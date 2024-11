Se reveló el motivo por el que Ricardo Gareca convocó a Arturo Vidal previo al Perú vs Chile por Eliminatorias 2026

Periodista chileno dio a conocer los detalles del regreso del 'King' a la 'roja'.

El pasado lunes 11 de noviembre, Ricardo Gareca sorprendió al convocar de emergencia a Arturo Vidal a la selección de Chile para afrontar los duelos frente a Perú y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

A raíz de ello, el periodista chileno Herman Chanampa dio a conocer los verdaderos motivos por los que el estratega argentino tomó la decisión de incluir al experimentado volante en la nómina a tan solo cuatro días del decisivo compromiso.

Y es que durante una reciente entrevista con el canal L1 Max, el comunicador señaló que el ‘Tigre’ optó por realizar el llamado debido a que necesita a jugadores que hagan la diferencia, anoten goles y sean líderes dentro del campo de juego, características que comprende el ‘King’.

¿Por qué Ricardo Gareca convocó Arturo Vidal?

“Gareca necesitaba a Vidal. Hoy qué más le puede pasar a Gareca, no ha ganado ni un solo partido con Chile, no le fue bien en la Copa América, no ha marcado goles. Si bien nos ilusionamos con una gira donde jugamos contra Albania y Francia, después no ha encontrado nada. No tiene un líder en el campo de juego, perdió a Claudio Bravo”, sostuvo en un inicio.

Asimismo, aseguró que el ‘Tigre’ nunca le cerró las puertas a Vidal. “Gareca nunca le cerró las puertas a Arturo Vidal, por lo menos en las conferencias de prensa y nunca lo hizo con nadie. Creo que es muy hábil desde lo comunicacional, él dice que no ve redes sociales, entonces sus decisiones no se mezclan con lo que opinan los jugadores”.

No obstante, dejó en claro que ahora todo está en manos del jugador de Colo Colo. “Ahora la responsabilidad está completamente en Vidal, veremos si está o no está en condiciones de afrontar este momento tan crítico en el que está la selección de Chile”.

Arturo Vidal entrenándose en el gimnasio. - Crédito: ANFP

Hay preocupación en Chile

Con respecto a la complicada situación en la que se encuentra el combinado ‘sureño’ en el proceso clasificatorio, Chanampa dijo lo siguiente: “No somos ni terceros ni cuartos en la clasificación, somos los colistas de la tabla de posiciones y todo el que quiera venir a apoyar será más que bienvenido”.

“Gareca no tiene margen de error, entonces también por eso convoca a Vidal. Vamos a ver si su presencia genera algún cambio ante Perú. Es un jugador que llama la atención, porque a sus 37 años sigue jugando a buen nivel. Podemos pensar que seguramente Gareca accedió, no sé quienes estuvieron en esa conversación. El viernes o el martes vamos a ver recién si fue buena o no la decisión que tomó”, finalizó.

El encuentro entre Gareca y Vidal

En conversación con ‘Radio Cooperativa’, Arturo Vidal reveló detalles de la charla que tuvo con Ricardo Gareca cuando arribó a las instalaciones del complejo deportivo Juan Pinto Durán para sumarse a los entrenamientos de la selección de Chile.

“Estuvo bien, todo bien, ya estamos grandes, así que lo más importante ahora es la selección”, expresó el futbolista de 37 años. “Debemos mejorar lo que se está haciendo y sumar, que es lo más importante en estas Clasificatorias”, puntualizó Vidal.

El presente de la ‘roja’ no es el mejor, ya que se ubica en el último puesto en el torneo Conmebol y cayó de manera consecutiva en sus últimos cuatro cotejos, por lo que el mediocampista califica como “un desafío” su retorno al seleccionado. “Lo tomo como un desafío, quiero ser un aporte a la selección, hacerla crecer y ayudar a los compañeros. Eso me gusta”, indicó.