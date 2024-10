Daniel Ferreyra dejó contundente mensaje previo al Universitario vs Los Chankas por Liga 1 2024

Cada vez falta menos para disfrutar del decisivo partido entre Universitario de Deportes y Los Chankas por la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Ambos equipos se encuentran a la expectativa de lo que podría pasar, mientras que los aficionados viven la previa como se debe.

En ese sentido, Daniel Ferreyra, uno de los grandes referentes del equipo de Andahuaylas, salió al frente y no se guardó nada. Y es que el portero argentino dejó en claro que todos sus compañeros están comprometidos e irán en busca del triunfo en casa.

“Es un partido complicado contra un rival duro, de los mejores del año. Tienen una gran defensa, pero nosotros intentaremos hacer nuestro trabajo. Tenemos una buena delantera con buen volumen ofensivo, buscaremos ganar el partido”, sostuvo el portero en diálogo con radio Ovación.

Asimismo, reveló que los hinchas de los ‘guerreros’ se encuentran más que ilusionados con el duelo frente a la ‘U’. “La ciudad de Andahuaylas está ilusionada con todo esto, con lo que se va jugar, es una ilusión grande para todos. Queremos terminar bien el año, si ganamos terminaríamos en el puesto 10 y para un equipo que recién ascendió, es importante”.

Con respecto a su retiro como profesional, Ferreyra dijo lo siguiente: “Es mi último partido como profesional. Han sido meses difíciles, pero este último lo disfruté mucho más. Esta semana la he disfrutado sabiendo que lo que se viene es mejor, entonces sería un lindo broche cerrarlo con un triunfo ante la ‘U’ y así también extender la Liga 1 para que se juegue una final”.

Los comentarios extrafutbolísticos de la Liga 1

Al ser consultado sobre lo que se dice fuera del campo de juego, aprovechó en dejar clara su postura. “Es una ridiculez absoluta. Las redes sociales tienen ese anonimato, pero me da mucha bronca que se pierda el foco esencial del juego y el análisis real. Yo puedo ser bueno o malo, pero no se pueden discutir cuestiones de honor. Ojalá que ahora que me retire, pueda estar en otro cargo. Ahí buscaré que todo esto se acabe”.

“Estamos enfrentando a un rival que tiene mucho más presupuesto que nosotros, que ha salido invicto de local, que va primero y que le ha ganado a todos, pero nosotros también haremos lo imposible por ganarle”, añadió.

Lo que necesita Universitario para salir bicampeón de manera directa en este 2024 - Créditos: Liga 1

Finalmente, hizo un pedido bastante especial. “Pido que se termine con todo esto, pase lo que pase que sea un buen espectáculo de fútbol y que podamos priorizar otras cosas. Me parece que es la única forma de crecer y todos somos responsables de esto. Hay frenar esta ola de anonimato y de estupideces que se ven en redes, para poder volver a enfocarnos en lo que de verdad importa”.

Universitario vs Los Chankas: fecha, hora y canal de TV

Tras vencer 3-1 a Cienciano en el estadio Monumental, Universitario volverá a la acción en el campeonato peruano cuando se enfrente a Los Chankas. Dicho compromiso se llevará a cabo este domingo 3 de noviembre desde las 15:00 horas de Perú en la ciudad de Andahuaylas.

Cabe resaltar que, el choque entre ‘merengues’ y ‘guerreros’ será televisado a través de Liga 1 Max, canal que cuenta con los derechos exclusivos para transmitir el campeonato peruano bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La señal se podrá seguir mediante los diferentes operadores como DIRECTV, Claro TV, Best Cable, Zapping TV, entre otros.