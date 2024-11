Gran asistencia de Bryan Reyna con espectacular desborde en Belgrano vs Defensa y Justicia por Liga Profesional Argentina 2024

Asistencia brindó el centro para que Franco Jara marque en Belgrano vs Defensa y Justicia (TNT Sports)

A pesar de no ser habitual titular, Bryan Reyna aprovecha cada oportunidad para dejar su marca con camiseta de Belgrano de Córdoba. El último sábado 2 de noviembre, el peruano brindó una asistencia en la derrota del ‘pirata’ 2-1 como local ante Defensa y Justicia en el estadio Julio César Villagra por la fecha 20 de la Liga Profesional Argentina.

Se jugaban los 60 minutos y el cuadro cordobés perdía 1-0 con tanto de Abel Osorio. Ante la necesidad de revertir el resultado, el DT Juan Cruz Real tomó la decisión de mandar al ‘Picante’ a la cancha, y este respondió con creces, ya que solo 5 minutos después habilitó a Franco Jara para el transitorio empate.

La acción nació de un lateral en ofensiva para el extremo de 26 años, quien al ver venir la pelota puso el cuerpo para sacarse de encima su marcador, Alexis Soto, y emprendió una veloz carrera hasta la línea de fondo y en el borde del área sacar un muy buen centro para la llegada del delantero, quien realizó una espectacular tijera para reventar el arco, venciendo al portero Enrique Bologna.

Desafortunadamente, Belgrano no pudo sostener el resultado por mucho tiempo y a los 86 minutos un golazo de Aaron Molinas le dio la victoria al ‘halcón de Varela’. De esta forma, el ‘pirata’ quedó en el 14° puesto de la Liga Profesional Argentina y en el 20° de la Tabla Acumulada, por lo que tiene muy pocas chances de clasificar a un torneo internacional la próxima temporada.

Gran asistencia de Bryan Reyna con espectacular desborde en Belgrano vs Defensa y Justicia por Liga Profesional Argentina

DT de Belgrano sobre su continuidad

Juan Cruz Real, DT de Belgrano, viene siendo muy cuestionado por la campaña que su equipo viene realizando e incluso se rumorea sobre su salida. En conferencia de prensa le consultaron si seguirá en el cargo y expresó lo siguiente:

“Yo mañana me levanto y tengo que trabajar y pensar en lo que viene. Veo que los jugadores tienen una entrega muy buena, están convencidos en lo que hacen. Yo me fijo en el todo. Mientras yo vea eso, yo trabajo. Mañana nos levantaremos fuertes y pensar en el partido de entresemana”, declaró.

El técnico argentino, quien desde su llegada en reemplazo de Guillermo Farré tuvo varios desencuentros con Bryan Reyna, al punto de relegarlo al banco de suplentes, también lamentó el mal resultado en condición de local:

“Cuando jugamos de local es donde queremos sumar los tres puntos y no hemos podido. Estamos luchando. De los jugadores no puedo decir nada. Se entregan al máximo y ponen un esfuerzo enorme. Tendremos que revisar qué cosas estamos haciendo para no lograr los objetivos de sumar los tres puntos. Cuando vos perdés siempre vas a estar mal, triste, enojado. Pero mañana sale el sol y hay que seguir trabajando. Es así. Siempre, ganemos o perdamos, hacemos autocrítica y se revisa lo que hace. El cuerpo técnico está bien. Los jugadores estarán golpeados por el resultado pero mañana hay que seguir trabajando. Dar vuelta la página y pensar en el partido que viene”, expresó.

Próximo partido de Belgrano

El próximo partido de Belgrano de Córdoba será este miércoles 6 de noviembre, cuando visiten a Club Atlético Banfield en el estadio Florencio Solá. Cabe señalar que, posterior a ese cotejo, Bryan Reyna vendrá a Perú a unirse a los entrenamientos de la selección de cara a los cotejos frente a Chile y Argentina por Eliminatorias Sudamericanas.