La efusiva celebración de Oliver Sonne tras la victoria de Perú sobre Uruguay por las Eliminatorias 2026

Perú venció 1-0 a los de Marcelo Bielsa y el jugador del Silkeborg mostró toda su emoción. Créditos: Pase Filtrado

Con Oliver Sonne como mediocampista interior al lado de Jesús Castillo y Sergio Peña, la selección peruana derrotó 1-0 a Uruguay del DT Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional de Lima. Los de Jorge Fossati dieron una gran muestra de lucha y el futbolista del Silkeborg de Dinamarca fue importante para lograr la victoria.

Fue una victoria tan importante que Oliver no pudo evitar demostrar su alegría con los hinchas presentes en el José Díaz. Fue su segunda titularidad con Perú, pues la primera fue ante Argentina en la Copa América 2024. Asimismo, fue la primera vez que jugó en ese lugar en el campo.

Sonne fue sustituido en el minuto 82 por Jean Pierre Archimbaud tras un gran despliegue físico. Según Sofascore, el futbolista del fútbol danés dejó estas grandes estadísticas:

33 toques

16/18 pases precisos (89%)

2 pases clave

3/8 duelos en el suelo ganados

2/4 duelos aéreos ganados

2 entradas exitosas

Declaraciones de Oliver Sonne tras la victoria 1-0 de Perú sobre Uruguay

Luego de su eufórica celebración, Oliver Sonne se refirió al triunfo de Perú. “Es un día muy grande para nosotros y para los hinchas también. No estuvo fácil, pero con este grupo todo es posible. Quiero ayudar al grupo y hoy fue un partido muy difícil. Estamos muy bien y tenemos un partido muy importante en unos días, eso es lo más importante. Estoy muy contento y hoy es un gran día para Perú. El gol fue algo muy grande y estoy muy feliz por Miguel (Araujo)”, fueron las palabras del futbolista del Silkeborg, quien se mostró muy emocionado por el triunfo ante Uruguay.

Oliver Sonne se refirió al triunfo 1-0 de Perú ante Uruguay por las Eliminatorias 2025

Fossati y su confianza en Oliver Sonne

Por otro lado, Jorge Fossati fue cuestionado sobre la nueva posición del jugador del fútbol danés y, dándole confianza a su seleccionado, dijo lo siguiente: “Hemos probado algunas variantes y a mí me parece que lo de Oliver fue una elección por lo que el mostró que podía hacer y en buena parte lo hizo. Hizo un trabajo en recuperación y subida para tener profundidad. Con respecto a otras posibilidades que teníamos me convencí de Oliver por su dinámica”.

Además, días antes el entrenador uruguayo ya había hablado sobre el desempeño de Oliver Sonne en los entrenamientos y cómo esto repercutió en su titularidad: “Cuando fue la primera vez que lo convocamos y dije que me estaba dando la sensación de que tenía carácter, que entendía el juego, y eso ha venido creciendo. Pasó a ser mayor en junio dentro de la Copa América, la fecha pasada. Lo he visto creciendo en todo sentido. Individual, pero especialmente del punto de vista colectivo, entendiendo cada vez más la idea”.

Todo esto en la previa del partido ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. (Video: ATV)

Por otro lado, recordemos que el peruano nacido en Dinamarca contó que el entrenador uruguayo le había pedido que tome clases de español para poder entenderse mejor con el comando técnico y con sus compañeros: “Estoy trabajando mucho. Tengo tres clases por semana con un gran profesor que trata de enseñarme todo lo relacionado con gramática y también está muy enfocado en las palabras que usamos en el fútbol. El entrenador (Fossati) quiere que siga aprendiendo español y así pueda comunicarme con los demás. Me lo estoy tomando muy en serio y quiero mejorar en aprender el idioma. Sí, me dio entender eso. Me dijo que sería muy bueno que lo haga porque mis oportunidades para ser llamado aumentan al aprender el idioma”, dijo para Pase Filtrado en marzo del 2024.