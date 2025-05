Óscar Ibáñez tomó sorpresiva decisión sobre Christian Cueva y su posible regreso a la selección peruana para las Eliminatorias 2026

El periodista Kevin Pacheco dio a conocer una información sobre si es que 'Aladino' será parte de la lista final de la 'bicolor' para los duelos de junio. (Video: RPP Deportes)

El domingo 25 de mayo se dará a conocer la lista de convocados de la selección peruana de cara a los duelos de las Eliminatorias 2026 frente a Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima. De hecho, existe una gran expectativa en relación a los jugadores que puedan integrarla, siendo Christian Cueva uno de los más voceados tras recibir su carta de reserva. En ese sentido, se conoció la decisión final que tomará Óscar Ibáñez sobre ‘Aladino’.

En el programa ‘Vamos Al VAR’ de RPP, el periodista Kevin Pacheco anticipó lo que podría ocurrir con el volante de Cienciano. “Me la voy a jugar. Cuando fue la fecha anterior de las Eliminatorias, un mes antes les di el equipo titular de Perú”, dijo en primera instancia.

Ahí fue cuando reveló que el futbolista de 33 años no será tenido en cuenta en la fecha doble de junio del proceso clasificatorio. “Si no pasa nada sorprendente o un giro inesperado, Christian Cueva no será convocado por Óscar Ibáñez para estos dos partidos. Por la información que tengo, la posición es no llamarlo”, sostuvo.

Christian Cueva ha logrado repotenciarse en Cienciano bajo el mando de Carlos Desio.

Esta noticia generó una sorpresa en dicho espacio radial y televisivo. Pedro García aseguró que es una novedad, ya que el gran presente de Christian Cueva en Cienciano hacía pensar que podía volver a la ‘bicolor’.

“La movida gira entorno a que Cienciano está bien en la Sudamericana, Cueva está haciendo goles y ha metido pases de gol. Está jugando bien y sería fácil imaginarse que en la carencia lo vuelvan a llamar. También se lo ve físicamente mejor”, precisó.

En tanto, Jesús ‘Tanke’ Arias propuso a otro futbolista en su lugar. “Jairo Concha está jugando bien. Lo han matado un montón de veces, pero estos partidos está jugando bien”, comentó.

Eso no es todo, ya que Kevin Pacheco lanzó un futbolista que podría ingresar a la nómina: “Habrá que ver. Quevedo va a estar, no es una novedad. Pero creo que hay una posibilidad, que todavía se está pensando, en la incorporación de Inga”.

Así fue el gol de Gaspar Gentile con centro de 'Aladino' en Cusco. (Video: DSports)

Esta temporada, Christian Cueva se propuso ponerse a punto en el aspecto físico para intentar recuperar su mejor versión luego de varios años envuelto en temas extradeportivos y sin rendir al máximo nivel.

En primera instancia trató conseguirlo con Cristian Díaz, pero algunos inconvenientes lo impidieron. Pero todo cambió cuando ingresó Carlos Desio, quien aseguró que es un jugador de su estilo de juego y lo quería mantener.

Y los resultados han salido a la luz: en 13 partidos, el talentoso mediocampista anotó 4 goles y repartió 2 asistencias. Como consecuencia, Cienciano es líder de su grupo de la Copa Sudamericana 2025, con un pie y medio en los octavos de final; además de empezar a recuperar terreno en el Torneo Apertura.

La idea de Christian Cueva sobre volver a la selección peruana

Con lo mencionado líneas arriba, Christian Cueva atraviesa un presente dulce y ha generado que se ilusione con el retorno a la selección peruana. Justamente, en el programa ‘Enfocados’, el menudo jugador admitió que esta es una de las últimas oportunidades de la ‘blanquirroja’ para pelear por un lugar en el repechaje mundialista, y quier ser parte de ello.

“Desde afuera uno sufre más. En ese momento sí me preparo para la selección, no quiere decir que voy a ser convocado, me lo tengo que ganar. Siento que es una de las últimas balas y donde me gustaría estar. Vienen Colombia y Ecuador, tengo recuerdos hermosos y me gustaría. Eso no quiere decir que lo merezca ahorita pero sí me gustaría. Me gusta los momentos donde las cosas ‘pican’ y así somos pocos, dentro y fuera. A veces a uno no le toca jugar, pero afuera estás, tus compañeros te sienten”, contó.

El último partido de Christian Cueva en la selección peruana fue ante Argentina en la Copa América 2024. - créditos: AFP