Calor de hasta 32 °C en estos distritos de Lima: el pronóstico del Senamhi para hoy, 28 de marzo

Ola de calor en Lima. (Crédito: Infobae Perú/Paula Elizalde)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima Metropolitana registrará este sábado 28 de marzo condiciones climáticas diferenciadas entre los distritos del este y los situados en la franja costera, incluyendo el Callao.

Para este sábado, los distritos de Lima Este —Ate, Santa Anita, La Molina, San Juan de Lurigancho y El Agustino— experimentarán temperaturas máximas de 32 °C y mínimas de 20 °C, según el Senamhi. Durante la mañana, se prevé cielo con nubes dispersas, despejándose hacia la tarde y presentando cielo parcialmente nublado en la noche.

En contraste, los distritos de Lima Oeste y el Callao —Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar, San Miguel, Bellavista y La Punta— tendrán un ambiente más fresco y húmedo, con temperaturas máximas de 26 °C y mínimas de 21 °C. El Senamhi indicó que en estas zonas el cielo permanecerá nublado en las primeras horas, con intervalos de nubes dispersas al mediodía y el retorno de la cobertura nubosa en la tarde y la noche.

Estas variaciones están asociadas a la geografía limeña: la proximidad al océano Pacífico favorece la nubosidad y temperaturas más bajas en los distritos costeros, mientras que en los sectores alejados del litoral predomina una mayor sensación térmica. Según el Senamhi, la humedad también incide en el descenso nocturno de la temperatura en Lima Oeste y el Callao.

El organismo recomendó a la población de Lima Este protegerse de la radiación solar durante el día, mientras que en Lima Oeste y el Callao sugirió considerar abrigo ligero en horas nocturnas, debido a la combinación de humedad y descenso térmico.

El pronóstico del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

Alerta amarilla para Lima región

El organismo meteorológico emitió el Aviso Meteorológico N.° 109 de nivel amarillo, advirtiendo el incremento de la temperatura diurna en la costa norte y centro del país, fenómeno que se desarrollará desde el jueves 26 hasta el sábado 28 de marzo.

De acuerdo con el organismo, este evento tendrá una duración de 71 horas y se caracterizará por un aumento de temperaturas de ligera a moderada intensidad, acompañado de escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se prevén ráfagas de viento de hasta 32 km/h, principalmente durante las tardes.

El viernes 27 de marzo se registraría el punto más intenso del evento, con temperaturas máximas que oscilarán entre 32°C y 37°C en la costa norte y centro, lo que podría generar sensación de calor más elevada en diversas localidades.

En el caso de la región Lima, el aviso incluye a provincias como Barranca, Huaral y Huaura, donde se espera un incremento notable de la temperatura durante el día.

El Senamhi precisó que, si bien se trata de un aviso de nivel amarillo —lo que indica la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos pero habituales en esta región—, es importante que la población se mantenga informada sobre la evolución de las condiciones climáticas.

Ante este escenario, la entidad recomienda actuar con prudencia, especialmente al realizar actividades al aire libre, debido al aumento de la radiación solar y las ráfagas de viento que podrían presentarse durante el periodo de vigencia del aviso.