todos lo recuerdan como un atacante veloz y resolutivo, capaz de definir partidos con su capacidad ofensiva, el técnico español ha optado por utilizarlo como interior en un mediocampo de tres hombres, confiando en su visión de juego, despliegue y energía.

Su estreno en esta nueva posición se dio en el amistoso ante York City, donde jugó como interior derecho acompañando a Gustavo Hamer. Fue su primer partido oficial con la camiseta del Sheffield United, y aunque aún se notaba en proceso de adaptación, dejó destellos de su calidad.

El verdadero despegue llegó en su segundo encuentro, ante el Rotherham United. Esta vez, actuó como interior por izquierda al lado de Callum O’Hare y tuvo una actuación mucho más sólida. No solo se le vio más cómodo con la posición, sino que también fue clave en la generación ofensiva del equipo, brindando una asistencia para el segundo gol del partido, lo que le valió elogios por parte del comando técnico.

Jefferson Cáceres completó 90 minutos y brindó asistencia en goleada del Sheffield United.

Hasta el momento, Jefferson Cáceres ha sumado recién sus primeros 45 minutos completos, todos en su segundo partido frente al Rotherham United, dejando buenas sensaciones en el cuerpo técnico.

Asistencia precisa

El hoy mediocampista se adaptó con rapidez a su nuevo rol y lo demostró con un pase milimétrico entre líneas, a la espalda de los centrales del Rotherham United, para habilitar a Tyrone Thompson, quien marcó el 2-0 parcial. La jugada no solo evidenció la visión de juego de Jefferson Cáceres, sino también el respaldo del grupo: varios compañeros fueron a abrazarlo, reconociendo su crecimiento dentro del once titular.

Jefferson Cáceres dio un pase magistral para el 2-0 del Sheffield United.

En su segundo partido consecutivo con el primer equipo, el peruano no solo se hizo presente en el marcador con una asistencia, sino que además completó sus primeros 90 minutos de juego. En el encuentro anterior, ante York City, solo disputó el segundo tiempo y, aunque no tuvo incidencia directa en el resultado, fue parte activa del equipo durante esos 45 minutos.

Otro peruano en Inglaterra

Además de Jefferson Cáceres, otro futbolista peruano que se prepara para la próxima temporada en el fútbol inglés es Oliver Sonne. El lateral derecho, nacionalizado peruano, forma parte de la pretemporada del Burnley FC, club que disputará la Premier League 2025/26.

Sonne, de 24 años, no tuvo mucho protagonismo desde su llegada al equipo desde desde Dinamarca. Pese a los pocos minutos hasta el momento, no hay señales de una posible cesión o salida. Todo apunta a que permanecerá en el club y peleará por ganarse un lugar en el once titular en la banda derecha.