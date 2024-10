Santiago Acasiete explotó contra los que acusan a Juan Pablo II de ser favorecido por ser propiedad de Agustín Lozano: “Es la envidia”

Santiago Acasiete, DT de Juan Pablo II, se mostró indignado por las acusaciones contra su equipo, de ser favorecido por los árbitros al ser propiedad de Agustín Lozano (Jax Latin Media)

Desde que se confirmó su ascenso a primera división, tras una polémica definición contra Comerciantes FC, en el que le convalidaron un gol en posición adelantada, las críticas contra Juan Pablo II por presuntamente ser favorecido por los árbitros al ser propiedad de Agustín Lozano se hicieron pan de cada día. De hecho, la final de la Liga 2, en la que perdieron con Alianza Universidad, fue vista con mucha atención, a la espera de otro posible escándalo arbitral, el cual finalmente no sucedió.

Ante esta situación, Santiago Acasiete, DT del conjunto de Chongoyape, expresó su molestia en rueda de prensa, señalando que dichas acusaciones son producto de la envidia, y que menosprecian el trabajo de sus dirigidos:

“Lo que pasa es que a veces todos se lanzan a la ligera y no saben respetar. Nadie piensa que hay un familiar atrás de cada futbolista y eso es lo que incomoda. Nosotros seguimos trabajando, seguimos aportando mucho al equipo. Los jugadores trabajan día a día, se sacrifican, están pendientes de lo que pasa. Nosotros seguiremos en el camino, seguirán hablando, porque es parte de esta profesión. Es la envidia quizá, de algunos, pero nosotros dentro del campo es nuestro trabajo, a partir de afuera, que se encarguen otras personas”, declaró.

Santiago Acasiete, DT de Juan Pablo II, señaló que el mérito del ascenso de su equipo no se basa solo en un error arbitral (inka Sports)

“No subimos a primera por un error”

El ‘Santi’ reconoció que hubo un error arbitral favorable a su equipo, pero también dejó en claro que solo por ello, no se puede desprestigiar todo el esfuerzo que hizo su plantel y comando técnico en el último tiempo, y que lo llevó a una instancia decisiva:

“Yo he estado dentro y sé cómo hemos ido creciendo en el campo, mi trabajo y los jugadores. Después las polémicas, los árbitros, el error humano, ha llevado a que los comentarios crezcan, pero mal. Para mí fue mal, pero nosotros no hemos subido a primera en ese partido, venimos desde atrás. Todos podemos comentar, pero la realidad es otra. A nosotros nos ha costado llegar ahí y nadie habla de eso, pero bueno. Pueden opinar, pero no puedo respetar lo que dicen”, expresó.

El exdefensor de la selección peruana continuó en su postura y recordó que desde que asumió el mando de Juan Pablo II, consiguieron ganar todos sus encuentros, por lo que tienen confianza en sí mismos y no prestarán atención a las especulaciones:

“No es que nos regalaron un gol o un error arbitral, no fue ese el camino. El camino es que ganamos en penales. Cuando iniciamos el trabajo, ganamos todos los partidos de local y de visita, no es que ese gol nos ha dado la clasificación a primera división. Esto viene de mucho antes, escucharemos nomás, pero no estoy de acuerdo porque la realidad es otra”, continuó.

Facundo Rodríguez marcó en clara posición adelantada el 1-0 de Juan Pablo II sobre Comerciantes FC en el partido de vuelta de las semifinales de Liga 2 (Nativa)

“Ha sido un golpe duro”

Santiago Acasiete también expresó que las acusaciones contra Juan Pablo II fueron un golpe duro contra sus jugadores y sus familias, por lo que tuvo que realizar un trabajo psicológico con ellos:

“Yo, desde mi experiencia de tantos años y el conocimiento de la parte psicológica ha sido importante para hablar con los jugadores, porque ese golpe que nos han dado, lo han recibido mis jugadores, lo han sentido. Ellos tienen familia y ha sido un golpe duro, pero esta profesión a veces es así. Hay que tratar de llevarlo de la mejor manera, trabajar mucho y demostrarlo en el campo, como Juan Pablo lo ha hecho”, finalizó.