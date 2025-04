No dirige hace 2 años, pero suena como nuevo DT de Sporting Cristal por su cercanía con Gustavo Zevallos: “Lo conoce de la selección peruana”

Gustavo Zevallos analiza la posibilidad de pactar el regreso de un viejo conocido por el Rímac. | VIDEO: DT

Las aguas están demasiado agitadas en Sporting Cristal. Los resultados son totalmente desfavorables, pese al reciente triunfo 1-0 sobre Cusco FC, la afición le ha dado la espalda al club por diferencias marcadas con la presidencia de Joel Raffo y el puesto de técnico está acéfalo luego de confirmarse la salida del argentino Guillermo Farré.

Con todo ese ambiente neurálgico, la Dirección Deportiva de Cristal se ha puesto manos a la obra para solucionar el último apartado. Por ahora, José Soto se ha hecho de la dirección técnica mediante un interinato, pero se espera que ese proceso acabe muy pronto para así darle paso a un nuevo comando técnico oficial.

Távara llevó a los suyos al triunfo ante Cusco FC. - Crédito: Sporting Cristal

Candidatos hay varios como Daniel Garnero pasando por Roberto Mosquera hasta Guillermo Salas. Pero lo cierto es que no existe una decisión definitiva para cerrar acuerdos. Aunque, en las últimas horas, ha surgido un nuevo nombre —viejo en realidad por la relación con los ’bajopontinos‘— que podría ser la solución para todos los males.

“Me dijeron, me contó alguien, que una de las opciones que estaban manejando, y que no me sorprende porque tiene una gran relación con Gustavo Zevallos, es Paulo Autuori”, informó Diego Rebagliati en su espacio en el programa digital DT.

“El último club que creo que dirigió Paulo Autuori es Atlético Nacional hace no mucho. Es un técnico que estuvo en Cristal en su momento. Paulo es un tipo con mucha experiencia, es un tipo muy grande. Ya dirigió a Cristal y salió campeón en el 2002”, añadió.

El hombre que puede cerrar los flecos del acercamiento es Gustavo Zevallos, un amigo entrañable del estratega brasileño: “Trabajaron juntos en la selección peruana y desde que Paulo salió ha existido una buena relación con Gustavo. Tienen una comunicación fluida. Sí, no es el momento cumbre de Autuori, pero hay que ver cómo está y si tiene la energía para meterse en un Cristal tan complicado”.

Paulo Autuori recibiendo un homenaje en el estadio Alberto Gallardo. - Crédito: Sporting Cristal

Autuori, conexión Perú

Paulo Autuori es un entrenador brasileño con una destacada carrera en el fútbol sudamericano. Su paso por Sporting Cristal en 2002 fue uno de los más exitosos de su trayectoria, logrando conquistar el Torneo Descentralizado de aquella edición y llevando al equipo a un nivel competitivo alto no sin dificultades.

Bajo su dirección, Cristal mostró un fútbol demoledor en varios pasajes, aunque sobre la marcha padeció un rendimiento irregular que no le hacía justicia a la mano impuesta por Autuori. Para salir de ese bache, sin embargo, aplicó un recorte puntual de plantel expulsando a 5 jugadores: Miguel Miranda, Marco Huamán, Jean Ferrari, Jorge Soto y Manuel Marengo.

Medida perfecta para despegar en la segunda parte del año hasta consolidar una idea de juego ofensiva que permitió la coronación del campeonato peruano. Tiempo más tarde, Paulo asumió el cargo de seleccionador de la selección peruana durante el proceso de clasificación al Mundial de Alemania 2006.

La gestión del estratega brasileño contó con una serie de altibajos, aunque de igual manera hacía competir a la Blanquirroja en el circuito. Aun así, su administración no era bien vista por autoridades gubernamentales, quienes se inmiscuyeron en su labor de tal manera que, incluso, llegaron a llamarlo al Congreso para que brindase explicaciones de su oneroso contrato. Esa situación dio pie a su renuncia, porque configuró “una humillación”.

Paulo Autuori dándole indicaciones a Alberto Rodríguez. - Crédito: Difusión