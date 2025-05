Equipos de la Liga Peruana de Vóley se unen en rifa solidaria para apoyar a Rachell Hidalgo tras la pérdida de su hermano. Crédito: Regatas

A pocos días del partido definitivo entre Alianza Lima y Regatas por el título de la Liga Peruana de Vóley 2024/25, una de las figuras del elenco chorrillano enfrenta una dolorosa pérdida. Rachell Hidalgo confirmó el fallecimiento de su hermano, tras una larga y dura lucha contra el cáncer, un golpe que conmociona tanto a ella como al ambiente deportivo que la acompaña.

Al conocerse la lamentable noticia, los cuatro mejores clubes de la temporada se unieron en un gesto de solidaridad para apoyar a la líbero de 22 años y a su familia. Así, han organizado una rifa benéfica, cuyo sorteo se llevará a cabo durante la final entre las ‘blanquiazules’ y las ‘celestes’, este domingo 25 de mayo en el Polideportivo de Villa El Salvador.

“Nos unimos como equipos para apoyar a Rachell en este difícil proceso. Organizar una rifa solidaria con ocho camisetas autografiadas por los cuatro primeros equipos de la liga (Alianza Lima, Regatas, Universitario de Deportes y San Martín)”, se lee en el flyer virtual compartido por la Federación Peruana de Vóley (FPV) en redes sociales.

Es importante mencionar que este domingo 25 de mayo se sortearán cuatro camisetas durante el choque por el título entre aliancistas y regatinas en el Polideportivo de Villa El Salvador. El sorteo de las otras cuatro remeras se llevará a cabo a través de una transmisión en vivo por Instagram.

Rifa solidaria en apoyo a Rachell Hidalgo por el fallecimiento de su hermano. Crédito: FPV

¿Cómo colaborar con la rifa?

Las personas que deseen colaborar con esta actividad en apoyo a Rachell Hidalgo, o con algún donativo voluntario, lo podrán hacer por diversos canales de pago o deposito. La primera opción es abonar el monto (la rifa tiene un costo de S/ 10 soles) en el aplicativo de plin, a través del código QR que aparece en el flyer oficial. Previo al trámite, aparecerá el nombre de Kiara Montes, jugadora de Regatas.

La otra alternativa es hacer un depósito a la cuenta bancaria de Karla Ortiz Oyola (BBVA), voleibolista de Universitario de Deportes. El número de la cuenta normal es 0011-0814-0276064555-12, mientras que la cuenta interbancaria es 011-814-000276064555-12. Todo apoyo será bien recibido por la comunidad del vóley peruano, que ha tomado esta iniciativa para darle un soporte a la líbero nacional y su familia.

Una dura pérdida

Hace poco más de una semana, la voleibolista de 22 años compartió en sus redes sociales la campaña ‘Juntos por Will Lleyson’, un llamado solidario en apoyo a su hermano, quien padecía un tumor retroperitoneal de linfoma no Hodgkin. La iniciativa buscaba recaudar 6,300 dólares para costear el análisis de su biopsia en Estados Unidos.

Lamentablemente, Will Hidalgo partió a la eternidad esta semana. Tras ello, su hermana menor le dedicó una emotiva despedida en Instagram, agradeciendo a quienes colaboraron con la causa. “Solo me queda agradecerles con todo el corazón, porque mi guerrero luchó con todas sus fuerzas, pero Dios quiso tenerlo a su lado para que no sufra más. Sé que mi hermano está en un lugar mejor, y estoy segura de que está muy agradecido con todos ustedes”, expresó en su publicación.

En una entrevista para TV Perú, antes del fallecimiento de su hermano, Rachell Hidalgo reveló cómo enfrentó la dura batalla contra esta enfermedad y compartió la frase que usaba para motivarlo a no rendirse: “No sabía lo duro que era el cáncer hasta que nos tocó vivirlo; es mil veces más intenso de lo que uno imagina. Como le dije la última vez a mi hermano: ‘yo luchando en la cancha y él en el hospital día a día’”.