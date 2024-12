Juan Reynoso señaló que dejó Alianza Lima porque Universitario le ofreció mucho dinero: “Los hinchas no me perdonan y dicen que soy mercenario”

El técnico peruano indicó que recibe duros comentarios parte de los hinchas 'blanquiazules' a raíz de ello. (Video: Hi! Sports TV)

En las últimas semanas, Juan Reynoso ha tomado nuevamente protagonismo en los medios peruanos. El estratega nacional apareció en diversos programas televisivos y digitales para hablar sobre su reciente paso por la selección peruana, del cual se despidió en a finales del 2023.

Sin embargo, Reynoso no solo ha abordado el tema de la ‘bicolor’. En una reciente entrevista para el podcast ‘Hi Sports’, el popular ‘Cabezón’ se animó a revelar detalles sobre su pasado como futbolista y cómo se dio su polémico traspaso de Alianza Lima a Universitario de Deportes, un movimiento que generó gran polémica al tratarse de los dos máximos rivales del fútbol peruano.

Todo comenzó cuando el conductor le preguntó de qué equipo era fanático. “De niño yo era de Sporting Cristal. Y a los 12 años llego a Alianza Lima, donde viví muchas anécdotas. Debuté a los 16 años en Alianza. Después, a los 23, en un ataque de madurez, la ‘U’ me ofreció una locura de dinero y yo dije: ‘tengo que asegurar mi futuro’. Y terminé yendo a la ‘U’”, señaló.

Juan Reynoso debutó con Alianza Lima y posteriormente fichó por el clásico rival, Universitario.

“Los hinchas de Alianza Lima hasta ahora no me perdonan”, agregó Juan Reynoso. Tras ello, reveló de qué club es hincha en Perú. “Donde me siento más identificado en Perú, con un equipo, es Melgar, el cual dirigí y el club cambió desde que pasamos”, lanzó.

“Lo de Alianza Lima fue muy fuerte porque en ese momento, con 17 años, se cae el avión (tragedia del Fokker en 1987) del primer equipo y fallece todo el plantel. Entonces quedamos 3 o 4 jugadores... yo estaba lesionado y después termino como capitán. Y cuando me fui a la U fue por supervivencia. Pero la gente no lo entiende hasta ahora... me dicen traidor y mercenario. Barbaridad y media”, señaló indignado.

Pese a los duros comentarios que escucha por parte de los aficionados de Alianza Lima, Juan Reynoso sostuvo que lo volvería a hacer, pues siente que lo hizo para asegurar el futuro de su familia. “Si hoy retrocedo el tiempo, lo volvería a hacer. Porque uno es profesional”, cerró.

Juan Reynoso también dirigió a Universitario y salió campeón como entrenador, venciendo a Alianza Lima en el 2009.

¿Cómo vivió la tragedia del Fokker en 1987?

Juan Reynoso fue uno de los jugadores que no viajó con en plantel de Alianza Lima debido a una lesión. El defensa tenía 17 años y se enteró de la tragedia cuando estaba alistándose para ir a la universidad. “Me avisaron a las 6 de la mañana. Y a esas edad mi inconciencia me decía que ya iban a aparecer. Y así me la pasé 15 días. Fueron apareciendo los cuerpo y yo no reaccionaba”, contó.

“¿Dónde realmente se me viene todo? Cuando se cae el avión del Chapecoense (2026). Yo fui a velorios de amigos y compañeros. Nunca dije ‘me salvé’. Pensé más en ellos que en mi salud mental”, recordó con dolor el excapitán de la selección peruana.

Juan Reynoso se refirió a los ‘haters’ y su paso en la selección peruana

Por otro lado, Máximo no pudo evitar a referirse a su proceso como técnico de la ‘bicolor’. “No hay paciencia cuando hoy en las redes sociales los ‘haters’ aparecen y no hay resultados todo va exponencialmente hacia lo bueno y hacia lo malo. Pasó mucho eso”.