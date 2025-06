Diego Rebagliati explotó contra la dirigencia por derrota ante Los Chankas: “Esto es Sporting Cristal y no se enteran”

Diego Rebagliati explotó contra la dirigencia de Sporting Cristal por derrota ante Los Chankas.

Sporting Cristal perdió en condición de visitante contra Los Chankas en un duelo válido por la fecha 16 del Torneo Apertura. Fue un 3-1 en contra que hizo que los ‘rimenses’ se despidan, a falta de un milagroso desenlace, de la pelea por el primer certamen de la Liga 1 2025. En ese sentido, Diego Rebagliati explotó contra la dirigencia tras este resultado negativo y dejó en claro que no se dan cuenta del difícil presente.

“A ver si reaccionan, esto es Sporting Cristal y claramente aún no se enteran, la pu... ma...”, escribió en primera instancia en su cuenta de Twitter, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas y seguidores del fútbol peruano.

La derrota en Andahuaylas no solo significó un golpe anímico para el plantel, sino que también evidenció problemas estructurales que, según el comentarista deportivo, la directiva no ha sabido afrontar. Ante ese panorama, remarcó la preocupante cantidad de goles recibidos por el equipo en lo que va de la temporada. “35 goles en contra en 20 partidos entre Copa y Liga 1, pero siguen evaluando. Total, siempre hay tiempo”, señaló de forma irónica.

El análisis de Diego Rebagliati no se limitó a los números, sino que también apuntó a la actitud de la dirigencia, a la que acusó de minimizar la gravedad de la situación. “A 7 puntos del puntero, tan mal no estamos, siempre hay tiempo”, apuntó, haciendo referencia a la distancia que separa a Sporting Cristal del líder del torneo, Universitario de Deportes.

El tuit de Diego Rebagliati tras la derrota de Sporting Cristal con Los Chankas en Andahuaylas.

Las declaraciones del exdirectivo ‘celeste’ generaron un amplio debate en redes sociales, donde muchos fanáticos compartieron su preocupación por el presente del equipo. La falta de reacción de los altos mandos (los más señalados son Joel Raffo, Gustavo Zevallos y Carlos ‘Chalaquita’ Gonzales), sumada a los flojos resultados en el campo, ha encendido las alarmas en la institución ‘bajopontina’. Diego Rebagliati, conocido por su estilo frontal, insistió en que la dirigencia debe asumir su responsabilidad y tomar medidas urgentes para evitar que la crisis se profundice.

La reflexión de Rebagliati refleja el sentir de una parte importante de la hinchada, que exige cambios y respuestas concretas ante una temporada que, hasta el momento, ha estado marcada por la irregularidad y la falta de solidez defensiva.

Julio César Uribe dejó su cargo como asesor y vocero institucional para pasar a ser director general de fútbol, un cargo que le permitirá encargarse de toda el área de fútbol (incluyendo divisiones menores y femenino) y estará en la capacidad de tomar decisiones en la reestructuración del plantel, así como otras cuestiones de relevancia. Eso sí, las críticas de los hinchas ya han llovido sobre él y podrían crecer en cambio el panorama se torne más oscuro.

Goles y resumen del triunfo de los 'guerreros' sobre los 'celestes' en Andahuaylas. (Video: L1 MAX)

La reacción de Paulo Autuori a la derrota de Sporting Cristal con Los Chankas

Luego de la dura caída de Sporting Cristal en Andahuaylas, estaba previsto que los protagonistas, sea comando técnico y jugadores designados, hablen ante los medios de comunicación. Sin embargo, Paulo Autuori desistió de ello y aseguró que “ahora no es momento de palabras, sino de acciones”.

Otro que tomó una postura similar fue Julio César Uribe, que fue abordado por un periodista a la llegada del plantel a Lima, aunque pidió no hablar y atender las preguntas en otro momento. “Con las disculpas del caso, por favor, y con mucho respeto, en otro momento conversamos. Hay mucho que, más que decir, hay que hacer, así que con las disculpas del caso, gracias”, dijo.

Las medidas de Julio César Uribe en Sporting Cristal

En una reciente entrevista para ‘Mano a Mano’ de YouTube, el ‘Diamante’ reveló que él pidió cuatro fichajes para apuntalar a Sporting Cristal, pero dependerá del DT Paulo Autuori y la directiva.

Asimismo, enfatizó que buscará no salirse del presupuesto. "La autonomía en cuanto a toma de decisiones sí, en el tema económico se tiene que manejar con la parte administrativa. Se tiene que consensuar porque hay una parte administrativa, son los números. Yo quiero un jugador que vale 50 mil, no es mi realidad, no puedo y hay que ser realistas", indicó.

El 'Diamante' rompió su silencio luego de asumir como director general de fútbol. (Mano a Mano)