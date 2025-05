Perú ya tiene definido su camino en el Mundial Sub 19 de vóley: programación oficial de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo juvenil

Selección peruana se alista para el Mundial Sub 19 de vóley 2025. Crédito: Volleyball World

La selección peruana Sub 19 de vóley afina los últimos detalles para encarar una nueva travesía internacional: el Mundial Juvenil que se disputará en Serbia y Croacia. Con la ilusión a cuestas, la ‘bicolor’ ya conoce el sendero que deberá recorrer en este exigente certamen, cuyo calendario oficial fue revelado recientemente por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), confirmando su papel protagónico en esta esperada cita mundialista.

Bajo la dirección del profesor Martín Escudero, esta categoría formativa trabaja con miras a dejar en alto el nombre del país en el certamen mencionado. Actualmente, se encuentra realizando una gira en São Paulo, Brasil, donde disputa una serie de partidos amistosos frente a clubes locales, con el propósito de consolidarse como equipo y fortalecer su cohesión grupal.

La selección peruana que se prepara en territorio brasileño está conformada por 15 jugadoras, entre las que destacan varias integrantes del conjunto base que brilló en el Mundial Sub 17 del año pasado. Bajo esta línea de continuidad, el entrenador ha convocado a voleibolistas como Ariana Vásquez, Liana Torres, Gianella Chanca, Alexa Vega y Brenda Quiroz, quienes buscan consolidarse de cara a esta nueva competencia juvenil.

El Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-19 de la FIVB 2025 está previsto para iniciar el próximo 2 de julio. Las ciudades de Osijek (Croacia) y Vrnjacka Banja (Serbia) serán sedes de dos grupos cada una, con los encuentros disputándose de manera simultánea en cuatro canchas. Cada grupo afrontará tres partidos por jornada durante los días de competencia. Perú, por su parte, competirá en el Grupo C.

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para afrontar amistosos en Sao Paulo. Crédito: FPV

Fixture oficial de Perú en el Grupo C del Mundial Sub 19 de Vóley

El conjunto dirigido por el entrenador Martín Escudero integrará el Grupo C, en el que medirá fuerzas con selecciones de altísimo nivel. Su debut está programado para el 2 de julio frente a Turquía, en la ciudad de Osijek (Croacia), sede oficial de esta fase. Luego, la ‘bicolor’ se medirá ante Estados Unidos, España, Polonia y Bulgaria en una exigente serie de encuentros. A continuación, te compartimos el cronograma oficial de los partidos que disputará la selección nacional en la fase de grupos con horario peruano:

Perú vs. Turquía – 2 de julio, 11:15 horas

Perú vs. Estados Unidos – 3 de julio, 14:15 horas

Perú vs. España – 4 de julio, 11:15 horas

Perú vs. Polonia – 6 de julio, 08:15 horas

Perú vs. Bulgaria – 7 de julio, 11:15 horas

Fixture oficial de los partidos de Perú en el Mundial Sub 19 de vóley. Crédito: Puro Voley

Un reto de alto nivel y una ilusión intacta

Con un plantel que ha venido trabajando en silencio pero con determinación, la selección peruana apunta a superar la fase de grupos y dejar una huella imborrable en el certamen. La participación en esta competencia no solo representa un nuevo reto internacional, sino también una oportunidad para proyectar el futuro del vóley nacional con una generación que ha demostrado garra, técnica y carácter en los torneos previos.

La categoría Sub 19 enfrenta el desafío de superar el listón que dejó la selección Sub 17 en el escenario mundial. Bajo la dirección de Antonio Rizola, el equipo nacional Sub 17 tuvo una destacada actuación en el último Mundial de la categoría, registrando triunfos memorables frente a duros rivales y alcanzando un meritorio sexto lugar en la clasificación final.

El talento joven peruano, que ya dio señales de madurez en los torneos continentales, tendrá ahora la vitrina del mundo para demostrar que el legado del vóley nacional sigue vivo. Bajo la batuta de Escudero, las jugadoras buscarán reafirmar el renacer de una disciplina que tantas alegrías brindó en décadas pasadas.