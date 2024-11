Jorge Fossati, a horas del trascendental Perú vs Chile por Eliminatorias 2026: “Vamos a encarar el partido como el más importante del año”

Jorge Fossati, entrenador de Perú en las Eliminatorias 2026. - Crédito: FPF

Jorge Fossati ha salido a brindar su última comparecencia antes del partido clave entre Perú y Chile, en el marco de la jornada 11° de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Con su característico semblante adusto, demostró estar tranquilo más allá de que la situación es apremiante para la Blanquirroja, dado que se ubica en la penúltima posición de la clasificación.

En cualquier caso, el Flaco confía en sus muchachos y en la entrega que desplegarán en un escenario temporal. Desde luego que el envite contra La Roja está catalogado como “el más importante” del periodo actual de las Clasificatorias CONMEBOL. La victoria es lo único que servirá para los intereses nacionales.

“Para nosotros cada partido que vamos a jugar es el más importante de la Clasificatoria. Sabemos que este en particular tiene el plus de ser el Clásico del Pacífico. Eso va a más como en segundo término para nosotros, lo importante son los tres puntos”, dijo Fossati con respecto a lo que significará medirse contra Chile.

Inmediatamente, abordó la presencia de Ricardo Gareca en el bando del frente: “Para mí no cambia nada. No digo que no cambie para los jugadores, hay varios aquí que lo tuvieron de entrenador mucho tiempo, pero en lo particular no cambia nada. No tengo desafíos personales. Si ganamos, será la felicidad de ganarle a Chile, no alguna victoria personal”.

“El rival tiene buenos jugadores y tiene un técnico del que no preciso hablar de su categoría acá en Perú. Sabemos que va a ser un rival duro, difícil, pero nosotros estamos bien, estamos fuertes y lo vamos a encarar como el partido más importante de la Clasificatoria, el más importante del año, pero así encaramos todos los partidos tratando de hacer nuestro mejor fútbol”, sumó.

De 71 años, Jorge Fossati ha logrado reforzar la localía de la Bicolor en lo que va de su proceso. Sin ir muy lejos, en sus dos evaluaciones previas, hizo del estadio Nacional de Lima un auténtico fortín. A partir de un planteamiento defensivo y fuerte, se sacó un empate a uno contra Colombia y posteriormente una victoria por cuota mínima frente a Uruguay.

Lista de convocados

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero, Diego Enríquez.

Defensas: Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Erick Noriega.

Mediocampistas: Renato Tapia, Jesús Castillo, Andy Polo, Luis Advíncula, Oliver Sonne. Sergio Peña, Piero Quispe, Jean Pierre Archimbaud, Horacio Calcaterra, Wilder Cartagena, Miguel Trauco.

Delanteros: Álex Valera, Gianluca Lapadula, Edison Flores, Bryan Reyna, José Rivera, Paolo Guerrero y Luis Ramos.