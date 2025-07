Paulo Autuori tomaría drástica medida con jugador de exportación que no pudo rendir en Sporting Cristal: “No lo tiene en el radar”

El periodista Giancarlo Granda dio a conocer una información sobre decisiones del DT brasileño en el cuadro 'celeste'. (Video: Radio Nacional)

No es un secreto de que Sporting Cristal atraviesa una de sus crisis deportivas e institucionales más duras de los últimos años. Desde el título nacional de 2020, los ‘celestes’ han competido en los primeros lugares, pero año a año el plantel se ha ido debilitando, llegando hasta el sexto lugar en lo que va de la Liga 1 2025.

Por ello, de cara al Torneo Clausura, está previsto que se realicen varios movimientos, entre salidas y entradas. Justamente, el técnico Paulo Autuori adoptó cruciales medidas y, en primera instancia, apunta a dar de baja a dos jugadores, además de fijarse en un futbolista que milita en el medio local.

El periodista deportivo, Giancarlo Granda, dio a conocer en ‘Radio Nacional’ el entrenador brasileño no quiere contar con un par de futbolistas del club ‘rimense’, que llegaron como fichajes de exportación. “Tengo la información de que Cristal va a tomar determinaciones con algunos jugadores. Van a esperar a que termine el Torneo Apertura y de ahí se va a sentar y juntar con más de un futbolista, buscando la rescisión de contrato o cederlos a préstamo”, fueron sus primeras palabras.

Paulo Autuori pretende que Sporting Cristal pelee por el Torneo Clausura 2025. - créditos: Sporting Cristal

En eso, el relator de fútbol confesó que los jugadores que no estarían en los planes de Paulo Autuori son los hermanos Cabellos, Catriel y Axel. “Hay futbolistas con los cuales Autuori no desea contar, que tienen directamente conflicto de intereses, que son los Cabellos. Catriel y Axel son jugadores que pertenecen a la agencia, por lo menos Catriel por el que Cristal desembolsó un dinero por él, Autuori no lo tiene tanto en el radar, de hecho que no lo ha usado mucho. Entonces, sería uno de los que se tiene que ir a préstamo, están viendo la manera, pero hay una pérdida en Cristal”, comentó.

De hecho, Catriel empezó contando para Guillermo Farré y luego para Autuori, aunque su bajo rendimiento le hizo perder el titularato. En total, acumula 18 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, con una asistencia. Números lejos de lo que logró en Alianza Lima el año pasado: 6 dianas y 4 habilitaciones en 37 cotejos.

¿Reestructuración en plantel de Sporting Cristal?

La posible partida del exjugador de Alianza Lima va de la mano con lo mencionado por el periodista Julio Peña, quien expresó que la directiva de Sporting Cristal no tiene en mente para el Torneo Clausura a ocho futbolistas, entre ellos, los canteranos de Racing Club. "Son Franco Romero, Nicolás Pasquini, Gianfranco Chávez, Fernando Pacheco, los hermanos Cabellos (Axel y Catriel) y los dos Sosa: Leandro y Misael", dijo en el programa digital, ‘La Pelota Parada’.

Por lo pronto, el único jugador cuya salida ha sido confirmada, primero por el propio futbolista, y luego por Sporting Cristal, fue Franco Romero. El uruguayo habló para una radio uruguaya y aseguró que el club ‘bajopontino’ le ofreció renovar su contrato por seis meses, pero no aceptó, por lo que culminó su vínculo que estaba firmado hasta el 30 de junio de 2025.

Defensa de Liga 1, posible fichaje para Sporting Cristal

Por otro lado, Giancarlo Granda indicó que Sporting Cristal está en plena búsqueda de fichajes y, en los últimos días, ha apuntado el nombre de un futbolista que se desempeña en la Liga 1, que ya fue pretendido a inicios de 2025 pero no llegó.

“Con respecto a los que podrían llegar a Sporting Cristal, me contaron que llamaron a un jugador de Melgar: Alec Deneumostier. Están analizándolo y viendo la posibilidad”, acotó.

El presente de Alec Deneumostier es crítico en Melgar. El zaguero peruano de 26 años es suplente por detrás de Pier Barrios y Leonel González, y lleva solo siete partidos jugados esta campaña. Sin embargo, fue pieza clave cuando el conjunto arequipeño alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana en 2022.