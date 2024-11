Daniel Ferreyra seguirá trabajando en el fútbol peruano: el nuevo cargo que asumirá en Los Chankas para Liga 1 2025

Daniel Ferreyra seguirá trabajando en el fútbol peruano: el nuevo cargo que asumirá en Los Chankas

Daniel Ferreyra se retiró del fútbol al finalizar esta temporada, tras disputar 27 partidos con Los Chankas. A pesar de sus 42 años, el ‘Canguro’ demostró gran vigencia, no obstante, decidió que era el momento de dar un paso al costado. Sin embargo, esto no significa que se alejará por completo del balompié, ya que el cuadro de Andahuaylas anunció, mediante un post en sus redes sociales, que el reconocido guardameta continuará en el club, pero trabajando como director deportivo.

“Damos la bienvenida a Daniel Ferreyra, como nuestro Director Deportivo de Los Chankas CYC. Un nuevo capítulo para el equipo, lleno de esperanza y expectativas. Unión, esfuerzo, pasión y dedicación serán clave para alcanzar los objetivos y hacer historia en el equipo. ¡Que este nuevo capítulo sea lleno de victorias, crecimiento y éxito”, informaron.

Su primer reto en este cargo será decidir el futuro del DT César Vaioli, quien asumió el mando del equipo tras la salida de Pablo Bossi; de quien fue su asistente; pero solo en condición de interino hasta final de temporada. En los cinco partidos que alcanzó a dirigir sumó dos victorias, un empate y dos derrotas. En las manos de Ferreyra está si se le ratifica o no en el cargo.

La vez que Daniel Ferreyra auguró su destino como director deportivo

En septiembre de este año, Daniel Ferreyra ya tenía decidido retirarse a final de temporada. En entrevista con Infobae Perú, reveló que manejaba las opciones de ser entrenador o director deportivo, aunque se decantaba más por lo segundo:

“Tengo las dos posibilidades, y me gustan muchísimo. Dirigir me encanta y me apasiona, me veo adentro; pero esta nueva función del director deportivo te acerca mucho a eso, estás muy cerca del cuerpo técnico y de la parte dirigencial. Es un punto intermedio y muy interesante que podría ser un factor de cambio en ambos lugares: del medio hacia arriba transmitiendo cosas a la directiva, y del medio hacia abajo transmitiendo cambios hacia el departamento de inferiores, profesionalizando marketing, el departamento médico, infraestructura que tanto nos falta en el fútbol peruano. Ha pasado hace muchos años, desde que apareció Monchi en Sevilla y esta transformación, hoy ves directores deportivos que están cambiando el fútbol. Es una posición que me llama mucho la atención, me dediqué a estudiarla y estoy ahí. Las dos me gustan, vamos a ver qué posibilidades tengo”, reveló.

El 'Canguro' se refirió a sus intenciones de aportarle al balompié nacional cuando se retire. (Audio: Joaquín Parra / Infobae Perú)

El ‘Canguro’ también adelantó que estaba interesado con el proyecto de Los Chankas y deseaba involucrarse más a fondo, que desde el mero papel de futbolista. Además, reveló que tenía la intención de ponerse a trabajar inmediatamente después de colgar los chimpunes.

“El día que tome la decisión de retirarme, al día siguiente voy a estar trabajando en pro del fútbol peruano desde el lugar que me toque: dirigiendo, como director deportivo, como gerente, en el club que me dé la oportunidad, con esta misma pasión e ímpetu, En Los Chankas intento involucrarme mucho más en el proyecto del club para que crezca, la parte individual hace años que, en mi caso, quedó de lado. El hecho de seguir atajando solamente es un premio a todo el profesionalismo que tuve a los 20. A mí cuando me preguntan por qué estoy tan bien hoy, no es porque hoy sigo haciendo las cosas”, expresó.