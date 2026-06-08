¿Cuándo se dará a conocer el 100% de los resultados oficiales de la ONPE y qué pasa después?

Una urna electoral transparente de la ONPE, con votos en su interior, se observa en un centro de votación peruano junto a documentos y pizarras que muestran los resultados de la primera vuelta electoral, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez liderando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En redes sociales, tras vivir la jornada de la segunda vuelta electoral el último domingo 7 de junio, numerosos usuarios peruanos se preguntan cuándo se dará a conocer el resultado oficial al 100 % de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para saber realmente cuál de los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) o Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), se alzó con la victoria.

A diferencia de la primera vuelta, en la que participaron más de 30 candidatos a la Presidencia de la República, en esta segunda jornada electoral los resultados se conocerán definitivamente más pronto. Los próximos días serán claves para conocer los resultados de la ONPE al 100 % de actas contabilizadas.

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Sin embargo, esto solo es inicio de la proclamación para conocer al ganador, que se podría dar recién a mediados de julio. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su titular, Roberto Burneo, informó que los resultados finales se conocerían en un plazo máximo de 30 días.

Un hombre vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Según dijo, ese tiempo “permitirá cumplir cada etapa del proceso electoral, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa y decisiones independientes que reflejen la voluntad popular”.

Debe quedar claro que la ONPE difunde en tiempo real el avance oficial del conteo de la segunda vuelta, aunque alcanzar el 100% de actas contabilizadas no implica que el país tenga un presidente ya proclamado de manera inmediata.

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El proceso formal de cierre exige una serie de revisiones, resoluciones y proclamaciones que corresponden a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y concluye con la toma de juramento del presidente electo, ya sea Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, el 28 de julio de 2026, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Elecciones.

Tras conocerse los resultados del conteo rápido que arrojan un empate técnico, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ofrecieron sus primeras declaraciones. Mientras Fujimori pidió prudencia y esperar los resultados oficiales, Sánchez se dirigió a sus simpatizantes en la Plaza San Martín celebrando una "ventaja importante" y prometiendo la libertad de Pedro Castillo.

Resultados de la ONPE 2026

El sitio oficial de la ONPE reporta, con datos actualizados al 8 de junio de 2026 a las 06:58 a.m., que se ha contabilizado el 92,484% de las actas, sobre un total de 92.766 a nivel nacional. De ese conjunto, 85.794 actas ya figuran como contabilizadas, 1.506 se están enviando a los Jurados Electorales Especiales y 5.466 permanecen pendientes.

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Con este avance, los resultados parciales otorgan a Keiko Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, el 50,176% de los votos válidos, lo que representa 8.727.164 sufragios, equivalentes al 46,891% del total de votos emitidos.

Por su parte, RobertoSánchez Palomino, de Juntos por el Perú, suma el 49,824% de los votos válidos, alcanzando 8.665.883 votos, equivalentes al 46,561% de los votos emitidos.

La diferencia entre ambos candidatos es de solo 0,352 puntos porcentuales en votos válidos y de 61.281 votos en términos absolutos. Este margen se mantiene ajustado, ya que aún restan por ingresar 6.972 actas, entre pendientes y aquellas enviadas al JEE.

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El organismo electoral actualiza los resultados y muestra que ambos aspirantes mantienen una distancia reducida en votos, mientras quedan pendientes actas por contabilizar|Composición: Creada por Gemini IA| Foto: REUTERS/Alessandro Cinque.

El número total de votos emitidos es de 18.611.770, de los cuales 17.393.047 corresponden a votos válidos (100%), 110.507 a votos en blanco (0,594% del total emitido) y 1.108.216 a votos nulos (5,954% del total emitido).

Conteo rápido de Ipsos-Transparencia

A las 21:09 del domingo 7 de junio, la Asociación Civil Transparencia e Ipsos Perú presentaron los resultados del Conteo Rápido Integral al 100% de la segunda vuelta presidencial entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. El resultado es un empate técnico.

Según el conteo rápido, basado en una muestra de 1.037 actas con nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±1,9 puntos porcentuales, Sánchez obtuvo el 50,3% de los votos válidos y Fujimori el 49,7%.

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La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 0,6 puntos porcentuales, una brecha que se encuentra dentro del margen de error del estudio, razón por la cual Transparencia declaró formalmente un empate técnico y se abstuvo de proyectar un ganador.