Peruano Felipe Chávez le anotó gol a Barcelona en la Champions Juvenil 2024: ingresó y descontó para Bayern Munich

El jugador peruano marcó el descuento en el duelo válido por la fecha 3 de la UEFA Youth League. (Martín Cojal)

Felipe Chávez no deja de sorprender. El jovencito nacido en Alemania pero con raíces peruanas volvió a anotar con Bayern Munich. Esta vez, lo hizo ante Barcelona de España en el duelo correspondiente por la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Youth League.

Su pacto con el gol es increíble, a pesar de no ser un delantero de área. En el entretiempo, el técnico Peter Gaydarov apeló a la frescura de Chávez para cambiar el trámite del encuentro, que iba 2-0 a favor de los ‘culés’ tras el doblete del ‘nueve’ Òscar Gistau. Fue así, como ingresó en reemplazo de Jonah Kusi-Asare.

El categoría 2007 no defraudó al entrenador búlgaro. 13 minutos después de la modificación, aprovechó un rebote en el área chica tras dos remates de su compañero Lennart Karl para mandar a guardar el esférico y colocar el descuento en el estadio Johan Cruyff.

De esta forma, registró su primera anotación en la máxima competencia juvenil de Europa con apenas 17 años, enfrentando a rivales de dos categorías mayores. Sin duda alguna, el ascenso de Felipe en el gigente alemán se viene dando a pasos agigantados.

Felipe Chávez anotó el descuento de Bayern Munich en la derrota ante Barcelona por la UEFA Youth League.

Felipe Chávez no se cansa de hacer goles con Bayern Munich

Solo pasaron cuatro días para que Felipe Chávez vuelva a celebrar con la camiseta de Bayern. El pasado sábado 19 de octubre, le había marcado un doblete a Unterhaching en la Bundesliga Sub 19. Y ahora, lo volvió a hacer en un partido de contexto internacional.

Con esta nueva anotación, registra siete en total en 12 compromisos desde que fue promovido a una categoría mayor. Asimismo, el volante se ha visto involucrado en otros 5 tantos al brindarle asistencias a sus compañeros. Notable lo del peruano, que es visto como gran proyecto en el club alemán.

“Hay muchos jugadores talentosos en un nivel de talento similar al de Felipe. Desde mi punto de vista, sigue estando entre los 10 mejores centrocampistas ofensivos de Alemania en la categoría de 2007″, expresó un scout internacional en entrevista con Infobae Perú.

Peruano Felipe Chávez le anotó gol a Barcelona en la UEFA Youth League con Bayern Munich.

Bayern Munich perdió ante Barcelona en UEFA Youth League

El tanto de Felipe Chávez no sirvió mucho en cuanto a lo grupal, ya que Bayern Munich cayó 3-1 ante Barcelona en la fecha 3 de la fase de grupos de la UEFA Youth League. Con este resultado, el elenco ‘bávaro’ se mantiene con 6 unidades y dejó de estar entre las primeras posiciones de la tabla.

El siguiente compromiso de los alemanes en este torneo internacional se dará el próximo mes, exactamente el miércoles 6 de noviembre a las 10:00 horas de Perú cuando enfrenten a Benfica Juniors en condición de local. Su rival de turno es uno de los invictos de esta competición, por lo que representará un duro reto.

Bayern Munich, equipo de Felipe Chávez, cayó 3-1 ante Barcelona en la UEFA Youth League.

¿Puede jugar por la selección peruana?

El joven talento del Bayern Munich está apto para vestir la camiseta de la selección peruana, inclusive ya lo hizo en las categorías menores. Pese a ser llamado por la escuadra nacional de Alemania en primera instancia, Chávez decidió en representar al país en el cual nació su padre.

Fue así como Pablo Zegarra lo llevó al Campeonato Sudamericano Sub 17 el año pasado y actualmente viene siendo convocado por José ‘Chemo’ del Solar para las categorías Sub 20 y Sub 23. En un futuro no tan lejano podría ser citado por el técnico Jorge Fossati.