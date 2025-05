Partidos de hoy, sábado 17 de mayo de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, 17 mayo, la competencia del fútbol internacional y nacional se intensifica para dar paso a duelos decisivos que podrían decidir los objetivos en el cierre de la temporada en Europa y las definiciones en balompié sudamericano.

En territorio peruano, Sporting Cristal se medirá ante ADT como local con la premisa de lograr un triunfo que lo acerque a los primeros lugares. En otros duelos, UTC se mide con Comerciantes Unidos y Cusco FC ante Los Chankas.

En el viejo continente, Manchester City y Crystal Palace se enfrentan por el título de la Copa FA de Inglaterra. En tanto, PSG en calidad de campeón con el técnico Luis Enrique, completa el calendario de partidos en la Ligue 1 y sigue enfocado en la final de la Champions League.

Manchester City se enfrenta ante Crystal Palace por la final de la Copa FA de Inglaterra

Partidos de la Liga 1 de Perú

UTC vs Comerciantes Unidos (13:15 horas | Liga1 Play, L1 Max)

Sporting Cristal vs ADT (15:30 horas | Liga1 Play, L1 Max, FOX Deportes)

Cusco vs Los Chankas (18:00 horas | Liga1 Play, L1 Max)

Sporting Cristal vs ADT: partido por la Liga 1 2025

Partidos de la Liga de Italia

Genoa vs Atalanta (13:45 horas | ESPN 3 Disney+, Zapping)

Partidos de la Liga de Alemania

RB Leipzig vs Stuttgart (8:30 horas | Disney+, ARD Mediathek)

Borussia Dortmund vs Holstein Kiel (8:30 horas | ESPN 2, Disney+)

Hoffenheim vs Bayern München ( 8:30 horas | ESPN 2, Disney+ SporTV)

Heidenheim vs Werder Bremen (8:30 horas | Disney+)

Freiburg vs Eintracht Frankfurt (8:30 horas | Disney+, Mediathek)

Augsburg vs Union Berlin (8:30 horas | Disney+, Mediathek)

Mainz 05 vs Bayer Leverkusen (8:30 horas | Disney+, ESPN 5, Zapping)

Borussia M’gladbach vs Wolfsburg (8:30 horas | Disney+, SporTV 2, Zapping)

St. Pauli vs Bochum (8:30 horas | Disney+, Mediathek)

Partidos de la Liga de Francia

Olympique Marseille vs Rennes (14:00 horas | Disney+, Zapping, Claro TV+)

Olympique Lyonnais vs Angers SCO (14:00 horas | Disney+, DAZN)

Nice vs Brest (14:00 horas | Disney+, DAZN)

Saint-Étienne vs Toulouse (14:00 horas | Disney+ Amazon Prime)

Lille vs Reims (14:00 horas | Disney+ Amazon Prime )

Strasbourg vs Le Havre (14:00 horas | Disney+, DAZN)

Nantes vs Montpellier (14:00 horas | Disney+, DAZN)

Lens vs Monaco (14:00 horas | Disney+, DAZN)

PSG vs Auxerre (14:00 horas | ESPN)

PSG vs Auxerre: partido por la Ligue 1

Partidos de la Liga de Portugal

Farense vs Santa Clara (12:00 horas | Sport TV4, Sport TV, Antena Play)

Arouca vs Boavista (12:00 horas | Sport TV4, Sport TV, beIN Sports)

AVS vs Moreirense (12:00 horas | Sport TV4, Sport TV, Antena Play)

Porto vs Nacional (12:00 horas | Sport TV3, Sport TV, beIN Sports)

Sporting Braga vs Benfica (12:00 horas | Sportdigital, Sport TV)

Sporting CP vs Vitória Guimarães (12:00 horas | GolTV, ESPN, Zapping)

Estoril vs Estrela (12:00 horas | Sport TV4, Sport TV)

Partidos de la Copa FA

Crystal Palace vs Manchester City (10:30 horas | ESPN, Disney+, Zapping)

Partidos de la Liga de Bolivia

Real Oruro vs Always Ready (14:00 horas | Fútbol Canal)

Wilstermann vs Universitario de Vinto (16:30 horas | Fútbol Canal)

Partidos de la Liga de Brasil

Ceará vs Sport Recife (14:00 horas | Premiere, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime)

Vasco da Gama vs Fortaleza (16:30 horas | Premiere, TV Record, Zapping, Claro TV+)

Sao Paulo vs Grêmio (19:00 horas | SporTV, Premiere, Zapping)

Partidos de la Liga de Chile

Cobresal vs Audax Italiano (14:00 horas | Max, TNT)

O’Higgins vs Universidad Católica (16:30 horas | Max, TNT)

Partidos de la Liga de Colombia

La Equidad vs Atlético Bucaramanga (15:45 horas | Win+, ViX)

Deportivo Cali vs Santa Fe (18:00 horas | RCN, Win+, Fanatiz)

Boyacá Chicó vs Alianza Petrolera (20:10 horas | Win Sports, ViX)

Partidos de la Liga de Ecuador

Aucas vs Manta (14:00 horas | Canal del Fútbol, Zapping, Fanatiz)

Mushuc Runa vs Orense (16:30 horas | Canal del Fútbol, Zapping, Fanatiz)

Macará vs El Nacional (19:00 horas | Ecuavisa, Canal del Fútbol, Zapping, Fanatiz )

Partidos de la Liga 2 de Perú

Academia Cantolao vs Santos (11:00 horas)

Deportivo Llacuabamba vs Deportiva Agropecuaria (15:00 horas | )

Molinos El Pirata vs FC Cajamarca (15:30 horas )

Partidos de la Liga de Uruguay

River Plate vs Wanderers (13:00 horas | Disney+)

Plaza Colonia vs Danubio (15:15 horas | Disney+)

Peñarol vs Torque (18:00 horas | Gol TV, Disney+ )

Partidos de la Liga MLS

CF Montréal vs Toronto FC (13:30 horas | MLS Season Pass, SiriusXM FC)

New York City vs New York RB (15:30 horas | MLS Season Pass, EA Sports FC)

Columbus Crew vs Cincinnati (18:00 horas | MLS Season Pass, Fox Sports 1, fuboTV)

Atlanta United vs Philadelphia Union (18:30 horas | MLS Season Pass, EA Sports FC, TSN)

Charlotte vs Chicago Fire (18:30 horas | MLS Season Pass, EA Sports FC)

New England vs SJ Earthquakes (18:30 horas | MLS Season Pass, EA Sports FC)

Austin vs Vancouver Whitecaps (19:30 horas | MLS Season Pass, TSN)

Dallas vs Houston Dynamo (19:30 horas | MLS Season Pass, EA Sports FC)

Minnesota United vs St. Louis City (19:30 horas | MLS Season Pass, EA Sports FC)

Nashville SC vs DC United (19:30 horas | MLS Season Pass, EA Sports FC)

Portland Timbers vs Seattle Sounders FC (20:30 horas | MLS Season Pass, Fox Sports, fuboTV)

Colorado Rapids vs Real Salt Lake (20:30 horas | MLS Season Pass, EA Sports FC)

San Diego vs Sporting KC (21:30 horas | MLS Season Pass, TSN5)