Jugador de Uruguay negó complot contra Marcelo Bielsa tras derrota con Perú por las Eliminatorias 2026: “Me parece muy ridículo”

El triunfo de Perú ante Uruguay ha desatado múltiples críticas y rumores sobre un posible complot de los jugadores de la ‘celeste’ contra el técnico Marcelo Bielsa. Y es que el conjunto ‘charrúa’ no mostró su mejor versión y dejó escapar un punto en el Estadio Nacional de Lima.

Por esa razón, el mediocampista Nicolás Fonseca tuvo rotunda postura sobre esas versiones post derrota ante la ‘bicolor’. El futbolista de River Plate desmintió una ‘cama’ contra el DT por el reciente destape de los maltratos en la interna realizado por Luis Suárez.

“Me parece muy ridículo hablar de esto realmente, me saca las ganas de contestar pensar algo así, somos una selección seria con jugadores en la élite, me sacaste las ganas de contestar esa pregunta”, expresó en zona de mixta.

En contraparte, el volante de 25 años señaló que los jugadores vienen luchando para salir de la seguidilla de partidos sin victorias en este proceso clasificatorio. “Trabajamos, en la selección no hay muchos días, parece fácil, hacemos lo mejor por nuestro país y somos los primeros que queremos ganar”.

Nicolás Fonseca negó que los jugadores de Uruguay quieran la salida de Marcelo Bielsa - Créditos: Getty images.

Marcelo Bielsa rompió su silencio sobre el caso Luis Suárez

Nicolás Fonseca no fue el único que habló de este tema, el mismo Marcelo Bielsa se refirió a la polémica Luis Suárez en conferencia de prensa. El ‘Loco’ rechazó que este estallido mediático haya afectado en lo deportivo en la caída de Perú.

“Influencia no tuvo ninguna, la entrega del equipo me pareció que fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado, creo que lo que pasó en la semana no condiciona o explica, no lo vinculo con cómo jugamos, ni creo que haya tenido efecto”, declaró en primera instancia.

El estratega argentino evitó dar detalles sobre cómo fueron los últimos días en la interna de la ‘celeste’, sin embargo, reveló que las declaraciones del goleador histórico sí han afectado su autoridad. Sin duda alguna, hay crisis en Uruguay.

El técnico reconoció que su autoridad se vio golpeada por las declaraciones del delantero uruguayo. (Video: Movistar Deportes)

Uruguay no gana desde hace tres fechas en Eliminatorias 2026

La Copa América, al parecer, no le vino bien a Uruguay, a pesar de que se subió al podio al quedarse en el tercer lugar. Y es que, desde ese certamen Conmebol, no ha vuelto a sumar victoria oficial. Ya lleva tres cotejos consecutivos sin conseguir tres puntos.

Primero, la ‘celeste’ igualó sin goles con Paraguay en su casa. Después, volvió a repetir el resultado en su visita a Venezuela. Y ahora, perdió 1-0 ante Perú. En estos tres partidos, se estableció una tendencia: no anotó.

Si hacemos un análisis más exhaustivo, el conjunto de Marcelo Bielsa no gana un encuentro oficial dentro los 90 minutos hace seis duelos. Su último triunfo fue 1-0 ante Estados Unidos. Luego, se impuso en definición por penales a Brasil y Canadá.

Uruguay registra una mala racha en este 2024 con tres partidos sin marcar un gol - Créditos: Getty Images

Lo cierto es que si vemos la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026, Uruguay está tranquilo. Se ubica en la tercera casilla, solo por detrás de Argentina y Colombia, con 15 puntos. Su clasificación al Mundial, por el momento, se encuentra segura.

Ahora, la ‘celeste’ tendrá un duelo en casa para romper esa mala racha. Se enfrentará a Ecuador este martes 15 de octubre a las 18:30 horas de Perú en el mítico estadio Centenario. Su rival de turno también viene de no ganar, ya que empató 0-0 con Paraguay en casa.