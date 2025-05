Christian Cueva reveló el motivo por el que se dedicaría al canto tras su paso por Cienciano: “Tengo que estar juntando”

'Aladino' bromeó con la posibilidad de dejar el fútbol para avocarse a la música en caso de no seguir en el 'papá'. (Video: Enfocados)

Hasta hace unos meses, no parecía que Christian Cueva podría enrumbar su carrera profesional luego de haber aparecido más en temas extradeportivos, que en futbolísticos. Sin embargo, desde que decidió enfocarse en mejorar su estado físico, no solo le ha ayudado a ir retomando su mejor versión, sino también a colaborar en los buenos resultados del ‘papá’.

Pero en esta ocasión, y fiel a su estilo humorístico, ‘Aladino’ reveló el motivo por el que se dedicaría al canto tras su paso por el conjunto cusqueño, con un mensaje para el presidente Sergio Ludeña.

Esto sucedió en la última edición del podcast de YouTube, ‘Enfocados’, donde el menudo volante junto a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola estaban repasando los momentos más duros que les tocó vivir. Ahí soltó un comentario relacionado a su sueldo.

“En este momento que estoy pasando (se señala el cuello en señal de no tener dinero). Tengo que estar juntando. Mas bién, quiero ganar esta Sudamericana para que me echen algo (risas). A Sergio Ludeña hay que decirle", fueron sus primeras palabras.

Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, compartió foto con Christian Cueva a mediados de 2024, que luego se confirmaría con su fichaje. - créditos: Sergio Ludeña

La ‘Foquita’ tomó la palabra y dejó en claro que su excompañero de la selección peruana se ha ganado un aumento salarial y que lo quiere volver a ver vestido con la camiseta de la ‘blanquirroja’. “Como tú estás en este momento, y si sigues manteniendo este nivel, renovación de contrato, selección, ahí lo quiero ver”, dijo.

Ahí fue cuando Cueva Bravo dejó entrever que se dedicaría a la música, concretamente al canto, si es que sus emolumentos no crecen. “Que se apuren, ¿qué sucede? Es que sino... (toma el micrófono en señal de volver a cantar)“.

Farfán Guadalupe expresó que ”si no entran los ‘chavos’, uno tiene que facturar", a lo que Christian avisó: “Uno tiene que buscársela”.

El periodista Gustavo Adrianzén Romo reveló detalles del nuevo vínculo de 'Aladino' en el 'papá'. (Video: Gusadro Podcast)

Christian Cueva y la vez que ejerció como cantante con Pamela Franco

Luego de la finalización de la Liga 1 2024, Christian Cueva aprovechó sus vacaciones para pasar tiempo con su pareja, Pamela Franco, y también incursionar en la música.

De hecho, en varios pasajes, se les ha visto juntos subiendo a los escenarios. El futbolista acompañó a la cumbiambera y han participado en varios temas musicales. A raíz de ello, el nacido en Huamachuco no ha ocultado su pasión por ese género musical y por el canto.

Christian Cueva sobre volver a la selección peruana

Más allá de la otra pasión que tiene fuera del fútbol, y teniendo en cuenta que se viene la doble fecha de las Eliminatorias 2026 de junio, Christian Cueva habló de la posibilidad de ser convocado a la selección peruana por el técnico Óscar Ibáñez.

“Desde afuera uno sufre más. En ese momento sí me preparo para la selección, no quiere decir que voy a ser convocado, me lo tengo que ganar. Sí siento que es una de las últimas balas y donde me gustaría estar. Vienen Colombia y Ecuador, tengo recuerdos hermosos y me gustaría. Eso no quiere decir que lo merezca ahorita pero sí me gustaría. Me gusta los momentos donde las cosas ‘pican’ y así somos pocos, dentro y fuera. A veces a uno no le toca jugar, pero afuera estás, tus compañeros te sienten”, comentó en un principio.

Asimismo, el talentoso futbolista relató que la ‘bicolor’ ya pasó por duros momentos. Aparte de los procesos clasificatorios, mencionó cuando el equipo perdió a Jefferson Farfán por lesión en la Copa América 2019 y de ahí quedaron subcampeones.

“Cuando pasó el tema de la rodilla de Jefferson en la Copa América de Brasil lo sentimos. Ya no estaba él y llegamos a la final. Son cosas que la gente que no entiende no lo ve así. Fuimos subcampeones de América. Pero bueno, es parte del fútbol y de la vida”, añadió.

Christian Cueva fue pieza clave en los últimos logros de la selección peruana en Eliminatorias y Copas Américas. - créditos: AFP