Paulo Autuori rechazó brindar conferencia tras derrota de Sporting Cristal: “No es momento de palabras, sino de acciones”

El técnico de los 'celestes' descartó atender a la prensa y dejó un breve mensaje tras la derrota de su equipo en Andahuaylas. (Video: Twitter Luciano Paredes)

Sporting Cristal sufrió una dura derrota en condición de visitante frente a Los Chankas en el marco de la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Fue un 3-1 en contra para los ‘celestes’ que siguen sin levantar cabeza en el primer semestre de la temporada y se alejaron de la pelea por esta competición. Este resultado negativo provocó que el técnico Paulo Autuori, ofuscado, rechace brindar conferencia de prensa tras la contienda, pero dejó un breve mensaje.

Un usuario en Twitter se encargó de viralizar un video en donde los periodistas se presentaron a un salón específico del estadio Los Chankas a la espera de las declaraciones de los protagonistas.

No obstante, el DT apareció y solo atinó a felicitar al adversario y asegurar que se presentó por respeto a los comunicadores. "No hay conferencia, estoy acá por respeto a ustedes (periodistas), felicito al rival, pero del equipo no voy a hablar“, fueron sus primeras palabras.

Por último, el entrenador brasileño, antes de retirarse, afirmó que el momento del cuadro ‘rimense’ no da para explicaciones sino para actuar en revertirlo. “Ahora no es momento de palabras, sino de acciones. Es hora de volver a casa”, sostuvo.

Martín Cauteruccio falló un penal y no pudo aportar en el Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2025. - créditos: Sporting Cristal

De esta manera, Paulo Autuori ha expresado su malestar por la crítica situación de Sporting Cristal, que primero fue eliminado de la Copa Libertadores con una goleada estrepitosa ante Palmeiras en Brasil. Ahora el equipo perdió la chance de luchar por el Torneo Apertura, quedando relegado al octavo lugar con 25 puntos, a siete del líder Universitario de Deportes.

El experimentado estratega llegó a tienda ‘bajopontina’ en la quincena de abril tras la partida de Guillermo Farré, aunque se encontró con un plantel corto y limitado en cuanto a variantes para competir en los primeros puestos, por lo que la ventana de pases entrante será una oportunidad para reforzar al primer equipo.

La autocrítica de Christofer Gonzales

Uno que sí habló luego del partido en Andahuaylas fue Christofer Gonzales, autor del único gol de Sporting Cristal, quien aseguró que tendrán que dialogar en la interna para salir del complicado presente. "No pudimos concretar las ultimas jugadas que tuvimos en el primer tiempo, hay cosas que tenemos que mejorar. Hay que ser muy drásticos con las cosas que tenemos que mejorar, entre nosotros lo vamos a conversar", dijo en primera instancia para ‘L1 MAX’.

De la misma manera, aseguró que el elenco ‘cervecero’ trató de proponer con el balón, aunque los errores defensivos les costaron el triunfo. “Vinimos a proponer y ganar, lastimosamente no se pudo. Lo único que queda ahora es solo trabajar, no conozco otra opción que trabajar para revertir esta situación”, sostuvo.

Finalmente, ‘Canchita’ dejó en claro que, a estas alturas de la Liga 1, lo que sirve es ganar. “De nada sirve porque lo más importante es ganar el partido. Vamos a conversar para corregir errores, que nos están costando los partidos”, añadió.

Goles y resumen del triunfo de los 'guerreros' sobre los 'celestes' en Andahuaylas. (Video: L1 MAX)

Los próximos partidos de Sporting Cristal

A Sporting Cristal le quedan tres partidos para culminar el Torneo Apertura. El domingo 29 de junio recibirá a Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo. Luego, el sábado 5 de julio tendrá el desafío al enfrentar a Cienciano en Cusco, para terminar su participación jugando en casa frente a Atlético Grau.

Y como se mencionó líneas arriba, estas semanas serán decisivas para el futuro del equipo, porque se abre el mercado de pases y la directiva liderada ahora por Julio César Uribe podrá apuntalar el plantel. Eso sí, a pesar de que el ‘Diamante’ reconoció que él pidió cuatro fichajes, dependerá de lo que requiera Paulo Autuori y el presupuesto aprobado por la dirigencia encabezada por Joel Raffo.