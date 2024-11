Joel Raffo aseguró que no renunciará a presidencia de Sporting Cristal tras detención: “Le dije al fiscal que yo también quiero limpiar al fútbol peruano”

Joel Raffo opinó sobre la gestión de Agustín Lozano en la FPF. (Video: RPP Noticias)

Joel Raffo está en el ojo de la tormenta, tras haber pasado 12 días de detención preliminar a la par de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el controversial caso ‘Los Galácticos’. El máximo dirigente de Sporting Cristal sumó un nuevo capítulo negativo en su gestión, que ha generado críticas de la afición ‘celeste’, por lo que este lunes 25 de noviembre decidió pronunciarse al respecto de lo sucedido.

En una entrevista con RPP Noticias, el mandamás de la institución del Rímac dio a conocer los detalles de la orden de prisión preliminar que afrontó recientemente, la cual consideró injusta. Raffo aseguró que no tiene amistad con Lozano y su Junta Directica; además, expresó su opinión sobre el cuestionable trabajo que está realizando la FPF.

“Sin duda, es una gestión que tiene muchísimo potencial para poder desarrollarse mejor de lo que se ha venido haciendo. Creo que el fútbol peruano evidencia resultados que no corresponden a los recursos y capacidades que tiene nuestro país. No solo se debe a estos últimos años, sino a los vacíos y brechas de muchísimos años atrás que hoy se está poniendo en evidencia. Esa es una de las principales motivaciones que tenemos como club, de revertir la situación”, indicó.

Siguiendo esa línea, el presidente de Sporting Cristal negó haber cometido acciones ilícitas estando al frente del club. “Le decía al fiscal que compartimos la misma motivación, yo también quiero limpiar el fútbol peruano. Como representante de Sporting Cristal frente a la FPF, me he puesto a plena disposición para poder aclarar -porque no se puede meter a todos en un mismo saco-, para esclarecer e identificar quién sí y quién no”, dijo.

Joel Raffo es el actual presidente de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Tras lo señalado, Joel Raffo indicó que, desde su posición, su misión es esclarecer ante la justicia todos los hechos correspondientes, pero negó rotundamente que esté actuando como colaborador eficaz, ya que eso significaría aceptar las acusaciones en su contra.

“Se dice que me he vuelto colaborador eficaz y eso supone aceptar culpa o responsabilidad en alguna de estas acusaciones, pero de ninguna manera voy a aceptar algo del que no he sido partícipe ni he cometido ningún acto ilícito, ningún acto antiético y tampoco ningún conflicto de interés”, sentenció.

Joel Raffo sigue al frente de Sporting Cristal

En medio de lo sucedido y a pesar de las diversas críticas que recibe, Joel Raffo no piensa dar el brazo a torcer: su intención es seguir el mando de Sporting Cristal. El máximo directivo ‘celeste’ no ha meditado la opción de dar un paso al costado, por lo que se mantendrá en su cargo.

“De ninguna manera ha considerado renunciar a la presidencia. Nosotros seguimos firmes con el propósito de desarrollar el fútbol peruano. Sporting Cristal es un referente y siempre lo ha sido”, indicó en RPP Noticias.

Joel Raffo señaló que no piensa dar un paso al costado en la presidencia del club 'celeste'. (Video: RPP Noticias)

Con Raffo en el máximo cargo, Sporting Cristal ya está planificando todo para la próxima temporada, donde buscará subirse nuevamente al trono de la Liga 1 y hacer un buen papel en la Copa Libertadores 2025. Este año, el conjunto del Rímac terminó en el segundo lugar de la competencia local, por debajo de Universitario de Deportes, que se consagró en el marco de su centenario. ‘Celestes’ pelearán por levantar el trofeo, tras hacerlo por última vez en el 2020.