Mauro Cantoro sorprendió con elegir a dos jugadores de talla internacional para Universitario: “Siempre es bueno reforzar si quieres apuntar alto”

El 'Toro' nombró a un par de futbolistas extranjero que le permitirían a la 'U' poder dar el salto en la Copa Libertadores. (Video: Denganche)

En estas semanas, la mayoría de los planteles de los clubes peruanos vienen descansando con el fin de recargar energías de cara a la próxima temporada. Sin embargo, los dirigentes de estas instituciones no han dejado de trabajar y han focalizado sus esfuerzos en conformar los mejores equipos. Universitario de Deportes ya reanudó sus actividades en Campo Mar con la consigna de tener mayor tiempo para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Tras la oficialización del fichaje de César Inga, la dirección deportiva de la ‘U’ encabezada por Manuel Barreto sigue laborando para traer más futbolistas. En ese sentido, Mauro Cantoro propuso a dos figuras de talla internacional para que el elenco pueda dar el salto en el principal torneo de clubes de Conmebol.

“¿Sabes quién pensé que no vendría cuando vi el partido de Racing? Y entiendo a la gente que diga que estoy loco. El que hizo el gol, el colombiano Roger Martínez. Es jodido y todo pero no juega, en lo físico no estuvo bien. ‘Maravilla’ (Martínez) es titularísimo y (Maximiliano) Salas en mi equipo jugaría siempre”, fueron sus primeras palabaras en el programa de YouTube, ‘Mano a Mano’.

De la misma manera, en la mesa de debate surgió otro nombre como el de Miguel Ángel Borja, pero el ‘Toro’ entendió que sería más complicado por su condición de seleccionado con Colombia. “Deben preguntar. No creo que venga Roger. Me parece más difícil (Miguel Ángel) Borja que Roger. Creo que Borja tiene mejor presente, es un tipo muy seleccionable y Roger no, ha tenido lesiones”, precisó.

Para el exgoleador de Universitario, es fundamental que los altos mandos piensen que reforzar todas las líneas (defensa, mediocampo y delantera), volviendo a insistir por Roger Martínez. “Siempre es bueno reforzar todas las líneas si quieres apuntar alto. Pero si hay un delantero que tienes que gastar demasiado de ese nivel, que venga y que la responsabilidad sea de él. Le meto la presión que tenga que ser así”, acotó.

El delantero colombiano convirtió el tercer tanto de Racing Club ante Cruzeiro en Paraguay. (Video: DSports)

Mauro Cantoro sobre los otros fichajes que Universitario necesita

Por otro lado, Mauro Cantoro declaró que Universitario necesita tres fichajes puntuales, descartando el puesto del arquero, ya que considera que Sebastián Britos ha cumplido con creces.

“Un delantero así (como Roger Martínez). Después, el arquero es extraordinario y lo mejor de la ‘U’, y un central, que sea inevitable decir ‘no lo puedo no poner’, de ese nivel. A (Emanuel) Mammana lo vi dos partidos afuera, pero es titular en Vélez”, contó.

Ahí fue cuando el exatacante argentino propuso que haya una mayor competencia para Williams Riveros y Matías Di Benedetto con la contratación de Ramiro Funes Mori, defensa de River Plate de Argentina.

“Sino a (Ramiro) Funes Mori iría a buscar. No juega, tiene experiencia, es el momento de ir a buscarlo. En River no lo quieren, terminó contrato, necesitar jugar en un equipo grande y volver a ser importante. Claro, puede ir a jugar a Gimnasia, Estudiantes”, añadió.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto son los extranjeros de la defensa de Universitario. - créditos: Difusión

La actualidad de Roger Martínez y Ramiro Funes Mori

No cabe duda de que ambos jugadores han pasado por clubes importantes del extranjero. Roger Martínez defendió las camisetas de Villarreal de España y América de México, entre otros equipos, además de haber sido seleccionado de Colombia en 28 oportunidades (4 goles y 2 asistencias). Su mejor temporada fue en la 2018/2019 con las ‘águilas’, en la que anotó 15 dianas y repartió 2 habilitaciones.

En el caso de Ramiro Funes Mori, se trata de un canterano de River Plate que pasó por Everton de Inglaterra, Villarreal de España, Al Nassr de Arabia Saudita y Cruz Azul de México, antes de regresar al conjunto ‘millonario’. También jugó para la selección argentina en 26 ocasiones. Actualmente está relegado a un segundo plano (solo 7 encuentros) por Marcelo Gallardo, quien apuesta en la zaga central por Paulo Díaz y Leandro González Pírez.

Roger Martínez jugó para la selección de Colombia, mientras que Ramiro Funes Mori defendió a la selección argentina.