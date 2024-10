Reimond Manco destruyó a Jorge Fossati: “Es sensacionalista”, “tribunero” y cede a la “presión mediática”

El 'Rei' se pronunció sobre el criterio del DT uruguayo en las convocatorias, además de señalar el nombre de un futuro llamado. (Video: Fuera del Sistema)

La selección peruana áun no logra dar ese despegue que le permita luchar por un cupo en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. A pesar de que en la reciente doble fecha de octubre le ganó a Uruguay de local, cayó goleada en su visita a Brasil, quedando así en el penúltimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. Jorge Fossati ha ido buscando soluciones mediante la convocatoria de varios jugadores, aunque continúa sin tener un once titular fijo. En ese sentido, Reimond Manco cuestionó al técnico uruguayo por pecar de sensacionalista, tribunero y por ceder a la presión mediática.

En el programa de YouTube, ‘Fuera del Sistema’, Gustavo Peralta mencionó que el ‘Flaco’ pretende que sus futbolistas jueguen con un estilo intenso, aunque el ex’jotita’ estuvo en desacuerdo al ver nombres que no encajaban en su sistema.

Hasta que salió el caso de Luis Ramos, quien fue pedido por todo el medio ante su buen presente en Cusco FC siendo el máximo goleador peruano del Torneo Clausura.

“Sí lo vio a Ramos, pero él es sensacionalista. Por un lado, le da el caremelito a la gente pero sin perder su forma. Lo mismo hizo con Grimaldo. Si a él no se le hubiera visto en la cámara que no festejó el gol, no lo hubiera puesto ayer (el martes), porque lo puso y lo expuso, fue cuando iba 2-0 y Perú no tenía forma de atacar”, comentó.

Bryan Reyna fue titular ante Brasil, pero salió en el segundo tiempo por Luis Ramos. - créditos: FPF

Reimond Manco siguió con el tema y puso énfasis en ejemplos. El primero fue que ante la lesión de Gianluca Lapadula no convocó a Paolo Guerrero pese a que tenía continuidad en Alianza Lima, y sí lo hizo con Luis Ramos, que era uno de los delanteros que resonaba en la Liga 1. También mencionó a otro jugador que, bajo este panorama, podría volver para la doble jornada de noviembre.

“Yo creo que sí es tribunero porque te da el caramelito de que le vas diciendo y pone a los jugadores que él cree. No me sorprendería que para el partido con Chile sea convocado Paolo Reyna. Paolo Guerrero venía jugando y quién hubiese sido el habitual convocado cuando pasó lo de la lesión de Lapadula; él. ¿Por qué convocó a Luis Ramos? Por presión de la gente. En marzo, Luis Ramos no venía jugando”, señaló.

Eso no fue todo, ya que el ‘Rei’ acotó que otra de las opciones en ofensiva era Matías Succar e incluso Santiago Ormeño, pero que ante la presión mediática, tuvo que ceder por el exartillero de Los Chankas.

“No sé si la palabra exacta sea tribunero, pero sí creo que se deja llevar mucho por la presión mediática que existe. Cuando pasó lo de Lapadula, el que debió ser convocado era Guerrero. Si sacamos a Paolo, el que debió ser llamado era Succar u Ormeño, no convocó a ninguno. ¿Por qué? Porque ve prensa y toda la gente pedía a Ramos. No sé si volverá Paolo, pero sí creo que no me sorprendería ver a Paolo Reyna en esta nueva convocatoria”, sostuvo.

Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero fueron convocados para los partidos de Perú ante Uruguay y Brasil. - créditos: FPF

Próximos partidos de Perú

La selección peruana tiene la complicada misión de robar puntos en sus próximos partidos para soñar con un boleto al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México del 2026. Actualmente se ubica en el penúltimo puesto con 6 puntos, a seis de la zona del repechaje. Por tal motivo, los siguiente duelos serán claves.

Primero se medirá en condición de local ante Chile, con la incertidumbre si seguirá con Ricardo Gareca al mando, el 15 de noviembre. Y cuatro días después, chocará de visita una Argentina que es líder absoluta de la tabla y con un pie y medio adentro del máximo evento del fútbol. Jorge Fossati también podría jugarse su futuro, ya que de no ganar, matemática las opciones se habrían esfumado.