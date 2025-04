Universitario publicó emotivo video con Williams Riveros y su hijo: el tierno gesto solidario del club ‘crema’

Williams Riveros y su hijo fueron protagonistas del video de Universitario con motivo del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo

El 2 de abril se conmemora a nivel internacional el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo y el club Universitario de Deportes difundió un emotivo video al respecto con el defensa Williams Riveros y su hijo como protagonistas.

El elenco ‘merengue’ hizo referencia a la fecha con un tierno mensaje y dio cuenta de las acciones del equipo a modo de gesto solidario a favor de Riveros y su mejor hijo, Bautista, quien suele ingresar al campo de juego con audífonos para acompañar de su padre en brazos.

“Todos somos únicos. Hoy, en el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión, el respeto y la empatía. En nuestro último partido, los jugadores de la ‘U’ salieron al campo con audífonos, en representación de quienes viven el mundo de una forma diferente. Sigamos construyendo una sociedad en la que todos podamos vivir nuestra pasión sin barreras ni prejuicios. #YDaleU”, citó el club Universitario en sus redes sociales.

Williams Riveros junto a su hijo, Bautista, en el estadio Monumental

La situación a la que hace referencia el club ‘merengue’ fue un duelo en la que los jugadores salieron con audífonos con la intención de demostrar su apoyo a Riveros, quien vela por el desarrollo de su menor con autismo, y para ello utiliza el aparato auricular con el objetivo de facilitar la socialización. Sin embargo, en su momento fue objeto de comentarios sobre la situación en particular.

“No estaba distraído, su forma de vivir es única”, se lee en los subtítulos del video de Universitario. Luego, Williams Riveros expresa su sentir por su menor hijo: “Para mí Bautista es mi vida. Me hizo entender las cosas de otra manera. Me enseñó a ser más paciente, más humano a valorar lo invisible. Me cambió la vida y fue para mejor. Mi hijo no necesita encajar. Es el mundo que necesita aprender y entender que todos somos únicos”.

“Nuestro plantel salió al campo usando audífonos en señal de empatía hacía los niños con autismo”, enfatizó el club en el material audiovisual. Asimismo, destacó que, según la OMS, uno de cada 160 niños en el mundo tiene autismo.

Al final del video, Universitario concluyó con un mensaje que pondera la sensibilización por motivos similares. “El club más grande del Perú también levanta su voz por quienes muchas veces no son entendidos. Porque la ‘U’ no solo defiende colores... defiende causas que importan”.

Hay mucha expectativa por el duelo por el Grupo B de la Copa Libertadores 2025.

Próximos partidos de Universitario

Universitario hará su debut en la Copa Libertadores 2025 ante River Plate de Argentina el miércoles 2 de abril por la primera fecha del Grupo B. El DT Fabián Bustos no podrá contar con dos de sus habituales titulares por problemas físicos: Martín Pérez Guedes sufrió un edema en el tobillo y Matías Di Benedetto un desgarro. Además, el mediocampista Rodrigo Ureña salió en la lista de convocados tras superar recientemente una dolencia.

Tras el estreno copero, la ‘U’ se mediará ante Alianza Lima en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. El partido corresponde a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 y se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva de Matute el próximo sábado 5 de abril desde las 19:00 horas. Los ‘cremas’ se ubican en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 13 unidades, pero tiene un partido pendiente ante Atlético Grau. Los ‘íntimos’ sumaron 12 unidades y ocupar en cuarto puesto.

El elenco estudiantil volverá a participar a nivel internacional cuando enfrente a Independiente del Valle en Ecuador por la segunda jornada de la serie del campeonato de Conmebol.