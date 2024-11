“No me sorprendería ver a Carlos Zambrano en Universitario”: la contundente opinión de exfutbolista de la selección peruana sobre el futuro del ‘káiser’

Carlos Zambrano aún no renovó con Alianza Lima.

Siendo ya finales del 2024, la planificación de los clubes grandes del fútbol peruano pensando en el año 2025 ya inició. En medio de distintas entrevistas, se supo que Carlos Zambrano aún no renovó con Alianza Lima. El propio ‘León’ dejó clara su prioridad de seguir en el club, pero mientras eso no suceda, los rumores se disparan. Dentro de estos, se habló más de una vez sobre una posible llegada a Universitario de Deportes. ¿Es una locura? Para Diego Penny, portero del Deportivo Garcilaso y panelista de Mano a Mano, no es tan descabellada una llegada a la ‘U’.

“No me sorprendería ver a Carlos Zambrano en Universitario de Deportes. Carlos es un profesional y si en Alianza Lima no lo quieren (...), el jugador profesional es profesional en todo sentido. Si la ‘U’ le presenta un proyecto ambicioso y con condiciones económicas importantes, mejores que las de Alianza, y se siente cómodo, ¿por qué no cambiar? Acá el profesional tiene que ir a donde sea. Uno dice ‘yo amo este equipo’, pero ser profesional abarca todos los sentidos”, fueron las palabras del guardameta sobre la posibilidad de verlo en el equipo rival de toda la vida.

Si bien Universitario mantendrá a la gran mayoría de su plantel pensando en el año 2025, hay posiciones en las que buscará reforzar. Según trascendidos, una de ellas es la de la línea de tres. A raíz de ello, no suena mal contratar a uno de los mejores defensas del fútbol peruano en la actualidad. Para muchos, Carlos Zambrano es el mejor futbolista de la selección nacional en lo que van de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin dudas, a nivel futbolístico y a nivel mediático, hablaríamos de uno de los golpes más grandes del mercado de pases en el último tiempo.

Carlos Zambrano habló sobre los motivos por los que llegaría a Universitario de Deportes.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre llegar a Universitario?

“Es la mejor pregunta que has hecho. Es complicado. No lo sé. Es muy duro, pero mi familia es de Universitario. Mis padres y hermano son hinchas de la ‘U’. Yo soy hincha de Alianza Lima y también le tengo cariño a la Academia Cantolao, pero si es que algún día me toca vestir la camiseta de la ‘U’, que lo veo complicado, sería para cumplirle el sueño a mis padres. Ellos son de la ‘U’, pero siempre me gustó llevarles la contra”, le dijo al hijo de Fiorella Retiz en el programa ‘Peloteando con Luciano’.

El defensa central le cumpliría el sueño a sus padres. Créditos: Fiorella Retiz

¿Por qué Carlos Zambrano no renovó todavía con Alianza Lima?

Hasta el momento, no hubo comunicación oficial de que Carlos Zambrano extendió su vínculo con el Club Alianza Lima. Si bien recientemente se anunció que jugador afirmó que el equipo de La Victoria ya sabe cuánto es el monto que pide. Recordemos que el ‘Káiser’ fue, para muchos, el mejor jugador del club ‘íntimo’ en el 2024.

Carlos Zambrano expresó irónico mensaje sobre Los Chankas a días de la última fecha del Torneo Clausura. Crédito: Liga 1

“Yo ya cumplí mi trabajo. Yo quiero quedarme. Eso no depende de mí, depende de la dirigencia y yo no quiero esperar mucho. Honestamente, todo va lento. Yo soy hincha aliancista y quiero quedarme en el club, pero uno quiere tener algo seguro. De eso ya se encarga mi empresario, quien está en conversaciones con Alianza Lima. Todo está en su cancha, ellos ya saben lo que quiero”, señaló en Fútbol Champán, programa de Enrique De la Rosa (YouTube). El defensor peruano deja claro que la pelota está en la cancha del club del cual es hincha.